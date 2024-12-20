Какие советские елочные игрушки можно дорого продать

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Многие считают, что советские игрушки годятся только на то, чтобы украсить ими елку в подъезде. На самом деле многие экземпляры можно выгодно продать. А некоторые из них вовсе стоят десятки тысяч рублей. Рассказываем, какие игрушки самые дорогие, от чего зависит их цена и где их можно продать.
Массовых игрушек много, поэтому за ними никто не охотится. Малосерийные украшения 1930-1950-х стоят гораздо дороже чем те, которые появились после 1960-1970-х. Особенно редки игрушки, сделанные во время Великой Отечественной войны.
Также высоко ценятся украшения, которые не стали массовыми: выбракованные экземпляры и так далее. Также иногда игрушки выпускались разными фабриками (соответственно, отличались внешним видом), а экземпляры, входящие в наборы, продавались по отдельности и иногда довыпускались отдельно. При этом порой украшения разных лет выпуска выглядят по-разному.
Как правило, чем игрушка старше, тем дороже. Просто потому, что их с каждым годом становится меньше по естественным причинам. Но конкретная цена зависит от состояния игрушки.
Понятно, что выше ценятся игрушки, у которых нет сколов, трещин, ржавчины на прищепке и так далее. Краска и рисунок не должны быть стертыми. Стоит иметь в виду, что реставрированные игрушки стоят значительно меньше, чем идеально сохранившиеся старые.
Цена увеличивается, если остались упаковка и чек.
В СССР игрушки довольно часто выпускались комплектами. Чем больше украшений сохранилось в наборе, тем выше будет цена.
На сегодняшний момент самая дорогая картонная игрушка — цирковой медведь на мотоцикле. Такая игрушка стоит до 70 000 рублей. Фигурки пограничника, лыжника, барабанщика стоят в среднем 5 000 рублей.
В каталогах числится наиболее ценная из таких игрушек — Дюймовочка на ласточке. В зависимости от степени сохранности она стоит от 10 000 до 100 000 рублей.
Ватные деды-морозы, медведи, папанинцы (полярники, работающие под руководством А. Папанина), эскимосы — 5 000-10 000 рублей.
Стеклянные игрушки выпускались уже как массовые. Однако некоторые экземпляры все же ценятся достаточно дорого. Особенно это касается игрушек из наборов. Дело в том, что комплект можно было купить как целиком, так и по отдельности. И если главных героев из наборов сохранилось довольно много, то второстепенных персонажей — мало, потому что в тот момент они пользовались меньшим спросом. Из-за этого разброс цен может быть значительным.
Набор «Чиполлино»
Самого Чиполлино можно продать максимум за 2 000 рублей, а вот сыщика Мистера Моркоу, его собаку Держи-Хватай, Лука-Порея, мышь Длиннохвоста за 40 000-70 000 рублей. В интернете можно найти данные о том, что целый набор этих игрушек стоит полмиллиона. Но здесь нужно учитывать, что речь идет о расширенном наборе, в котором 23 фигурки, и все они в идеальном состоянии.
Набор «Сказки Пушкина»
Наиболее ценным считается Царь Дадон: он стоит от 30 000 до 70 000 рублей. Звездочет из той же сказки уйдет за 10 000 -15 000 рублей. Примерно столько же стоят персонажи из сказки о Золотой Рыбке.
Набор «Три поросенка»
Дороже всего стоит Волк — около 15 000.
Набор «Республики СССР»
Фигурки, изображающие разные национальности, стоят 10 000 -15 000 рублей. Набор выпускался ограниченным тиражом, поэтому уцелело не так много экземпляров.
Кроме того, за 15 000 -70 000 рублей можно продать игрушки из наборов:
«Конек-горбунок»;
«Басни Крылова»;
«Русские народные сказки»;
«Скотный двор ВДНХ»;
«Каменный цветок»;
«Серебряное копытце»;
«Доктор Айболит».
Напомним: речь идет о стоимости второстепенных персонажей, а не главных.
Выставлять игрушки проще всего на аукционах, в том числе в интернете. Так будет быстрее всего. Но помните, что организатор аукциона удержит определенную комиссию. Продавать украшения на блошиных рынках можно годами. Также можно попробовать найти покупателя в интернет-сервисах.
Прежде чем продавать, нужно узнать реальную цену игрушки. Для этого можно ориентироваться на расценки на аукционах и в специальных каталогах.