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Календарь праздников на июль 2024: какие праздники будут в России и в мире
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:00

3 мин.

Календарь праздников на июль 2024 года: главные события

Татьяна Пищева
Автор
День семьи, любви и верности
Фото istockphoto.com/Andrii Medvediuk
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В июле будут отмечать многие важные дни. Поделились списком значимых дат, среди которых каждый найдет себе торжество по душе.

Главные праздники июля 2024 года

Внеочередных выходных в июле ждать не стоит, но, несмотря на это, месяц богат на праздники.

  • 1 июля — День ветеранов боевых действий.

В этот день вспоминают тех, кто принимал участие в боевых действиях после 1945 года. Например, в Афганской войне или в Сирии.

  • 7 июля — Иван Купала.

Праздник Ивана Купалы отмечается всеми восточными славянами как день наивысшего расцвета природы. В этот день по традиции устраиваются гулянья, разжигаются костры, плетутся венки из луговых трав.

Фото istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo

  • 8 июля — День семьи, любви и верности.

Этот праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Однако сейчас он во многом потерял связь с религией и приобрел светский характер. Например, существует традиция заключать в этот день браки. Православной церковью это не приветствуется, потому что праздник выпадает на Петров пост, когда обряд венчания не проводится.

К другим традициям относится плетение венков из ромашек — цветка, который символизирует радость, нежность и детство.

День семьи, любви и&nbsp;верности. День семьи, любви и верности: история, дата и традиции праздника

  • 28 июля — День Военно-Морского Флота.

Моряки и морские офицеры отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля. В этот день по всей стране проходят морские парады кораблей. Самые масштабные мероприятия организуются обычно в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и Калининграде.

Фото istockphoto.com/Joel Carillet

Профессиональные праздники

  • 3 июля — День ГИБДД (ГАИ);
  • 7 июля — День работников морского и речного флота;
  • 12 июля — День фотографа и День бортпроводника;
  • 14 июля — День рыбака и День российской почты;
  • 21 июля — День металлурга;
  • 24 июля — День флориста и День кадастрового инженера;
  • 25 июля — День сотрудников органов следствия;
  • 26 июля — День парашютиста и День системного администратора;
  • 27 июля — День работников торговли.
День флориста
Фото istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

Международные праздники

  • 2 июля — Всемирный день НЛО;
  • 3 июля — Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов;
  • 6 июля — Всемирный день поцелуев;
  • 11 июля — Всемирный день шоколада и Всемирный день народонаселения;
  • 12 июля — День Малалы Юсуфзай (пакистанской правозащитницы. — Прим. «СЭ»);
  • 16 июля — Всемирный день змей;
  • 20 июля — Международный день шахмат и Международный день торта;
  • 22 июля — Всемирный день мозга;
  • 23 июля — Всемирный день китов и дельфинов;
  • 29 июля — Международный день тигра;
  • 30 июля — Международный день дружбы.
Всемирный день шоколада
Фото istockphoto.com/wmaster890

Церковные праздники

  • 6 июля — праздник в честь Владимирской иконы Божией Матери;
  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
  • 8 июля — Память святых чудотворцев муромских благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии;
  • 12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Павла;
  • 24 июля — День святой Ольги;
  • 26 июля — Собор архангела Гавриила;
  • 28 июля — Память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси.
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