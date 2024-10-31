Календарь праздников на ноябрь 2024 года: главные события

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Ноябрь — это последний месяц осени, когда зима уже готовится вступить в свои права. Дни становятся короче, а вечера — прохладнее. Но несмотря на это, месяц может быть интересным и насыщенным. Собрали календарь праздничных дат, чтобы у вас всегда был повод для радости.
В начале ноября по рабочему календарю всех ждет шестидневная рабочая неделя: россияне будут работать в субботу, 2 ноября, зато понедельник 4 ноября будет выходным.
Государственный праздник, который отмечается в годовщину освобождения Москвы от польских интервентов. Торжество символизирует конец Смутного времени.
Долгое время день не отмечался, но был возрожден в 2005 году указом Президента России Владимира Путина с целью напомнить об исторических событиях 1612 года и подчеркнуть значимость единства народа. В рамках празднования проходят разнообразные мероприятия: официальные торжества, общественные акции, религиозные обряды и открытые обсуждения.
Праздник посвящен событиям, которые произошли в России в октябре и ноябре 1917 года. В результате них было свергнуто Временное правительство, началось установление советской власти. С 1918 по 1991 год 7 ноября был главным праздником в СССР. В этот день проводились демонстрации трудящихся, парады и другие культурные мероприятия.
В 2005 году 7 ноября перестало быть государственным праздником, но осталось в списке памятных дат. Сейчас в России и в большинстве других стран, которые раньше были частью Советского Союза, в честь Октябрьской революции проводятся конференции и научные семинары, посвященные историческим событиям 1917 года.
В России День матери — это семейный праздник, который отмечают в предпоследнее воскресенье ноября. Впервые он отмечался 30 января 1998 года.
Цель знаменательной даты — укрепить семейные ценности, подчеркнуть важность роли матери в жизни каждого человека.
1 ноября — День судебного пристава;
5 ноября — День военного разведчика;
10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел;
11 ноября — День экономиста;
13 ноября — День войск радиационной, химической, биологической защиты;
14 ноября — Международный день логопеда;
17 ноября — Международный день студентов;
19 ноября — День ракетных войск, артиллерии;
20 ноября — День работника транспорта;
21 ноября — День бухгалтера;
22 ноября — День психолога;
27 ноября — День оценщика;
27 ноября — День Морской пехоты.
1 ноября — Всемирный день вегана;
2 ноября — Всемирный день мужчин;
8 ноября — Международный день КВН;
13 ноября —Всемирный день доброты;
19 ноября — Международный мужской день;
20 ноября — Всемирный день ребенка;
21 ноября — Всемирный день телевидения;
22 ноября — День сыновей;
30 ноября — Международный день защиты информации.
1 ноября 1944 года — завершилась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны;
2 ноября 1721 года — Петр I принял титул императора, а Россия стала империей;
15 ноября 1932 года — в Москве запустился первый троллейбус;
29 ноября 1783 года — в русский алфавит добавили букву «ё».
2 ноября — Димитриевская родительская суббота;
4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери;
6 ноября — праздник иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость»;
8 ноября — Дмитриев день;
10 ноября — Параскева Пятница;
16 ноября — Михайловская родительская суббота;
18 ноября — день памяти святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, а также отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов;
21 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, также праздник известен как Михайлов день;
22 ноября — праздник иконы Богородицы «Скоропослушница»;
26 ноября — День Иоанна Златоуста;
28 ноября — 6 января — Рождественский пост, во время которого верующие готовятся к Рождеству Христову.