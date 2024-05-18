Когда лучше сажать картошку: советы агронома и лунный календарь

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Картофель считается в России «вторым хлебом». Неудивительно, что любой дачник старается посадить его вовремя на своем участке и мечтает получить богатый урожай. Рассказали, когда и как лучше сажать картофель в 2024 году.
При посадке картофеля многие ориентируются лишь на температуру воздуха. Однако для молодых побегов гораздо важнее другой показатель — температура почвы.
Если вы хотите удостовериться, что почва достаточно прогрелась, можете воспользоваться специальными термометрами для земли. Глубина заделки клубней зависит от диаметра клубней — от 4 до 9 см. Если земля достаточно теплая только у самой поверхности, лучше подождать еще несколько дней. Ведь если посадить клубень слишком близко к поверхности, картошка позеленеет.
Еще один важный критерий — отсутствие заморозков.
Перед посадкой удостоверьтесь, что в ближайшие две недели не вернутся заморозки.Дмитрий ДьяконовАгроном
Есть определенные сорта, которые способны выдерживать до -3 °С. Но в основном рекомендуется подождать теплой погоды, когда вероятность минусовых температур ночью минимальна. Заморозки чреваты гибелью молодых всходов.
Для каждой местности конкретные сроки посадки будут различаться из-за разных климатических условий. Следите за прогнозом погоды, чтобы не допустить гибели растений из-за холодов.
Если говорить о календарных сроках, то ориентируйтесь на следующие: в средней полосе оптимально высаживать клубни картофеля 1-10 мая, в черноземной зоне — в конце апреля, а на юге — в конце марта или начале апреля.Дмитрий ДьяконовАгроном
Но если вы не успели посадить картошку в указанные даты, не переживайте. Сделать это можно и в конце мая и даже в июне. Для этого выбирайте ранние и среднеспелые сорта. Позднеспелые могут не успеть созреть до заморозков.
«СЭ» уже рассказывал ранее, что влияние фаз Луны на растения не доказано наукой, поэтому картофель можно сажать в любую удобную для вас дату. Ориентироваться нужно только на погодные условия и температуру почвы.
Но для тех, кому нравится следовать этой традиции, приведем благоприятные даты посадки картофеля по лунному календарю. В мае это периоды с 1 по 7, с 9 по 22, с 24 по 31 числа. Особенно благоприятны были первые дни месяца: считается, что если сажать картошку во время убывающей Луны, то она будет расти быстрее.