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Календарь праздников на декабрь 2024: какие праздники будут в России и в мире
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:00

4 мин.

Календарь праздников на декабрь 2024 года: главные события

Татьяна Пищева
Автор
Девочка напротив елки
Фото Liubov Kaplitskaya, iStock
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Рассказываем, какие праздники и важные даты будем отмечать в декабре 2024 года.

Выходные в декабре 2024 года

В декабре 2024 года будет 21 рабочий и 10 выходных дней. На «зимние каникулы» россияне уйдут уже с 29-го числа. Выходной с субботы, 28 декабря, перенесут на понедельник, 30 декабря, 31 декабря — тоже нерабочий день.

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Главные праздники декабря

Зимнее солнцестояние — это день, когда солнце достигает своей самой низкой точки на небосводе. Это событие знаменует собой самый короткий день и самую длинную ночь в году. С 22 декабря световой день начнет постепенно увеличиваться, поэтому в некоторых культурах День зимнего солнцестояния символизирует возвращение света и надежды. Например, скандинавы в этот день отмечают праздник Йоль. В России раньше также активно отмечали эту дату, хотя традиции различались в зависимости от региона.

Существует множество примет, связанных с Днем зимнего солнцестояния. Например, считается, что если в этот день выпал снег, то зима будет долгой и холодной, а если погода ясная, то лето будет теплым и урожайным.

Этот праздник едва ли нуждается в представлении. Новогодняя елка, гирлянды, спелые мандарины, семейное застолье и бой курантов — волшебная атмосфера последнего дня в году знакома каждому с детства. Задуматься о подарках советуем уже сейчас — подобрать оригинальный презент помогут материалы «СЭ». Кроме того, можно начать планировать новогодний стол: собрали для вас рецепты вкусных салатов, закусок и вторых блюд.

Новый год
Фото fcafotodigital, iStock

Профессиональные праздники декабря

  • 1 декабря — Международный день невролога;

  • 2 декабря — День банковского работника;

  • 3 декабря — День юриста;

  • 5 декабря — День добровольца (волонтера);

  • 9 декабря — День Героев Отечества;

  • 17 декабря — День Ракетных войск стратегического назначения;

  • 19 декабря — День военной контрразведки;

  • 20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации;

  • 22 декабря — День энергетика;

  • 27 декабря — День спасателя Российской Федерации.

Профессиональные праздники на&nbsp;год: календарь профессиональных праздников 2024. Календарь профессиональных праздников на 2024 год

Международные праздники

Международные праздники устанавливаются Организацией Объединенных Наций. Они отмечаются по всех государствах-членах, то есть практически по всему миру.

  • 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом;

  • 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;

  • 3 декабря — Международный день инвалидов;

  • 4 декабря — Международный день банков;

  • 5 декабря — Всемирный день почв;

  • 7 декабря — Международный день гражданской авиации;

  • 9 декабря — Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления;

  • 9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией;

  • 10 декабря — День прав человека;

  • 11 декабря — Международный день гор;

  • 18 декабря — Международный день мигранта;

  • 20 декабря — Международный день солидарности людей;

  • 21 декабря — Всемирный день баскетбола;

  • 27 декабря — Международный день противоэпидемической готовности.

Катание на лыжах
Фото AscentXmedia, iStock

Памятные исторические даты и Дни воинской славы

  • 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

  • 3 декабря — День Неизвестного Солдата;

  • 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);

  • 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год).

Церковные праздники

  • 4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы;

  • 9 декабря — День святого Георгия Победоносца;

  • 13 декабря — День памяти Андрея Первозванного;

  • 19 декабря — День памяти Николая Чудотворца;

  • 25 декабря — Католическое Рождество;

  • 25 декабря — первый день Хануки.

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