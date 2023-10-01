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Сегодня, 07:00

Как понять, что вашему питомцу нужен зоопсихолог

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Мария Целенко
Зоопсихолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Собака грустная лежит на диване
Фото istockphoto.com
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Некоторые домашние животные живут с тревожным или стрессовым расстройством. Это может казаться странным, ведь не все люди занимаются своим ментальным состоянием, но это немного разные вопросы. Человек может сказать о своих проблемах, а животные могут только показать. Ваш питомец может лаять, царапать мебель или грызть предметы — о таком мы часто слышим, но не придаем значения проблеме. Но зоопсихолог может помочь сделать ваш дом счастливым местом и для домашних животных, и для людей.

К специалисту стоит обращаться, если вас не устраивает любое поведение питомца и меры, которые вы попробовали принять самостоятельно, не дают улучшения в течение недели.
Мария Целенко
Зоопсихолог
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Чем зоопсихология отличается от человеческой психологии

Зоопсихологи чаще всего работают на выезде, в то время как психологи работают в клиниках или кабинетах. Смысл в том, чтобы изучить среду, в которой живет питомец, его дом, хозяина, игрушки, лоток и ежедневную рутину. Психология домашних животных начала активно развиваться в конце прошлого века с помощью спонтанной социализации животных и урбанизации. Это творческий и кропотливый процесс.

Специалист работает главным образом с владельцем животного. Объясняет причины поведения питомца и как их правильно устранять. Он может показать, как выполнять то или иное упражнение с питомцем. А потом владелец обязательно повторяет это упражнение под наблюдением профессионала, чтобы получить комментарии.
Мария Целенко
Зоопсихолог

В работе с собакой не должно быть никаких запугиваний: криков, рывков, шлепков, захвата за шкирку или заваливания на лопатки, а также амуниции вроде удавок (и любых их вариантов), строгого ошейника или электрического ошейника. Коррекция поведения строится последовательно через необходимые изменения режима жизни собаки, устранение причин нежелательного поведения и обучения питомца новому поведению. И главное в этом — дружелюбный настрой специалиста и владельца.

Фото istockphoto.com

Какое поведение должно насторожить

Мы не всегда знаем, с каким стрессом или травмами столкнулись наши питомцы, но это не значит, что мы не можем найти способы помочь. Работа зоопсихолога состоит в том, чтобы определить триггеры и понять, как снизить их воздействие на животное.

  • Ваш питомец стал агрессивным. Животные могут агрессировать по многим причинам. Например, из-за чувства угрозы личной или для хозяина. Они могут быть напуганы. Агрессивно настроенные собаки могут быть неподвижными или, наоборот, быстро движущимися к человеку или другому животному. Собаки обычно рычат, показывают зубы или кусают. У агрессивных кошек расширяются зрачки, уши прижимаются к голове, спина выгибается и распушается хвост.

  • Ваш питомец плохо переносит разлуку. Такое чаще происходит с животными из приюта, чем с теми, кто изначально жил в семье. Из-за стресса разлуки животные могут рвать мебель и вещи, метить территорию, громко скулить вплоть до возвращения хозяина. Вы можете давать питомцу лакомство перед выходом из дома, чтобы положительная реакция закреплялась. Но если это не помогает, обратитесь к специалисту для помощи своему любимцу.

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  • Ваш питомец игнорирует лоток. Кошкам нужен лоток чуть больше или равный длине их тела. Если он будет слишком маленьким или недостаточно чистым для кошки, она будет игнорировать его. Проблема может решиться сменой лотка. Но если у кошки была инфекция мочевыводящих путей, которая причиняла боль и дискомфорт, она может связать свой лоток с неприятными ощущениями, что также говорит в пользу смены лотка или помощи специалиста.

  • Ваш питомец испытывает адаптационный стресс. Беспокойство может вызвать новый дом, приезд гостей, появление новых животных.

У проблемного поведения могут быть разные причины. Его можно разделить на две группы: нормальное проблемное поведение и ненормальное.

К нормальному относятся подбирание или воровство еды, лай на гостей, прыжки при встрече, для щенков покусывания или грызение чего-либо. Такое поведение — природное для собак. Но это не значит, что нужно с ним мириться. При правильных мерах все можно исправить.

К ненормальному поведению можно отнести, например, поедание камней или ловлю собственного хвоста. Такое поведение не видотипично для собак и требует внимания и коррекции.
Мария Целенко
Зоопсихолог

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