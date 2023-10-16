С какого возраста детям можно учить иностранные языки

Существует множество легенд об изучении языков. Но, пожалуй, больше всего мифов на тему идеального возраста, когда следует вводить иностранный в жизнь ребенка: «после трех лет уже поздно», «пока не заговорит на родном, никакого иностранного», «непременно до школы», «в первом классе, чтобы подготовить к урокам английского во втором», «захочет, сам выучит» и многие другие. Версий настолько много, что родители бросаются из одной крайности в другую.

Вместе с преподавателем английского языка выяснили, с какого возраста лучше изучать иностранный язык.

Когда ребенку начинать учить языки

Дело в том, что идеального времени для занятий иностранным языком не существует. Обучение будет эффективным в любом случае, если учитывать возраст ребенка, уровень его физического и психологического развития, цели и образ жизни семьи.

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Именно семья играет значительную роль в этом процессе. От родителей зависит выбор преподавателя, отслеживание регулярности занятий, создание и поддержание мотивации, организация языковой среды и условий для практики. Например, если родителям английский нужен исключительно для галочки, то такое же отношение, скорее всего, будет и у ребенка. Напротив, в тех семьях, где все заняты совершенствованием языковых умений, и дети заражаются общим увлечением.

Чем отличается изучение языков в разном возрасте

В последние годы набирает обороты тренд на билингвизм. Во многих семьях на иностранном с ребенком начинают говорить с первых дней жизни. Если соблюдать несколько важных условий (регулярность, четкое разделение языков, следование специальным методикам, языковая среда и прочее), то такой способ будет крайне эффективным.

Дети-дошкольники как никогда готовы к познанию мира во всех проявлениях. Если у малышей не будет серьезной нагрузки в детском саду или на секциях, они быстро впитают язык. В этом возрасте важно подобрать правильную методику и форму занятий, которые сформируют интерес и заложат базу.

Фото istockphoto.com/Imgorthand

В школьные годы иностранному приходится конкурировать в жизни ребенка со множеством других предметов. Зачастую в школе большое внимание уделяется базовым наукам (вроде той же математики), а языковые дисциплины остаются на втором плане. В этот момент важно не упустить время и поддержать интерес к иностранному. Тем более что школьники уже умеют учиться и понимают, как им легче запомнить тот или иной факт.

Подросткам характерен максимализм. Он выражается как в полном отказе учиться (особенно если родители сильно давят), так и в желании полностью погрузиться в языковую среду. В этот период ребята начинают задумываться не только об оценках и результатах экзаменов, но и о своем будущем. Многие мечтают о путешествиях, успешной карьере, расширении культурных и социальных связей. Для всего этого необходим язык, чаще всего — английский. Именно это в основном и мотивирует подростков заниматься. Постарайтесь поддержать желание ребенка и ни в коем случае не пытайтесь заставить учиться.

Когда бы вы ни решили познакомить ребенка с иностранным языком, постарайтесь организовать процесс так, чтобы он соответствовал его возрасту и интересам.

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