Как понять, что вашему питомцу нужен зоопсихолог

Некоторые домашние животные живут с тревожным или стрессовым расстройством. Это может казаться странным, ведь не все люди занимаются своим ментальным состоянием, но это немного разные вопросы. Человек может сказать о своих проблемах, а животные могут только показать. Ваш питомец может лаять, царапать мебель или грызть предметы — о таком мы часто слышим, но не придаем значения проблеме. Но зоопсихолог может помочь сделать ваш дом счастливым местом и для домашних животных, и для людей.

Чем зоопсихология отличается от человеческой психологии

Зоопсихологи чаще всего работают на выезде, в то время как психологи работают в клиниках или кабинетах. Смысл в том, чтобы изучить среду, в которой живет питомец, его дом, хозяина, игрушки, лоток и ежедневную рутину. Психология домашних животных начала активно развиваться в конце прошлого века с помощью спонтанной социализации животных и урбанизации. Это творческий и кропотливый процесс.

В работе с собакой не должно быть никаких запугиваний: криков, рывков, шлепков, захвата за шкирку или заваливания на лопатки, а также амуниции вроде удавок (и любых их вариантов), строгого ошейника или электрического ошейника. Коррекция поведения строится последовательно через необходимые изменения режима жизни собаки, устранение причин нежелательного поведения и обучения питомца новому поведению. И главное в этом — дружелюбный настрой специалиста и владельца.

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Какое поведение должно насторожить

Мы не всегда знаем, с каким стрессом или травмами столкнулись наши питомцы, но это не значит, что мы не можем найти способы помочь. Работа зоопсихолога состоит в том, чтобы определить триггеры и понять, как снизить их воздействие на животное.

Ваш питомец стал агрессивным. Животные могут агрессировать по многим причинам. Например, из-за чувства угрозы личной или для хозяина. Они могут быть напуганы. Агрессивно настроенные собаки могут быть неподвижными или, наоборот, быстро движущимися к человеку или другому животному. Собаки обычно рычат, показывают зубы или кусают. У агрессивных кошек расширяются зрачки, уши прижимаются к голове, спина выгибается и распушается хвост.

Ваш питомец плохо переносит разлуку. Такое чаще происходит с животными из приюта, чем с теми, кто изначально жил в семье. Из-за стресса разлуки животные могут рвать мебель и вещи, метить территорию, громко скулить вплоть до возвращения хозяина. Вы можете давать питомцу лакомство перед выходом из дома, чтобы положительная реакция закреплялась. Но если это не помогает, обратитесь к специалисту для помощи своему любимцу.

Ваш питомец игнорирует лоток. Кошкам нужен лоток чуть больше или равный длине их тела. Если он будет слишком маленьким или недостаточно чистым для кошки, она будет игнорировать его. Проблема может решиться сменой лотка. Но если у кошки была инфекция мочевыводящих путей, которая причиняла боль и дискомфорт, она может связать свой лоток с неприятными ощущениями, что также говорит в пользу смены лотка или помощи специалиста.

Ваш питомец испытывает адаптационный стресс. Беспокойство может вызвать новый дом, приезд гостей, появление новых животных.

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