Завидуем молча: какие зарплаты получают в Голливуде

Наверное, вы наслышаны о баснословных гонорарах, которые получают актеры в Голливуде. Однако представители «невидимых» профессий порой получают даже больше, чем кинозвезды. Рассказываем о том, какие должности в киноиндустрии самые высокооплачиваемые, а на каких разбогатеть не получится.

Цены в рублях рассчитаны по курсу примерно 100 рублей за один доллар.

Монтажер

Монтажер — это человек, который собирает «чистовую» версию фильма: выбирает лучшие дубли, располагает кадры в правильном порядке, обрезает их и накладывает музыку. Зарплата рядового монтажера с небольшим опытом составляет около 4200 долларов (420 тысяч рублей) в неделю, потолок — 5500 долларов (550 тысяч рублей) в неделю. Но если речь идет о высококвалифицированных профессионалах с большим опытом, то зарплата значительно возрастает. Они могут зарабатывать от 20 000 (2 млн рублей) до 25 000 долларов (2,5 млн рублей) в неделю.

Средний заработок за месяц: 60 000 долларов (6 млн рублей).

Пиарщик

Пиарщики занимаются поддержанием хорошего имиджа киноактеров. Именно они разруливают скандалы, которые нередко вспыхивают в Голливуде, и восстанавливают репутацию своих подопечных. Специалисты среднего звена зарабатывают от 100 000 (10 млн рублей) до 150 000 долларов (15 млн рублей), а профессионалы топ-класса — до миллиона долларов (100 млн рублей) в год.

Средний заработок за месяц: 21 000 долларов (2,1 млн рублей).

Юрист

Юрист — одна из самых высокооплачиваемых профессий в США. Такие специалисты стали особенно актуальны в последние годы. Многие актеры боятся, что в будущем их сможет заменить искусственный интеллект, поэтому сейчас кинозвезды с особой тщательностью составляют контракты, чтобы не допустить неправомерного использования отснятого материала с их участием. Голливудские юристы зарабатывают от 175 000 (17,5 млн рублей) до 15 миллионов долларов (1,5 млрд рублей) в год в зависимости от опыта.

Средний заработок за месяц: 250 000 долларов (25 млн рублей).

Режиссер

Производство фильма невозможно представить без режиссера. Его главная задача — сделать так, чтобы кинокартина смотрелась как законченное художественное произведение. Режиссер контролирует все съемочные процессы, начиная от кастинга и заканчивая расположением реквизита в кадре. Такие гиганты киноиндустрии, как Стивен Спилберг, Джеймс Кэмерон и братья Руссо, могут заработать до 10 миллиардов (1 триллион рублей) за один проект. А вот зарплата начинающего специалиста составляет всего около 130 000 долларов (13 млн рублей) в год.

Средний заработок за месяц: 42 000 долларов (4,2 млн рублей).

Фото Alberto E. Rodriguez, Getty Images

Каскадер

Казалось бы, каскадеры должны получать большую зарплату: во-первых, найти человека, похожего на артиста ростом, фигурой и чертами лица, непросто. Во-вторых, эта профессия довольно опасна: каскадеры нередко получают травмы, а иногда даже погибают. Но в Голливуде они получают не баснословно много в масштабах индустрии: зарплата начинается от 1200 долларов (120 тысяч рублей) в день.

Средний заработок за месяц: 25 000 долларов (2,5 млн рублей).

Визажист

В киноиндустрии макияж — целое искусство. С помощью косметики визажисты могут состарить актера, придать ему болезненный вид или даже превратить в инопланетное существо. Визажисты часы проводят в неудобных позах, чтобы в кадре макияж смотрелся безупречно. Несмотря на это, получают они, по меркам Голливуда, немного. Обычный макияж для одного человека стоит от 1000 до 1250 долларов (от 100 до 125 тысяч рублей), при этом 20% от суммы забирает агент визажиста.

Средний заработок за месяц: 11 000 долларов (1,1 млн рублей).

Фото Личный аккаунт Дониэллы Дэви, соцсети

Стилист

Некоторые звезды предпочитают самостоятельно подбирать наряды для публичных мероприятий, но у большинства такой плотный график, что они вынуждены прибегать к услугам стилистов. За подготовку к одному мероприятию опытный специалист получает около 1500 долларов (150 тысяч рублей) с каждого клиента. В «высокий» сезон, когда вручаются премии и проходят кинопремьеры, зарплата у стилистов значительно выше.

Средний заработок за месяц: 25 000 долларов (2,5 млн рублей).

Гаффер

Гаффер — профессионал по свету, который отвечает за правильное расположение прожекторов. Такие специалисты гарантированно получают от студии около 3500 долларов (350 тысяч рублей) в месяц, плюс почасовая оплата за проекты — около 60 долларов (6000 рублей) в час.

Средний заработок за месяц: 4 000 долларов (400 000 рублей).

Агент

Все переговоры между киностудией и актером ведут агенты. Также они помогают начинающим артистам получить заветную роль. Агенты начального уровня обычно зарабатывают от 80 000 до 100 000 долларов (от 8 до 10 млн рублей) в год, более опытные — около 600 000 долларов (60 млн рублей). В последнее время в Голливуде участились случаи забастовок, поэтому зарплаты агентов растут.

Средний заработок за месяц: 17 000 долларов (1,7 млн рублей).

Блогер

В современных реалиях продвижение фильме невозможно представить без постов в соцсетях. Инфлюенсеры получают сотни долларов за упоминание фильма в публикации. А развернутые рецензии (конечно, положительные) стоят еще дороже. Блогеры с миллионной аудиторией порой получают космические суммы. Недавно американской гимнастке Ливви Данн заплатили 500 000 долларов (50 млн рублей) за один-единственный пост.

Средний заработок за месяц: 8 000 долларов (800 000 рублей).

Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images

Координатор интимных сцен

Да, не смейтесь: в Голливуде действительно есть специалист по съемке постельных сцен. Дело в том, что производство пикантных эпизодов жестко контролируется законодательством, да и многие актеры не готовы полностью раздеваться и изображать бурные любовные отношения перед съемочной группой. За соблюдением всех правил следит координатор интимных сцен. Получают такие специалисты от 1200 долларов (120 тысяч рублей) в день.

Средний заработок за месяц: 25 000 долларов (2,5 млн рублей).

Продюсер

У продюсеров нет фиксированного заработка. Их зарплата зависит от сделок, которые им удалось заключить с киностудией. За один контракт в зависимости от «звездности» продюсер может получить от 15 000 до 2 миллионов долларов (от 1,5 до 20 млн рублей). На продюсирование блокбастеров расценки могут достигать десятизначных чисел. Например, Кевин Фейдж за фильм «Мстители:Финал» заработал почти 3 миллиарда долларов (300 млрд рублей). За «Барби» американский продюсер Дэвид Хеймен получил ненамного меньше — 1,5 миллиарда (150 млрд рублей).

Средний заработок за месяц: 21 000 долларов (2,1 млн рублей).

Актер

Вопреки распространенному заблуждению, большинство актеров получают совсем немного из-за огромной конкуренции. Средняя зарплата на начальных этапах — около 40 000 долларов (4 млн рублей) в год. Это меньше, чем в Америке получают сварщики, сантехники и менеджеры отелей. Но если удалось пробиться к вершинам славы, то у гонорара практически нет верхней границы. Например, Киану Ривз получил за «Матрицу» более 150 миллионов долларов (15 млрд рублей), а Брюс Уиллис за «Шестое чувство» заработал около 100 миллионов долларов (10 млрд рублей).

Средний заработок за месяц: 10 000 долларов (1 млн рублей).

Фото Andrew Toth, Getty Images

Шоураннер

Шоураннеры — поистине универсальные люди. Они совмещают в себе продюсеров, режиссеров, сценаристов и пиарщиков. Шоураннеры определяют направление, в котором будет двигаться сюжет сериала, следят за бюджетом и проводят кастинг. После недавних забастовок им тоже повысили зарплату. Теперь штатные сотрудники получают около 5000 долларов (500 тысяч рублей) в неделю. Шоураннеры, которые являются по совместительству сценаристами, могут продать пилотный сценарий в разработку за сумму от 225 000 до 500 000 долларов (от 22 до 50 млн рублей). Если сериал понравится публике, то за эпизод шоураннеры будут получать в среднем 70 000 долларов (7 млн рублей).

Средний заработок за месяц: 22 000 долларов (2,2 млн рублей).

Сценарист

Зарплата сценариста зависит от рейтинга кинокартины. Например, Шонда Раймс, которая написала сценарий к культовому сериалу «Анатомия страсти», в начале своей карьеры получала 30 000 долларов (3 млн рублей) за эпизод. За более поздние серии ей платили уже 250 000 долларов (25 млн рублей).

Средний заработок за месяц: 50 000 долларов (5 млн рублей).