Осенний коридор затмений в 2024 году: что это такое и чего стоит ждать

18 сентября начался период, который в астрологии называют коридором затмений. Считается, что в это время возникает много кризисов, проблем и в то же время новых возможностей. Астролог рассказал, что такое коридор затмений и чего стоит от него ждать.

Что такое коридор затмений

Очень часто это словосочетание — «пугалка» в социальных сетях и на просторах интернета. Хотя по большому счету это совершенно регулярное событие, которое происходит минимум два раза в год.

Само по себе это явление педставляет собой период от солнечного до лунного затмения. Или наоборот. Затмения всегда идут друг за другом, «коридором», по-другому не бывает. Это связано с циклами небесных тел. Затмение Лунное приходится на полнолуние, а Солнечное на новолуние. Между ними промежуток две недели — это и есть этот самый коридор.

Как коридор затмений характеризует год

Астрологи считают, что стандартный и ничем особо не примечательный год имеет два коридора затмений. А вот год, когда этих явлениий больше, считается довольно трудным и максимально из ряда вон выходящим. В такое время могут случаться глобальные кризисы, катастрофы и многие другие неприятные события. Например, в 2019 году было три коридора. Все помнят, что в это время появился коронавирус. Следующий такой опасный период будет в 2029 году — тогда будет четыре коридора.

Фото istockphoto.com/kdshutterman

Как влияет «коридор затмений» на жизнь человека

Считается, что коридор — это открытое окно, в которое поступает необъятное количество энергии. Именно поэтому у многих в жизни происходят какие-то потрясения. Часто умирают тяжело больные люди.

Если у вас в семье нет никого с серьезными заболеваниями, бояться коридора не стоит. По сути он организует возможность быстро разрешить все и сразу. То, что давно вас тревожило, сдвинется с мертвой точки, а вы получите огромный приток энергии. Впрочем, многие не выдерживают такого интенсивного периода, и это как раз и вызывает сложности и чувство слабости.

Традиционно, на Лунное затмение лучше избавляться от чего-то в жизни. Оно уже было 18 сентября. А на Солнечное, которое будет 2 октября, можно загадывать желания и делать различные ритуалы, если вы в такое верите и практикуете.

С чем стоит быть осторожнее

Коридор заденет людей со слабым здоровьем. Особенно осторожными нужно быть с вирусами, аутоиммунными заболеваниями, аллергическими реакциями.

Также могут возникать недопонимания. Другие будут лгать, утаивать и хитрить больше обычного. В то же время, многие тайны могут выйти на поверхность. Раскроются истинные мотивы недоброжелателей.

Всем остальным (включая вышеперечисленных) лучше отказаться от алкоголя. Или по крайней мере не злоупотрелять им, покупать только проверенные марки. Также коридор — отличное время для старта диеты или избавления от вредных привычек.

Во второй части этого периода (после 25 числа) будет оказываться сильное влияние на Овнов, Козерогов, Весов, Раков. Им стоит быть аккуратнее со здоровьем: особенно с почками и гайморовыми пазухами.

В целом, вторая часть коридора будет обнажать проблемы в отношениях. Будут возникать спорные ситуации, возможны даже судебные разбирательства. Вы можете воспользоваться этим периодом и решить ситуацию в свою пользу, если уверены, что сила и справедливость на вашей стороне.

Если ваш день рождения выпал на коридор затмений, то у вас начинается принципиально новый период в жизни. Ближайшие семь лет могут быть очень значимыми. В такие годы происходят ключевые события в жизни человека: свадьбы, разводы, рождения детей и так далее. Пришло время действительно менять судьбу, улучшать текущее положение дел.

Фото istockphoto.com/peterschreiber.media

Что делать, чтобы благополучно пережить этот период

Не нужно устраивать драму на пустом месте. Большинство людей коридор затмений заденет только по касательной, не сильно. А вот для государств ситуация совершенно иная. В событиях отдельно взятых стран может быть колоссальный всплеск активности

Определите, влияет ли на вас астрологическое событие. Если вы не Дева, Рыбы, Близнецы, Стрелец, Овен, Рак, Козерог, Весы, то выдыхайте. С вами скорее всего не произойдет ровным счетом ничего. Остальным достаточно соблюдать рекомендации выше.