7 книг, которые помогут стать образованнее

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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Как книголюб и читатель со стажем я делю книги на две категории: для удовольствия и для прикладных навыков. Чтобы расширить свой кругозор, словарный запас и в целом повысить эрудицию, полезными будут варианты из обеих категорий.
Книги для удовольствия в моей классификации — это именно художественная литература, чаще классика, где автор заложил смыслы нередко на три, четыре, пять уровней. Эти произведения можно перечитывать и каждый раз находить что-то новое для себя — в зависимости от проживаемых событий и эмоционального состояния.
Помимо самого простого первого уровня, который заключается в собственно сюжете, также интересно насладиться слогом и попытаться понять, что же хотел сказать автор, в каком социокультурном контексте было написано произведение.
Из этой литературы мы черпаем жизненный опыт, когда прослеживаем поступки героев и их последствия, а также вместе с автором размышляем о смысле бытия и расширяем словарный запас.
Рекомендую с этой целью ознакомиться с творчеством русских классиков. Их произведения стимулируют размышлять на те или иные философские вопросы, постоянно ставят перед нравственным выбором и в финале никого не оставляют равнодушным. Например, недавно в книжном клубе мы читали роман «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского. Все три часа встречи среди участников шло бурное обсуждение вопросов, поднимаемых автором. Каждый увидел и прочувствовал в романе что-то свое. Но в итоге все сошлись во мнении, что обязательно порекомендуют произведение к прочтению своим друзьям.
С целью расширения кругозора рекомендую романы и повести французских реалистов — Оноре де Бальзака, Ги де Мопассана, Гюстава Флобера — с яркими описаниями быта XIX века. После их прочтения начинаешь смотреть другими глазами на мир века XXI и понимать, как сильно изменилась наша жизнь в лучшую сторону, хотя люди остались прежними.
Из современных авторов рекомендую нашумевшего «Щегла» Донны Тартт. Этот роман написан в жанре романа-взросления, где неидеальный герой в поиске себя проходит путь от мальчика до мужчины, набивая шишки и совершая ошибки.
Итак, мой топ-5 классики для расширения кругозора:
1. «Братья Карамазовы», Федор Достоевский.
2. «Милый друг», Ги де Мопассан.
3. «Отец Горио», Оноре де Бальзак.
4. «Госпожа Бовари», Гюстав Флобер.
5. «Щегол», Донна Тартт.
Что же касается прикладных навыков, тут я посоветую две книги, которые являются моими настольными.
1. «Психология убеждения», Ноа Гольдштейн, Стив Мартин, Роберт Чалдини.
Эта книга содержит конкретные инструменты для эффективного взаимодействия с другими людьми — от простого общения до рекламы товаров и услуг. Авторы опираются на научную базу и дают рекомендации, которые помогают улучшить жизнь.
2. «Принципы», Рэй Далио.
Эта книга сочетает в себе автобиографию миллиардера, в которой он делится своими принципами работы и жизни. Когда человек, входящий в список 100 самых влиятельных людей планеты, делится опытом побед и поражений — это дорогого стоит. Рекомендую к прочтению всем целеустремленным личностям вне зависимости от того, что вы делаете — строите империю, локальный бизнес или личный бренд.
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