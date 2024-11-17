Проверьте, есть ли это у вас: советские вещи, которые можно очень дорого продать

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Что для одного ненужная вещь, для другого — сокровище. Эта фраза особенно верна для тех, кто имеет дело с винтажными и антикварными предметами. Рассказываем, какие вещи советского производства ценятся среди коллекционеров и как определить, что перед вами настоящее сокровище.
На то, сколько будет стоить предмет, влияет несколько факторов. Вот список критериев, на которые обращают внимание эксперты при оценке:
Редкость
Дорого стоят те вещи, которые выходили малым тиражом или в единичном экземпляре (на заказ).
Номерной знак
К номерным вещам относятся, например, фотоаппараты, банкноты, часы. Чем меньше номерной знак, тем дороже вещь. При этом он необязательно должен быть меньше десяти. Очень ценятся вещи даже с трехзначными номерными значениями.
Степень сохранности
На стоимость влияет состояние вещи. У редкой монеты с царапинами цена будет гораздо меньше, чем у неповрежденного аналога.
Полнота комплекта
Отсутствие важных деталей — серьезный недостаток для коллекционера. А наличие оригинальной упаковки увеличит стоимость в разы.
Год выпуска
Как правило, чем старше вещь, тем она дороже.
Вооружайтесь лупой и терпением — потребуется много времени и усилий, чтобы рассмотреть на монетах и банкнотах номерные знаки, год изготовления и место печати или чеканки. Также придется изучить специальные каталоги редких платежных знаков. Если звезды сойдутся, можно заработать несколько десятков тысяч рублей.
Если популярную эстраду выпускали в СССР огромными тиражами, то у менее известных артистов были небольшие партии виниловых пластинок. Последние как раз и ценятся коллекционерами. Четкого списка редких и ценных пластинок не существует. Советуем проверить тираж на пластинке. Если он меньше 1000, есть хорошие шансы дорого продать такой экземпляр.
Филателистика — одно из самых популярных хобби. Чем меньше тираж марки, тем она дороже. Но и год выпуска тоже имеет значение: многие марки, выпущенные до 1941 года, были утрачены во время войны, поэтому они стоят невероятно дорого. Также присмотритесь к уникальным сериям марок: «Спорт», «Народы СССР» и «Дирижаблестроение».
В букинистических магазинах с руками оторвут старые печатные издания. Чем они старше и уникальнее, тем ценнее: ищите опечатки на обложке, важные события на первой полосе, автограф автора.
Отдельно нужно выделить металлические подстаканники — оказывается, их тоже собирают коллекционеры. Чем искуснее узор на предмете, тем дороже он обойдется любителю.
За некоторые фарфоровые фигурки можно выручить круглую сумму, и неудивительно: многие из них представляют из себя самые настоящие произведения искусства. Очень ценятся фарфоровые фигурки, изготовленные в Вербилках, Дулеве и на ЛФЗ.
Если вы думаете, что никогда не расстанетесь с любимыми игрушками из детства, проверьте, за сколько они продаются в антикварных магазинах. Возможно, вы сразу передумаете. Особое внимание уделите старым елочным игрушкам. Они порой стоят очень дорого из-за хрупкости и редкости. Некоторые наборы (например, «Доктор Айболит») можно продать за более чем 150 тысяч рублей.
С каждым годом все труднее найти рабочую советскую технику. Но и неисправные фотоаппараты, холодильники, швейные машинки тоже стоят немало. Реставраторы и дизайнеры готовы отдать за них большие суммы, чтобы починить и перепродать еще дороже.
Стоимость редчайших экземпляров превышает 100 000 рублей. Самые ценные модели — «Луч-3055», «Луч-1816», «Заря» (до 1942 года), «Командирские», «Победа» и «Чайка». В приоритете у коллекционеров рабочие модели, но можно продать и сломанные (их разберут на детали или починят).
Светильники, стулья и кресла, ковры, буфеты, чемоданы, салатники и графины — за этими предметами сейчас охотятся многие поклонники винтажного стиля в интерьере. За мебель, особенно если она не в идеальном состоянии, вряд ли получится выручить огромную сумму, но тысяч на 10-20 рассчитывать можно.
Соцсети
В крупных сообществах в социальных сетях активно продают и покупают антиквариат. Главное — не нарваться на мошенников. Лучше выбирайте группы с большим количеством подписчиков.
Интернет-магазины
В Сети есть несколько крупных сервисов, специализирующихся на торговле винтажными предметами. Они работают по принципу интернет-магазинов: можно переписываться с покупателями прямо на сайте, а все платежи защищены.
Сообщества коллекционеров
Практически в любом городе есть содружества ценителей антиквариата, которые регулярно устраивают встречи с целью пополнить коллекции. Вход на них открыт для всех желающих.
Антикварные магазины
Для тех, кому ближе личное общение с покупателями, советуем обратиться в местный антикварный или комиссионный магазин. Продавцы, как правило, разбираются в ценах и помогут определить, редок экземпляр или нет.