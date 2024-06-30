Календарь праздников на июль 2024 года: главные события

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В июле будут отмечать многие важные дни. Поделились списком значимых дат, среди которых каждый найдет себе торжество по душе.

Главные праздники июля 2024 года

Внеочередных выходных в июле ждать не стоит, но, несмотря на это, месяц богат на праздники.

1 июля — День ветеранов боевых действий.

В этот день вспоминают тех, кто принимал участие в боевых действиях после 1945 года. Например, в Афганской войне или в Сирии.

7 июля — Иван Купала.

Праздник Ивана Купалы отмечается всеми восточными славянами как день наивысшего расцвета природы. В этот день по традиции устраиваются гулянья, разжигаются костры, плетутся венки из луговых трав.

Фото istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo

8 июля — День семьи, любви и верности.

Этот праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Однако сейчас он во многом потерял связь с религией и приобрел светский характер. Например, существует традиция заключать в этот день браки. Православной церковью это не приветствуется, потому что праздник выпадает на Петров пост, когда обряд венчания не проводится.

К другим традициям относится плетение венков из ромашек — цветка, который символизирует радость, нежность и детство.

28 июля — День Военно-Морского Флота.

Моряки и морские офицеры отмечают свой профессиональный праздник в последнее воскресенье июля. В этот день по всей стране проходят морские парады кораблей. Самые масштабные мероприятия организуются обычно в Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и Калининграде.

Фото istockphoto.com/Joel Carillet

Профессиональные праздники

3 июля — День ГИБДД (ГАИ);

7 июля — День работников морского и речного флота;

12 июля — День фотографа и День бортпроводника;

14 июля — День рыбака и День российской почты;

21 июля — День металлурга;

24 июля — День флориста и День кадастрового инженера;

25 июля — День сотрудников органов следствия;

26 июля — День парашютиста и День системного администратора;

27 июля — День работников торговли.

Фото istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

Международные праздники

2 июля — Всемирный день НЛО;

3 июля — Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов;

6 июля — Всемирный день поцелуев;

11 июля — Всемирный день шоколада и Всемирный день народонаселения;

12 июля — День Малалы Юсуфзай (пакистанской правозащитницы. — Прим. «СЭ» );

16 июля — Всемирный день змей;

20 июля — Международный день шахмат и Международный день торта;

22 июля — Всемирный день мозга;

23 июля — Всемирный день китов и дельфинов;

29 июля — Международный день тигра;

30 июля — Международный день дружбы.

Фото istockphoto.com/wmaster890

Церковные праздники