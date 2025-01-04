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Календарь праздников на январь 2025: какие праздники будут в России и в мире
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:00

4 мин.

Календарь праздников в России и в мире на январь 2025 года: главные события

Татьяна Пищева
Автор
Рождественская сцена яслях с фигурками
Фото manaemedia, iStock
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Рассказываем, какие праздники и важные даты отмечаются в первом месяце нового 2025 года — в январе.

Когда выходные в январе 2025 года

Новогодние каникулы в январе продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Нерабочие праздничные дни 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их перенесли на среду, 31 декабря, и пятницу, 2 мая. Всего в январе будет 14 выходных дней и 17 рабочих.

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Главные праздники января

Главным праздником января в России по праву считается Рождество Христово. Согласно библейскому преданию, Иисус Христос родился в пещере, где местные жители укрывали на ночь скот. В это же время заночевавшим неподалеку пастухам явились ангелы с вестью о том, что в мир пришел Спаситель. Они пришли в пещеру поклониться божественному младенцу. Восточные мудрецы — волхвы, увидели воссиявшую в небе необыкновенно яркую звезду. Ее появление означало пришествие Спасителя. Следуя за путеводной звездой, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Иисусу, принеся ему дары: золото, ладан и смирну.

С древних времен Рождество было излюбленным семейным праздником. В этот день было принято наряжать елку и, вспоминая дары, принесенные младенцу Христу, дарить детям подарки. До сих пор этот праздник играет важную роль в жизни православных христиан, хотя он и отмечается не так широко, как Новый год.

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День студента

25 января в России отмечается День студента. Изначально в эту дату отмечался праздник, связанный с почитанием святой Татьяны. Она не отреклась от христианской веры, за что ее казнили. В память мученической смерти святой 25 января начали отмечать Татьянин день. В 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Случилось это тоже 25 января — в Татьянин день. После этого святая Татьяна стала считаться покровительницей студентов.

МГУ зимой
Фото ABGlavin, iStock

В христианской традиции Святками называли 12 праздничных дней с Рождества Христова до Крещенского Сочельника. У славян считалось, что первый и второй день надо провести дома, а с третьего дня начинались праздничные гуляния. Важным элементом Святок являлся обряд колядования, когда дети и взрослые посещали группами дома, пели для хозяев колядки и получали за это ритуальное угощение. Еще на Святки принято гадать, хоть это и не приветствуется православной церковью. Считалось, что во время Святок в мир приходят души умерших и нечистая сила. Невидимое присутствие духов позволяло заглянуть в будущее.

Профессиональные праздники января

  • 12 января — День работника прокуратуры Российской Федерации;

  • 13 января — День российской печати;

  • 14 января — День трубопроводных войск;

  • 21 января — День инженерных войск;

  • 25 января — День российского студенчества;

  • 31 января — День ювелира.

День ювелира
Фото ultramarinfoto, iStock

Международные праздники

Международные праздники устанавливаются Организацией Объединенных Наций. Они отмечаются по всех государствах-членах, то есть практически по всему миру. В январе международных праздников не так много:

  • 4 января — Всемирный день азбуки Брайля.

  • 24 января — Международный день образования.

  • 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

Кроме установленных ООН международных праздников, есть еще и те, что не имеют официального статуса, но все равно отмечаются во многих странах:

  • 2 января — День научной фантастики.

  • 11 января — День спасибо.

  • 17 января — День детских изобретений.

День детских изобретений.
Фото AleksandarNakic, iStock

Памятные исторические даты и Дни воинской славы

  • 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);

  • 28 января — День открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и Лазаревым (1820);

  • 29 января — немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на первый автомобиль (1886).

Религиозные праздники

  • 1 января — День памяти преподобного Илии Муромца;

  • 2 января — День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского;

  • 6 января — Рождественский сочельник;

  • 7 января — Рождество Христово;

  • 8 января — Собор Пресвятой Богородицы;

Церковные свечи
Фото YorVen, iStock

  • 13 января — День памяти преподобного Паисия Святогорца;

  • 14 января — Обрезание Господне;

  • 17 января — Собор 70-ти Апостолов;

  • 18 января — Крещенский сочельник;

  • 19 января — Крещение Господне;

  • 20 января — Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

  • 25 января — День памяти мученицы Татианы Римской.

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