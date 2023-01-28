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Сегодня, 16:00

Куда поехать на море в феврале? 5 вариантов для любителей пляжного отдыха

Мария Сальникова
Дмитрий Матвеев
Генеральный директор «Мой Автопрокат»
Девушка у бассейна.
Фото Unsplash/margot pandone
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Даже в разгар зимы в некоторых странах вполне можно купаться.

В странах, которые находятся в южном полушарии, февраль — эквивалент нашего августа. Новогодний ажиотаж на поездки за границу спал, поэтому цены снизились. Те, кто не имеет привычки бронировать тур за полгода, начинают строить планы на отдых в теплых странах. Дмитрий Матвеев, директор сети автопрокатов в России и за рубежом, рассказал, в каких странах можно провести пляжный отпуск в феврале.

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Таиланд

В стране традиционно рады россиянам: без визы можно гостить до 45 дней. Есть прямые рейсы из городов России, однако жителям центральной части страны нужно подготовиться к многочасовому перелету.

В феврале в Тае солнечно, море прогревается до +28°C, начинается сезон фруктов.
Дмитрий Матвеев
Генеральный директор «Мой Автопрокат»

В Таиланде множество экскурсий для тех, кто не желает «батониться» в шезлонге весь отпуск, доступны экзотические развлечения, в том числе катание на слонах. Цены по российским меркам невысокие.

Вьетнам

В этой социалистической стране хорошо относятся к русским. Улыбчивые пионеры будут приветствовать вас по-русски, а торговцы на рынке могут дать скидку. Впрочем, цены во Вьетнаме и без этого как при коммунизме.

Вьетнам. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

На курорты можно долететь без пересадок. Провести во Вьетнаме без визы можно около двух недель.

На юге страны сухо, мелкий песок на побережье, а море греется до +26°C.
Дмитрий Матвеев
Генеральный директор «Мой Автопрокат»

Вьетнам — чистая и уютная страна с приятным климатом, в ней хочется остаться гораздо дольше, чем на две недели. Кстати, многие россияне так и делают.

Мальдивы

Дорогостоящее направление, причем в копеечку обойдутся и перелет, и проживание, и развлечения. Однако, как утверждают завсегдатаи островов, нужно хоть раз в жизни «не полениться» побывать здесь.

Мальдивы. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Без визы в государстве можно жить до 90 дней, из России есть прямые вылеты. Несмотря на то что мальдивские отели в большинстве случаев работают по системе «все включено», алкоголь в них не продают, за пределами отеля его тоже нельзя купить. Цены в среднем сопоставимы с московскими.

Мальдивы — для любителей тихого уединенного отдыха. В феврале там солнечно и нет дождей, хотя погода может подвести ближе к концу месяца.
Дмитрий Матвеев
Генеральный директор «Мой Автопрокат»

Куба

Остров свободы, впрочем, как и другие острова Карибского бассейна, отличается высокой стоимостью путевок. Зато на Кубе можно провести без визы почти три месяца. Температура воздуха и воды оптимальна для жизни: +25...26°C.

Прямые рейсы на Кубу доступны из Москвы, однако лететь придется долго. В городах можно посетить производства и фермы, а также закупиться эксклюзивными сувенирами, чтобы оправдать дорогу.

Куба. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Из минусов: кусающиеся рыбы в море и риск встретить если не ядовитую змею, то скорпиона.

Из-за географической близости к Азии варианты поездок доступны жителям Дальнего Востока и Сибири. Однако во многие жаркие страны можно улететь и из Москвы. Зимний отдых априори не относится к бюджетному. Однако всегда можно попробовать «поймать» горящий тур или рассмотреть «несезонные» направления.

И еще несколько вариантов

Поездки в страны с прохладным зимним морем — тоже выход. Плюсы очевидны: комфортная нежаркая погода, небольшое количество туристов, низкие цены. При этом плавать можно в бассейне отеля.

Египет. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Вариантов для «несезонного» морского отдыха множество: от традиционных и любимых россиянами Турции и Египта до Азербайджана и Арабских Эмиратов. Отметим, что в Эмиратах и странах Африки в феврале чуть больше +20°C, но возможны дожди и ветры.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Путешествия
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