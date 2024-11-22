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Какие советские монеты можно дорого продать: список ценных монет СССР
Хобби и развлечения

22 ноя 20:00

4 мин.

Самые дорогие советские монеты, которые могут быть в вашей копилке

Татьяна Пищева
Автор
Ольга Грицина
Нумизмат
Советские монеты разного номинала
Фото Анатолий Тушенцов, iStock
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В старом кошельке, на даче и в детской коллекции может быть сокрыто настоящее состояние. Делимся с вами списком редких советских монет, а также полезной информацией о том, где можно выгодно и быстро их продать.

Что влияет на стоимость монеты

Некоторые ошибочно полагают, что чем старше монета, тем она дороже. Но в оценке антиквариата много тонкостей. Точно определить, за сколько удастся продать тот или иной экземпляр, сможет только эксперт по монетам — нумизмат. Собрали несколько критериев, которые влияют на стоимость.

  • Возраст

Пусть возраст монеты — это не единственное, что определяет ее стоимость, на него тоже обращают внимание. Монеты 20-х годов в среднем стоят дороже, чем 80-х и 90-х.

  • Состояние

Даже незаметные невооруженному глазу царапины могут значительно снизить стоимость экземпляра. Самый главный критерий при оценке состояния — читаемость структурных элементов (чем лучше читаются год, монетный двор, герб и номинал, тем лучше).

  • Уникальность

Самый важный критерий — это уникальность монеты. Есть настолько редкие экземпляры, что их даже при наличии царапин и сколов оторвут с руками за огромную сумму. Дело в том, что в разные годы монетные дворы (а их в Советском Союзе было всего два: Ленинградский и Московский) выпускали монеты неодинаковыми тиражами. Самые редкие и являются самыми ценными, ведь большая часть из них уже разошлась по частным коллекциям. К тому же иногда в штампах допускали оплошности. Монеты со съехавшим набок рисунком, с ошибками на гербе уникальны, поэтому очень ценятся среди коллекционеров.

Монеты СССР
Фото Kirillm, iStock

Какие советские монеты можно продать

Практически все монеты, выпущенные в 1921-1960 годах, в цене у нумизматов — некоторые ценители собирают коллекцию по годам. Ценовой разброс большой: от 40 тысяч до нескольких сотен тысяч. Сколько дадут за конкретный экземпляр, предугадать сложно. Это зависит не только от перечисленных критериев (возраста, состояния, уникальности), но и от спроса в конкретный момент.

Проверь, есть&nbsp;ли это у&nbsp;тебя: советские вещи, которые можно очень дорого продать. Проверьте, есть ли это у вас: советские вещи, которые можно очень дорого продать

Топ-10 самых дорогих монет СССР, за которыми охотятся коллекционеры:

  • 50 копеек 1970 года (от 7500 рублей);

  • 5 копеек 1965 года (от 9500 рублей);

  • 5 копеек 1933 года (от 14 000 рублей);

  • Рубль 1922 года, серебро (от 23 000 рублей);

  • 15 копеек 1970 года (от 33 000 рублей);

  • 10 рублей 1991 года, Московский монетный двор (от 45 000 рублей);

  • 2 копейки 1925 года (от 50 000 рублей);

  • золотые 10 рублей 1981 года с сеятелем, Московский монетный двор (от 70 000 рублей);

  • 10 копеек 1958 года (от 80 000 рублей);

  • 5 рублей 1958 года (от 100 000 рублей).

Цена монеты зависит от спроса и состояния, в котором она находится. Поэтому обычно указывают нижнюю границу, ведь, вероятнее всего, вы найдете у себя денежный знак средней сохранности. Если монета в очень хорошем состоянии (в блеске, без потертостей), ее стоимость может увеличиться в несколько раз.
Ольга Грицина
Нумизмат
Советская монета
Фото ilbusca, iStock

Где можно продать монеты

  • Комиссионные и антикварные магазины

Некоторые магазины принимают монеты. Перед продажей лучше заглянуть в несколько, чтобы убедиться, что вам предлагают рыночную цену.

  • Специализированные интернет-ресурсы

В обычные интернет-сервисы редкие монеты лучше не выкладывать. Там их вряд ли заметят настоящие ценители. Лучше поискать специализированные интернет-ресурсы, где продают и покупают исторические ценности.

  • Местные общества нумизматов

Во многих крупных городах есть целые сообщества, деятельность которых посвящена нумизматике. Если надумали что-то продать, найдите в Сети контакты одного из представителей. Вам подскажут, как лучше действовать дальше.

  • Аукционы

Помните, что организаторы аукционов забирают себе до четверти вырученной суммы. Поэтому к ним можно обращаться, только если вы уверены, что ваша монета очень дорогая.

  • Соцсети

Можно попробовать найти покупателей через соцсети. Но так есть риск наткнуться на мошенников.

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