Когда и где можно наблюдать звездопады в 2024 году

Звездопад — одно из самых красивых астрономических явлений. Для наблюдения за ним не нужен телескоп. Если следовать нескольким простым советам, можно во всей красе увидеть «падающие звезды». Рассказали о предстоящих звездопадах 2024 года.

Что такое звездопад

То, что в народе называется «падающей звездой», — это на самом деле небольшой фрагмент кометы или астероида. Его скорость настолько велика, что, попадая в атмосферу Земли, он нагревается и начинает гореть. Свет от этого горения можно увидеть с Земли невооруженным взглядом — именно так возникает эффект «падающей звезды». Большинство метеоров сгорают в атмосфере, не долетев до земли. Однако если фрагмент крупный, он может достичь поверхности Земли. Тогда его называют метеоритом.

Фото istockphoto.com/m-gucci

В астрономии звездопады называются метеорными потоками. Это явление, когда довольно большое количество метеоров попадает в атмосферу Земли. У таких потоков, как и у планет, есть определенные орбиты в космическом пространстве. Поэтому наблюдать звездопады можно каждый год примерно в одно и тоже время.

Самые яркие предстоящие звездопады 2024 года

Июньские Боотиды

Когда: с 26 июня по 2 июля.

Название Боотид происходит от латинского названия созвездия Волопаса — Botes. Этот звездопад происходит, когда орбита Земли пересекается с орбитой кометы Понса-Виннеке. Чаще всего активность у этого метерного потока достаточно низкая, но иногда бывают и всплески активности. Например, последний такой всплеск наблюдался в 2004 году, когда количество метеоров достигало 50 в час.

Персеиды

Когда: с 17 июля по 24 августа.

Персеиды — это один из самых известных и ярких звездопадов в году. Он происходит, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля. Персеиды получили свое название от созвездия Персея. Пик активности звездопада обычно приходится на середину августа. В это время можно наблюдать до 100 метеоров в час в условиях хорошей видимости.

Фото istockphoto.com/bjdlzx

Дракониды

Когда: с 6 по 10 октября.

Дракониды еще называют Джакобинидами в честь кометы Джакобини-Циннера. Максимальное число метеоров наблюдается 9 октября. Активность этого метеорного потока каждый год разная. В истории наблюдений зафиксированы случаи, когда она достигала более 1000 метеоров в час. К сожалению, наблюдению этого звездопада часто препятствует пасмурная осенняя погода.

Ориониды

Когда: с 2 октября по 7 ноября.

Ориониды обычно появляются с середины октября до первой недели ноября каждого года. Пик активности приходится на конец октября. Ориониды состоят из фрагментов, оставленных знаменитой кометой Галлея, известной тем, что человек может увидеть ее только два раза в жизни (один оборот она совершает раз в 75 лет и в следующий раз посетит Солнечную систему в 2061 году).

Леониды

Когда: с 6 по 30 ноября.

Леониды получили свое название от созвездия Льва — с Земли кажется, что метеоры «вылетают» из этого созвездия. Пика активности этот звездопад достигнет 16-17 ноября. Эти даты приходятся на полнолуние, поэтому большинство метеоров затеряются в лунном свете. Однако если подождать, пока луна скроется за каким-то объектом (например, высоким зданием), есть шанс увидеть один из самых зрелищных метеорных потоков осени.

Фото istockphoto.com/m-gucci

Геминиды

Когда: с 1 по 14 декабря.

С Земли кажется, что Геминиды появляются из созвездия Близнецов. Поэтому для наблюдения за этим явлением найдите на небе звезду Кастор. Метеоры Геминид отличаются большой яркостью и наличием болидов — очень ярких и крупных метеоров.

Советы по наблюдению звездопадов

Посмотрите прогноз погоды

Наблюдению звездопадов может помешать облачность. Чтобы получить максимум впечатлений, выбирайте ясные дни ближе к пику активности звездопада.

Проверьте фазу Луны

Лучшее время, чтобы наблюдать за звездопадами, — новолуние, когда спутник Земли обладает наименьшей яркостью. Когда полная Луна освещает небо, свет метеоров может быть незаметен невооруженному глазу. Если вы хотите наблюдать метеорный поток, но его пик приходится на полнолуние, попробуйте найти ракурс, при котором спутник Земли закрыт зданием или деревом.

Фото istockphoto.com/Viktar

Наблюдайте звездопад за городом

На звездопад лучше смотреть в сельской местности, а не в городе. Световое загрязнение, которое создают уличные фонари, рекламные щиты, окна зданий, может значительно снизить видимость метеоров. В местах, где отсутствуют искусственные источники света, небо становится гораздо темнее: на нем гораздо лучше просматриваются даже не самые яркие метеоры.