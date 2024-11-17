Проверьте, есть ли это у вас: советские вещи, которые можно очень дорого продать

Что для одного ненужная вещь, для другого — сокровище. Эта фраза особенно верна для тех, кто имеет дело с винтажными и антикварными предметами. Рассказываем, какие вещи советского производства ценятся среди коллекционеров и как определить, что перед вами настоящее сокровище.

Что влияет на стоимость вещи

На то, сколько будет стоить предмет, влияет несколько факторов. Вот список критериев, на которые обращают внимание эксперты при оценке:

Редкость

Дорого стоят те вещи, которые выходили малым тиражом или в единичном экземпляре (на заказ).

Номерной знак

К номерным вещам относятся, например, фотоаппараты, банкноты, часы. Чем меньше номерной знак, тем дороже вещь. При этом он необязательно должен быть меньше десяти. Очень ценятся вещи даже с трехзначными номерными значениями.

Степень сохранности

На стоимость влияет состояние вещи. У редкой монеты с царапинами цена будет гораздо меньше, чем у неповрежденного аналога.

Полнота комплекта

Отсутствие важных деталей — серьезный недостаток для коллекционера. А наличие оригинальной упаковки увеличит стоимость в разы.

Год выпуска

Как правило, чем старше вещь, тем она дороже.

Что можно продать

Монеты и банкноты

Вооружайтесь лупой и терпением — потребуется много времени и усилий, чтобы рассмотреть на монетах и банкнотах номерные знаки, год изготовления и место печати или чеканки. Также придется изучить специальные каталоги редких платежных знаков. Если звезды сойдутся, можно заработать несколько десятков тысяч рублей.

Виниловые пластинки

Если популярную эстраду выпускали в СССР огромными тиражами, то у менее известных артистов были небольшие партии виниловых пластинок. Последние как раз и ценятся коллекционерами. Четкого списка редких и ценных пластинок не существует. Советуем проверить тираж на пластинке. Если он меньше 1000, есть хорошие шансы дорого продать такой экземпляр.

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Марки

Филателистика — одно из самых популярных хобби. Чем меньше тираж марки, тем она дороже. Но и год выпуска тоже имеет значение: многие марки, выпущенные до 1941 года, были утрачены во время войны, поэтому они стоят невероятно дорого. Также присмотритесь к уникальным сериям марок: «Спорт», «Народы СССР» и «Дирижаблестроение».

Книги, газеты и журналы

В букинистических магазинах с руками оторвут старые печатные издания. Чем они старше и уникальнее, тем ценнее: ищите опечатки на обложке, важные события на первой полосе, автограф автора.

Подстаканники

Отдельно нужно выделить металлические подстаканники — оказывается, их тоже собирают коллекционеры. Чем искуснее узор на предмете, тем дороже он обойдется любителю.

Фарфоровые фигурки

За некоторые фарфоровые фигурки можно выручить круглую сумму, и неудивительно: многие из них представляют из себя самые настоящие произведения искусства. Очень ценятся фарфоровые фигурки, изготовленные в Вербилках, Дулеве и на ЛФЗ.

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Игрушки

Если вы думаете, что никогда не расстанетесь с любимыми игрушками из детства, проверьте, за сколько они продаются в антикварных магазинах. Возможно, вы сразу передумаете. Особое внимание уделите старым елочным игрушкам. Они порой стоят очень дорого из-за хрупкости и редкости. Некоторые наборы (например, «Доктор Айболит») можно продать за более чем 150 тысяч рублей.

Техника

С каждым годом все труднее найти рабочую советскую технику. Но и неисправные фотоаппараты, холодильники, швейные машинки тоже стоят немало. Реставраторы и дизайнеры готовы отдать за них большие суммы, чтобы починить и перепродать еще дороже.

Фото ArtEvent ET, iStock

Часы

Стоимость редчайших экземпляров превышает 100 000 рублей. Самые ценные модели — «Луч-3055», «Луч-1816», «Заря» (до 1942 года), «Командирские», «Победа» и «Чайка». В приоритете у коллекционеров рабочие модели, но можно продать и сломанные (их разберут на детали или починят).

Предметы интерьера

Светильники, стулья и кресла, ковры, буфеты, чемоданы, салатники и графины — за этими предметами сейчас охотятся многие поклонники винтажного стиля в интерьере. За мебель, особенно если она не в идеальном состоянии, вряд ли получится выручить огромную сумму, но тысяч на 10-20 рассчитывать можно.

Где продать вещи

Соцсети

В крупных сообществах в социальных сетях активно продают и покупают антиквариат. Главное — не нарваться на мошенников. Лучше выбирайте группы с большим количеством подписчиков.

Интернет-магазины

В Сети есть несколько крупных сервисов, специализирующихся на торговле винтажными предметами. Они работают по принципу интернет-магазинов: можно переписываться с покупателями прямо на сайте, а все платежи защищены.

Сообщества коллекционеров

Практически в любом городе есть содружества ценителей антиквариата, которые регулярно устраивают встречи с целью пополнить коллекции. Вход на них открыт для всех желающих.

Антикварные магазины

Для тех, кому ближе личное общение с покупателями, советуем обратиться в местный антикварный или комиссионный магазин. Продавцы, как правило, разбираются в ценах и помогут определить, редок экземпляр или нет.