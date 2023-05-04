Какие женщины привлекают мужчин? Результаты опросов и мнение психолога

О вкусах не спорят. Кому-то по душе наивные хрупкие блондинки, кому-то огонь в глазах рыжих, а кому-то подавай статных и властных брюнеток. А кому-то все в одном человеке. Но все же есть качества, которые привлекательны для большинства мужчин. Какие женщины нравятся и интересны сильной половине человечества, рассказала психолог Евгения Артемьева.

Какие качества ценят мужчины в женщинах

Исследование, проведенное аналитический центром ЛЕВАДА в 2015 году, показало, что российские мужчины прежде всего ценят в женщинах:

хорошую внешность;

хозяйственность;

верность;

заботливость;

ум.



Международный сайт знакомств Match.com в 2017 году провел аналогичный опрос и выяснил, что для большинства мужчин в мире в списке привлекательных черт на первом месте стоит ум и интеллектуальные способности женщины. Также особую ценность мужчины видят в:

чувстве юмора;

доброте;

эмоциональной устойчивости;

уверенности в себе.



По итогам другого опроса, проведенного международной британской исследовательской компанией YouGov в 2019 году, наиболее привлекательными качествами в женщинах мужчины признали:

физическую привлекательность;

ум и интеллект;

чувство юмора.

Внешняя привлекательность

Большинство мужчин первым делом обращает внимание на внешность женщины. Это может быть фигура, лицо, волосы, глаза и так далее. Однако не стоит забывать, что красота — это субъективное понятие, и что одинаково привлекательными могут быть женщины с разными типами внешности.

Ум и образованность

Мужчинам нравятся женщины, которые умны и образованны. Они ценят тех, кто может поддержать разговор на интересные темы и имеет свое мнение по важным вопросам. Образование также говорит о том, что женщина амбициозна и самодостаточна.

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Чувство юмора

Женщины, которые умеют шутить и поднимать настроение, могут быть очень привлекательны для мужчин. Чувство юмора указывает на то, что женщина открыта и не боится проявлять себя.

Доброта и сострадание

Мужчины также ценят женщин, которые добры и сострадательны. Эти качества говорят о готовности заботиться и помогать другим в трудных ситуациях.

Уверенность в себе

Она указывает на то, что женщина знает, чего хочет от жизни и готова брать на себя ответственность за свои решения.

Надежность и преданность

Мужчины также ценят женщин, которые надежны и преданны. Эти качества могут указывать на то, что женщина будет поддерживать своего партнера и не бросит его в трудную минуту.