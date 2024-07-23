Идеальная мужская обувь для отпуска: подборка на все случаи

Планируя отпуск, мужчины часто задаются вопросом, какую обувь взять, чтобы быть готовым ко всему и не везти лишний багаж. Основатель бренда обуви Дмитрий Максимов дал рекомендации на разные случаи и виды отдыха.

Для ленивого отдыха на пляже: пантолеты

Пантолеты — это легкая обувь без задника и с открытыми пальцами, которую в народе часто называют «шлепками». Обычно они сделаны из резины или других водоотталкивающих материалов, что делает их идеальными для бассейна и водных развлечений. В этом сезоне особенно популярны пантолеты на пробковой подошве — «биркенштоки». Они не только комфортны в летнюю жару, но и отлично сочетаются с повседневной городской одеждой. Некоторые бренды также уделяют внимание здоровью ног. Они создают специальную форму стельки, которая поддерживает стопу и предотвращает появление усталости при длительных прогулках.

Фото Mschf/Keystone Press Agency, Global Look Press

Для прогулок и экскурсий: кеды

Кеды — отличный выбор для долгих прогулок по городу и экскурсионных маршрутов. Однако, если у вас избыточный вес или плоскостопие, стандартная плоская подошва может стать проблемой. Она не поддерживает стопу и не амортизирует ударные нагрузки при ходьбе по твердым поверхностям. Это приводит к болям в пятках, коленях и пояснице. Поэтому лучше выбирать модели с поддержкой сводов стоп и амортизацией, чтобы прогулки были комфортными.

Фото Clarks

Для вечернего променада и ресторанов: лоферы или мокасины

Лоферы и мокасины — стильные и удобные туфли без шнурков, подходящие для мероприятий, требующих элегантного вида. Они хорошо сочетаются как с брюками, так и с шортами в стиле casual. Такая обувь чаще всего изготавливается из кожи или замши, иногда из текстиля. Важно обратить внимание на материал: синтетика дешевле, но она не позволяет ногам дышать, создавая эффект парника. Лучше выбирать обувь из натуральных материалов.

Фото Chatham

Для бега, тренировок и прогулочных походов: легкие кроссовки

Для тех, кто не может обойтись без спортивных активностей даже в отпуске, подойдут легкие спортивные кроссовки. Они идеальны для тренировок, утренних пробежек и активного отдыха — мини-походов и велопрогулок. Такие ботинки обеспечат максимальную поддержку и комфорт.

Фото Reebok

При выборе обуви для отпуска нужно в первую очередь ориентироваться на свои планы. Так вы точно сделаете правильный выбор. Но любая пара обуви должна быть удобной, стильной и легко сочетаться с разной одеждой. Так вы будете готовы к любым приключениям и сможете наслаждаться отдыхом на все сто.