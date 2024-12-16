Какие российские монеты можно дорого продать: рассказывает нумизмат

В вашем кошельке может быть сокрыто настоящее состояние. Делимся с вами списком редких монет, а также полезной информацией о том, где можно выгодно и быстро их продать.

Что влияет на стоимость монеты

Некоторые ошибочно полагают, что чем старше монета, тем она дороже. Но в оценке антиквариата много тонкостей. Точно определить, за сколько удастся продать тот или иной экземпляр, сможет только эксперт по монетам — нумизмат.

Состояние

Даже незаметные невооруженному глазу царапины могут значительно снизить стоимость экземпляра. Самый главный критерий при оценке состояния — читаемость структурных элементов (чем лучше читаются год, монетный двор, герб и номинал, тем лучше).

Уникальность

Самый важный критерий — это уникальность монеты. Есть настолько редкие экземпляры, что их даже при наличии царапин и сколов оторвут с руками за огромную сумму.

Наличие заводской упаковки от монетного двора — изготовителя монеты.

Монеты, продающиеся в наборах, как правило, дороже.

Фото buburuzaproductions, iStock

Самые дорогие монеты современной России

Биметаллическая монета 10 рублей

Биметаллические монеты — вид монет, которые чеканятся с использованием двух металлов (ободок и внутренний диск сделаны из разных металлов).

У 10 рублей в биметалле ценятся следующие разновидности:

Ямало-ненецкий А.О. (от 25 тыс. руб.)

Чеченская Республика (от 10 тыс. руб.)

Пермский край (от 6 тыс. руб.)

Серия 25-рублевых монет «Советская/Российская мультипликация»

«Три богатыря» (3-4 тыс. руб.)

«Винни-Пух» (3-4 тыс. руб.)

«Ну, погоди!» (1,5-2 тыс. руб.)

Монеты регулярного чекана

Цена этих монет составляет 7 тысяч рублей и выше:

1 рубль 2002 г.

1 рубль 2003 г.

2 рубля 2002 г.

2 рубля 2003 г.

5 рублей 2002 г.

5 рублей 2003 г.

А монеты в списке ниже ценятся коллекционерами еще больше. Их ориентировочная стоимость — от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона в зависимости от сохранности и наличия заводской упаковки:

50 копеек 2001 г.

1 рубль 2001 г.

2 рубля 2001 г.

5 рублей 2001 г.

Фото Max Zolotukhin, iStock

Где можно продать монеты

Аукционы

Подходит только для очень дорогих экземпляров, так как организаторы аукционов забирают себе до четверти вырученной суммы.

Соцсети

Можно попробовать найти покупателей через соцсети. В интернете множество тематических групп, где продают редкости.

Комиссионные и антикварные магазины

Но есть риск столкнуться с недобросовестным продавцом, который предложит цену ниже рыночной. Именно поэтому перед продажей стоит посетить несколько магазинов.

Специализированные интернет-ресурсы

Настоящих ценителей легче всего найти на сайтах, где продают и покупают исторические ценности.

Местные общества нумизматов

Они есть практически во всех крупных городах.