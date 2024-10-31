Календарь праздников на ноябрь 2024 года: главные события

Ноябрь — это последний месяц осени, когда зима уже готовится вступить в свои права. Дни становятся короче, а вечера — прохладнее. Но несмотря на это, месяц может быть интересным и насыщенным. Собрали календарь праздничных дат, чтобы у вас всегда был повод для радости.

Главные праздники ноября 2024 года

В начале ноября по рабочему календарю всех ждет шестидневная рабочая неделя: россияне будут работать в субботу, 2 ноября, зато понедельник 4 ноября будет выходным.

4 ноября — День народного единства

Государственный праздник, который отмечается в годовщину освобождения Москвы от польских интервентов. Торжество символизирует конец Смутного времени.

Долгое время день не отмечался, но был возрожден в 2005 году указом Президента России Владимира Путина с целью напомнить об исторических событиях 1612 года и подчеркнуть значимость единства народа. В рамках празднования проходят разнообразные мероприятия: официальные торжества, общественные акции, религиозные обряды и открытые обсуждения.

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7 ноября — День Октябрьской революции

Праздник посвящен событиям, которые произошли в России в октябре и ноябре 1917 года. В результате них было свергнуто Временное правительство, началось установление советской власти. С 1918 по 1991 год 7 ноября был главным праздником в СССР. В этот день проводились демонстрации трудящихся, парады и другие культурные мероприятия.

В 2005 году 7 ноября перестало быть государственным праздником, но осталось в списке памятных дат. Сейчас в России и в большинстве других стран, которые раньше были частью Советского Союза, в честь Октябрьской революции проводятся конференции и научные семинары, посвященные историческим событиям 1917 года.

28 октября — День матери

В России День матери — это семейный праздник, который отмечают в предпоследнее воскресенье ноября. Впервые он отмечался 30 января 1998 года.

Цель знаменательной даты — укрепить семейные ценности, подчеркнуть важность роли матери в жизни каждого человека.

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Профессиональные праздники

1 ноября — День судебного пристава;

5 ноября — День военного разведчика;

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел;

11 ноября — День экономиста;

13 ноября — День войск радиационной, химической, биологической защиты;

14 ноября — Международный день логопеда;

17 ноября — Международный день студентов;

19 ноября — День ракетных войск, артиллерии;

20 ноября — День работника транспорта;

21 ноября — День бухгалтера;

22 ноября — День психолога;

27 ноября — День оценщика;

27 ноября — День Морской пехоты.

Международные праздники

1 ноября — Всемирный день вегана;

2 ноября — Всемирный день мужчин;

8 ноября — Международный день КВН;

13 ноября —Всемирный день доброты;

19 ноября — Международный мужской день;

20 ноября — Всемирный день ребенка;

21 ноября — Всемирный день телевидения;

22 ноября — День сыновей;

30 ноября — Международный день защиты информации.

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Памятные исторические даты

1 ноября 1944 года — завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны;

2 ноября 1721 года — Петр I принял титул императора, а Россия стала империей;

15 ноября 1932 года — в Москве запустился первый троллейбус;

29 ноября 1783 года — в русский алфавит добавили букву «ё».

Церковные праздники