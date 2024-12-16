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Какие российские монеты можно дорого продать: список ценных современных монет
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:00

3 мин.

Какие российские монеты можно дорого продать: рассказывает нумизмат

Галина Кива
Сотрудница нумизматического магазина
Татьяна Пищева
Автор
Российский рубль
Фото Larineb, iStock
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В вашем кошельке может быть сокрыто настоящее состояние. Делимся с вами списком редких монет, а также полезной информацией о том, где можно выгодно и быстро их продать.

Что влияет на стоимость монеты

Некоторые ошибочно полагают, что чем старше монета, тем она дороже. Но в оценке антиквариата много тонкостей. Точно определить, за сколько удастся продать тот или иной экземпляр, сможет только эксперт по монетам — нумизмат.

  • Состояние

Даже незаметные невооруженному глазу царапины могут значительно снизить стоимость экземпляра. Самый главный критерий при оценке состояния — читаемость структурных элементов (чем лучше читаются год, монетный двор, герб и номинал, тем лучше).

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  • Уникальность

Самый важный критерий — это уникальность монеты. Есть настолько редкие экземпляры, что их даже при наличии царапин и сколов оторвут с руками за огромную сумму.

  • Наличие заводской упаковки от монетного двора — изготовителя монеты.

Монеты, продающиеся в наборах, как правило, дороже.

Часть монет не попадает в оборот и в банковские мешки, в которых обычно хранят и перевозят монеты. Они сразу оформляются в наборы для коллекционеров. Стоимость такого набора, как правило, на 10-20% выше, чем рыночная стоимость монет по отдельности вне набора.
Галина Кива
Сотрудница нумизматического магазина
Российские рубли
Фото buburuzaproductions, iStock

Самые дорогие монеты современной России

Биметаллические монеты — вид монет, которые чеканятся с использованием двух металлов (ободок и внутренний диск сделаны из разных металлов).

У 10 рублей в биметалле ценятся следующие разновидности:

  • Ямало-ненецкий А.О. (от 25 тыс. руб.)

  • Чеченская Республика (от 10 тыс. руб.)

  • Пермский край (от 6 тыс. руб.)

  • «Три богатыря» (3-4 тыс. руб.)

  • «Винни-Пух» (3-4 тыс. руб.)

  • «Ну, погоди!» (1,5-2 тыс. руб.)

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Цена этих монет составляет 7 тысяч рублей и выше:

  • 1 рубль 2002 г.

  • 1 рубль 2003 г.

  • 2 рубля 2002 г.

  • 2 рубля 2003 г.

  • 5 рублей 2002 г.

  • 5 рублей 2003 г.

А монеты в списке ниже ценятся коллекционерами еще больше. Их ориентировочная стоимость — от нескольких сотен тысяч рублей до миллиона в зависимости от сохранности и наличия заводской упаковки:

  • 50 копеек 2001 г.

  • 1 рубль 2001 г.

  • 2 рубля 2001 г.

  • 5 рублей 2001 г.

Монета с символом российского рубля на фоне Московского Кремля
Фото Max Zolotukhin, iStock

Где можно продать монеты

  • Аукционы

Подходит только для очень дорогих экземпляров, так как организаторы аукционов забирают себе до четверти вырученной суммы.

  • Соцсети

Можно попробовать найти покупателей через соцсети. В интернете множество тематических групп, где продают редкости.

  • Комиссионные и антикварные магазины

Но есть риск столкнуться с недобросовестным продавцом, который предложит цену ниже рыночной. Именно поэтому перед продажей стоит посетить несколько магазинов.

  • Специализированные интернет-ресурсы

Настоящих ценителей легче всего найти на сайтах, где продают и покупают исторические ценности.

  • Местные общества нумизматов

Они есть практически во всех крупных городах.

Какие советские монеты можно дорого продать: список ценных монет СССР. Самые дорогие советские монеты, которые могут быть в вашей копилке

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