Как понять, что пора заканчивать отношения? 9 советов от психолога

В некоторых ситуациях мириться с неудобствами и терпеть не стоит.

Ссоры в отношениях — это нормально, что подтверждают даже психологи. Но в какой момент наступает точка невозврата и стоит лучше уйти, чем давать второй (или десятый) шанс? Выясняем вместе с психологом-расстановщиком Юлией Хадарцевой.

Ролевой дисбаланс

Самая популярная причина окончания отношений — это когда партнер играет не свою роль. Например, пытается быть родителем, ребенком или же Богом. Это все те случаи, когда женщина хочет контролировать мужчину во всем. Каждый раз, когда она пытается заставить его расти, мучает расспросами, где он был и помыл ли руки перед едой, женщина все сильнее уходит в роль матери, а мужчина — в роль сына. В такой ситуации ни о каких партнерских отношениях не может быть и речи.

Еще вариант, когда женщина живет в созависимости, пытаясь заменить мужчиной своего отца, из этого также ничего хорошего не выйдет. Часто партнер пытается играть Всевышнего и заставляет другого слушаться его беспрекословно.

Для гармоничных же отношений важно, чтобы мужчина и женщина были равны, чтобы они любили друг друга, а не воспитывали и не подчиняли себе.

Несбыточные «хотелки»

Еще одна причина краха союза — слишком большие ожидания от партнера. Когда вы пытаетесь его все время переделать, живя в недовольстве. Но по факту, если вы выходили замуж за ананас, вряд ли в браке он превратится в арбуз. Примите партнера таким, какой он есть.

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Тоска

Когда вы в отношениях несчастны и не пытаетесь ничего изменить, это тоже может быть аргументом для расставания. Ведь любовь — это про движение, про конструктив, а не про остановку. Над отношениями нужно работать, если вы хотите их сохранить.

Если же вы перманентно пребываете в состоянии несчастья и ничего не делаете с этим, то вы начинаете терять себя. В итоге отношения в любом случае закончатся.

По сути, состояние грусти и апатии целиком и полностью в вашей зоне ответственности, и вам нужно самостоятельно его проработать. Если вы понимаете, что в этом союзе счастливой стать не сможете, то пора расходиться, не мучая друг друга годами.

Разные жизненные цели

Другая причина неминуемого разлада в паре — та самая несовместимость целей и ценностей с партнером. Так или иначе, они должны быть едиными, иначе вы будете несчастными в браке. Поэтому еще до начала отношений важно узнать, чего вы хотите от жизни, какие у вас глобальные задачи.

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Нездоровая ревность

Нередко причина, почему отношения заканчиваются, — это безумная ревность и контроль. Происходит это из-за глубинной неценности себя. Когда человек четко понимает, что с ним все в порядке и у него высокая самооценка, он не пытается держать партнера на поводке.

История с ревностью и чрезмерный контроль — это эмоциональный терроризм, в котором жить невыносимо. С таким человеком не стоит связывать свою жизнь. А если уже связали, то однозначно пора разводиться.

Если же ревнуете вы, то поработайте со своей ценностью. Примите тот факт, что ревновать бесполезно. Если мужчина изменяет, то ваша ревность никак на него не повлияет. Если не изменяет, то ревновать тем более бессмысленно.

Любовь издалека

Еще одна причина скорого расставания — брак на расстоянии. Хотя бы 80% времени вам нужно проводить вместе, чтобы чувствовать эмоциональный контакт и усиливать близость. Иначе связь будет постепенно ослабевать, пока окончательно не оборвется.

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Отсутствие будущего

Частая причина краха любви — отсутствие будущего в отношениях. Это касается любовниц, которые свято верят, что партнер обязательно разведется с женой, и ситуаций, когда у партнеров гигантская разница в возрасте. Конечно же, бывают исключения, но в большинстве случаев вы столкнетесь с несовпадением целей и ценностей. При этом сексуальная совместимость может быть идеальной, но на духовном уровне вы не совпадаете.

Сюда можно отнести и религиозные взгляды. На все это важно посмотреть трезво и оценить перспективы союза, желательно сделать это до появления детей.

Тяжелое бремя

Или чувство вины. Это те ситуации, когда в отношениях вы все время хотите угодить. Если в браке вы перманентно чувствуете себя виноватым, в какой-то момент наступит точка невозврата и отношения закончатся. Вы просто устанете нести на себе это бремя и захотите почувствовать себя свободным.

Агрессия

Если партнер не может контролировать вспышки гнева, которые в итоге выливаются в домашнее насилие, — это верный признак того, что пора разводиться. Мириться с таким непростительно по отношению к себе.

Очень важно понимать: даже если ваши отношения закончились, не нужно бояться этого. Одиночество не так страшно, как болезненный деструктивный союз, который забирает все жизненные силы.

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Если вы обнаружили в отношениях хотя бы один из перечисленных признаков, самое время задуматься: может быть, стоит освободить друг друга? Не пытаться реанимировать мертвую лошадь, а зашагать в сторону светлого конструктивного будущего.

При этом если вы чувствуете в себе ресурс для восстановления отношений, почему бы не попробовать? Искра не погасла и вы готовы пойти навстречу друг другу, меняться и расти вместе? Значит, разжечь огонь вполне возможно и склеить чашку, которая дала трещину. Только не стоит идти ради этого на глобальные компромиссы с собой и жертвовать желаниями и целями. Не предавайте себя и партнера. Тогда у вашего союза однозначно есть шанс перейти на новый уровень.

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