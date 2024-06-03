Как посетить Китай в 2024: условия въезда

После окончания пандемии коронавируса туристический поток в Китай из России снова вырос. Приезжих из Китая в Россию тоже немало, поэтому страны взаимно установили некоторые преференции. О правилах посещения Китайской Народной Респблики (КНР) в 2024 году рассказал Вадим Жуков.

Как добраться из России в Китай

Железнодорожное сообщение пока не возобновилось. Авиасообщение восстановлено с несколькими крупными городами Китая, в том числе с Пекином, Шанхаем, Харбином, Гуанчжоу, Урумчи. Проще и дешевле всего добраться в Китай самолетом из городов Сибири и Дальнего Востока. Из Москвы и Петербурга есть как прямые авиарейсы, так и с пересадкой в Иркутске или Красноярске. Из других регионов удобнее лететь через Москву или Иркутск.

Из городов Приморского и Хабаровского края, Амурской области можно доехать автобусом или паромом. Правда, такое сообщение налажено в основном с приграничными китайскими городами.

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Документы для въезда в Китай

В общем случае для поездки нужны:

виза;

загранпаспорт (действующий не менее 6 месяцев после окончания поездки):

копии билетов в Китай и из Китая;

подтверждение бронирования в гостинице или письмо-приглашение от частного лица либо организации;

медицинская страховка.

Формально документы рассматриваются за пять дней, но лучше подать их за месяц до планируемой даты въезда.

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Сейчас визы выдаются либо для однократного, либо для двукратного въезда.

Безвизовый въезд в Китай

Для коротких поездок в некоторые части Китая виза не нужна. Таких случаев несколько.

Въезд в составе туристических групп от 5 до 50 человек на срок до 15 дней.

У жителей приграничных регионов такие поездки пользуются спросом с 90-х годов: это простой способ привезти из соседней страны продукты питания, одежду, технику и так далее. Некоторые предприниматели до сих пор организовывают под видом туристических поездок туры за вещами. За небольшую плату участники такого тура должны вывезти на себе несколько килограммов вещей. Поэтому важно до поездки уточнить направление (конкретный город) и программу. Чтобы не оказалось, что вместо посещения древних пагод вы будете ходить по рынку в интересах какого-то ушлого бизнесмена.

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Въезд на остров Хайнань

Нужно иметь в виду, что при покупке такого тура запрещено выезжать за пределы острова и путешествовать без группы.

Въезд в Гонконг на срок не более 6 дней

Если вы планируете посетить не только Гонконг, но и континентальный Китай, понадобятся две отдельные визы.

Въезд в Шанхай на круизном лайнере на срок не более 15 дней.

Правила въезда в Китай

Посетить Китай можно как самостоятельно, так и в составе туристической группы. Въезд на личном автотранспорте и пешее пересечение границы запрещены. Добраться можно только общественным транспортом.

При въезде нужно заполнить стандартную карточку путешественника, в которой указать цель прибытия, адрес пребывания и другую информацию. Этот же адрес нужно будет сообщить в местном отделении полиции, чтобы вас поставили на учет. Для туристов, которые останавливаются в отелях, оформлением регистрации займется персонал, так же как и в России.

ПЦР-тест на ковид сдавать не нужно, но при явных признаках недомогания вас попросят заполнить отдельную карточку о состоянии здоровья.

Отпечатки пальцев тоже сдавать не придется.

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Особенности пребывания в Китае

В КНР нет каких-то особо вычурных законов, из-за незнания которых можно угодить за решетку. В культовых и охраняемых исторических местах вас обязательно предупредят о запретах и о правилах поведения. Но можно, например, получить штраф за курение в неположенном месте. Полиция в этом отношении работает не хуже, чем в Сингапуре.

Действуют некоторые ограничения на интернет, но их можно обойти с помощью сервисов-анонимайзеров. Wi-Fi работает во многих общественных местах и в гостиницах. Мобильная связь в стране достаточно дорогая.

Китайцы довольно радушно относятся к туристам. Но возможны проблемы с коммуникацией. Даже в туристических городах не все владеют английским и тем более русским. К этому стоит морально подготовиться при планировании самостоятельного тура.

Также нужно заранее подготовиться к особенностям местной кухни. Предрассудки насчет поедания китайцами любых видов биомассы стоит оставить в прошлом, а вот отсутствие натурального молока может стать реальной проблемой. С трудностями могут столкнуться и кофеманы: кофеен в Китае мало, и они довольно дорогие. Кстати, в ресторанах не принято оставлять чаевые: они уже включены в счет.

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Сколько стоит отдых в Китае

Цена будет зависеть от вида отдыха и от направления поездки. Одно дело, если вы летите из Владивостока в Харбин с целью походить по городу, в который во время революции эмигрировали ваши предки. И совсем другое — если у вас запланирован тур в Тибет или посещение шанхайского Диснейленда.

В среднем Китай считается не очень дорогой страной. Перелет из России и обратно обойдется в 30000-50000 рублей с человека, один день в средней гостинице — около 7000 рублей, обед в недорогом ресторане — 1500-3000 рублей с человека.

Как правило, самой большой статьей расходов становятся развлечения и покупка сувениров.