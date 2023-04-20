Куда съездить студенту из Москвы на выходные? 6 идей для коротких бюджетных поездок

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Студенческая жизнь может быть веселой и увлекательной, но порой даже отличникам хочется сменить обстановку и ненадолго сбежать из столицы.
Вместе с организатором походов по Подмосковью Ульяной Сенченко собрали шесть мест, куда можно быстро и недорого добраться, где получится перезагрузиться перед учебной неделей и наполниться впечатлениями.
Коломна — город в Московской области, расположен на реке Оке. Основанный в 1177 году, на протяжении многих лет был одним из важных торговых центров России. В городе много интересных мест: Коломенский кремль, построенный в 1525 году, четыре действующих монастыря и любопытные музеи — патефонов, самоваров и фабрика пастилы. А в музее «Калачная» можно подглядеть за процессом выпекания калачей, которые делают здесь уже более 200 лет.
Владимир стоит на берегу реки Клязьма, в 180 км от Москвы. Город старинный, основан в 990 году. Здесь есть на что посмотреть: Дмитриевский собор, Золотые ворота, музей «Старый Владимир», расположенный в здании водонапорной башни. А еще можно посетить мастер-класс в действующей кузнице Бородиных и выковать собственными руками гвоздь или посетить Музей непридуманных историй. На память о поездке стоит купить глиняную игрушку, их делают здесь уже более 800 лет.
Всего 3,5 часа на электричке — и взору открывается бывшая столица Северо-Восточной Руси, по совместительству — один из городов Золотого кольца России. Некоторые соборы этого города включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь расположена одна из старейших аптек России, а еще обязательно посетите Патриарший сад — там студентам делают скидки.Ульяна СенченкоТур-лидер
Нижний Новгород расположен на берегу Волги в 400 км от Москвы. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по Большой Покровской и Рождественской улицам, полюбоваться древним Нижегородским кремлем начала XVI века и видом на набережную и Волгу с Чкаловской лестницы.
Около четырех часов в пути — и вы в городе, где родился Максим Горький! Советую зайти в кофейню и пройтись по набережной вдоль стен Кремля до слияния Оки и Волги.Ульяна СенченкоТур-лидер
В 160 км и 2,5 часах на электричке от Москвы расположена Калуга. Варианты досуга — изучить все ремесленные лавки в Гостином дворе XVIII века, пройтись по первому каменному виадуку в России, а закат встретить на смотровой площадке в Центральном парке.
Калугу называют «колыбелью космонавтики»: здесь большую часть жизни провел Константин Циолковский, ученый и основоположник теоретической космонавтики. А еще город богат парками, церквями и закатами, на фоне которых получаются особенно атмосферные фото. Отсюда стоит доехать до парка с арт-объектами — Никола-Ленивца.Ульяна СенченкоТур-лидер
Добраться в Ярославль можно за 3,5 часа на электричке. В программе — музей «Музыка и время» с коллекцией музыкальных артефактов, наблюдение за звездами и планетами в планетарии имени Валентины Терешковой и панорамный вид на город с 65-метрового колеса обозрения.
Ярославль считается самым старинным городом на Волге, его негласно называют столицей Золотого кольца России. Здесь много церквей, парков и красивая набережная, а еще весной в городе проходит фестиваль «Джаз на Волге».Ульяна СенченкоТур-лидер
Город расположен на реке Волге, в 170 км от Москвы. Тверь будто создана для короткого побега от шумного мегаполиса: пешеходные улочки с малоэтажной застройкой, Дворцовый сад со скульптурами римских богов, Музей тверского быта, в котором можно попасть на традиционное русское чаепитие и узнать все о жизни тверских купцов. И все это — всего в 2,5 часах на электричке от столицы.
Тверь — первый областной центр на Волге. Здесь можно погулять по красивой набережной вдоль Императорского путевого дворца.Ульяна СенченкоТур-лидер
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