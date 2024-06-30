Календарь праздников на июль 2024 года: главные события

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В июле будут отмечать многие важные дни. Поделились списком значимых дат, среди которых каждый найдет себе торжество по душе.
Внеочередных выходных в июле ждать не стоит, но, несмотря на это, месяц богат на праздники.
1 июля — День ветеранов боевых действий.
В этот день вспоминают тех, кто принимал участие в боевых действиях после 1945 года. Например, в Афганской войне или в Сирии.
7 июля — Иван Купала.
Праздник Ивана Купалы отмечается всеми восточными славянами как день наивысшего расцвета природы. В этот день по традиции устраиваются гулянья, разжигаются костры, плетутся венки из луговых трав.
8 июля — День семьи, любви и верности.
Этот праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Однако сейчас он во многом потерял связь с религией и приобрел светский характер. Например, существует традиция заключать в этот день браки. Православной церковью это не приветствуется, потому что праздник выпадает на Петров пост, когда обряд венчания не проводится.
К другим традициям относится плетение венков из ромашек — цветка, который символизирует радость, нежность и детство.
28 июля — День Военно-Морского Флота.
Моряки и морские офицеры отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля. В этот день по всей стране проходят морские парады кораблей. Самые масштабные мероприятия организуются обычно в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и Калининграде.