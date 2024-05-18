Когда лучше сажать картошку: советы агронома и лунный календарь

Картофель считается в России «вторым хлебом». Неудивительно, что любой дачник старается посадить его вовремя на своем участке и мечтает получить богатый урожай. Рассказали, когда и как лучше сажать картофель в 2024 году.

Когда сажать картошку по мнению агронома

При посадке картофеля многие ориентируются лишь на температуру воздуха. Однако для молодых побегов гораздо важнее другой показатель — температура почвы.

Если вы хотите удостовериться, что почва достаточно прогрелась, можете воспользоваться специальными термометрами для земли. Глубина заделки клубней зависит от диаметра клубней — от 4 до 9 см. Если земля достаточно теплая только у самой поверхности, лучше подождать еще несколько дней. Ведь если посадить клубень слишком близко к поверхности, картошка позеленеет.

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Еще один важный критерий — отсутствие заморозков.

Есть определенные сорта, которые способны выдерживать до -3 °С. Но в основном рекомендуется подождать теплой погоды, когда вероятность минусовых температур ночью минимальна. Заморозки чреваты гибелью молодых всходов.

Для каждой местности конкретные сроки посадки будут различаться из-за разных климатических условий. Следите за прогнозом погоды, чтобы не допустить гибели растений из-за холодов.

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Но если вы не успели посадить картошку в указанные даты, не переживайте. Сделать это можно и в конце мая и даже в июне. Для этого выбирайте ранние и среднеспелые сорта. Позднеспелые могут не успеть созреть до заморозков.

Когда сажать картошку по лунному календарю

«СЭ» уже рассказывал ранее, что влияние фаз Луны на растения не доказано наукой, поэтому картофель можно сажать в любую удобную для вас дату. Ориентироваться нужно только на погодные условия и температуру почвы.

Но для тех, кому нравится следовать этой традиции, приведем благоприятные даты посадки картофеля по лунному календарю. В мае это периоды с 1 по 7, с 9 по 22, с 24 по 31 числа. Особенно благоприятны были первые дни месяца: считается, что если сажать картошку во время убывающей Луны, то она будет расти быстрее.