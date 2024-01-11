Куда стоит поехать в феврале: 5 направлений для отдыха

Отпуск в феврале — это отличная идея. Авиабилеты на многие направления стоят дешевле, чем в январе. На зимних курортах разгар сезона, а на юг потихоньку приближается весна.

Вместе с туристическим агентом Анастасией Воронковой собрали пять популярных направлений для отличного отдыха в последний зимний месяц.

Сочи

Средняя температура в феврале: + 10 °C.

Номер в трехзвездочном отеле: от 2500 рублей за ночь.

Знакомство с городом лучше всего начинать с центральной набережной, чтобы с первых минут увидеть море. Больше всего на набережной впечатляет морской вокзал в стиле сталинского ампира на фоне яхт, пальм и воды.

Фото Mauro_Repossini/istockphoto.com

После можно отправиться в сочинский дендрарий, где растет множество экзотических растений. В феврале там цветут красные камелии, мимозы, розы и азалии. Можно сделать прекрасные фото.

В окрестностях города советуем посетить Воронцовскую пещеру, где можно увидеть полутораметровые сталактиты. Экскурсии для туристов проводят с 10.00 до 18.00. Температура в пещере комфортная (+ 12°С).

Кроме того, можно прикоснуться к древней византийской культуре и увидеть Лооский храм — тысячелетние развалины христианского собора.

Что касается горнолыжных курортов, их на Красной Поляне четыре — «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Лаура» и «Альпика».

Фото Kyryl Gorlov/istockphoto.com

Самый известный и оснащенный — «Роза Хутор». Здесь 100 км трасс, множество прокатов, горнолыжных школ и других развлечений. Можно посетить Музей археологии, этнопарк «Моя Россия» и родельбан, где катаются на санях на специальных рельсах. Можно разогнаться до 40 км/ч.

Также можно подняться на самую высокую точку курорта (2320 м) — смотровую площадку Роза Пик.

Иркутская область

Средняя температура в феврале: -11 °C.

Номер в трехзвездочном отеле: от 4000 рублей за ночь.

Первое место, которое нужно посетить, — Иркутская слобода. Здесь стоят дома XVIII-XX веков, в них расположены современные рестораны, гостиницы и магазины. Любители живописи могут отправиться в галерею современного искусства Виктора Бронштейна, где представлены картины, скульптуры и графика местных и зарубежных художников.

Как известно, в Иркутск чаще всего приезжают, чтобы увидеть знаменитый Байкал. Километры чистого льда, по которому можно бегать, прыгать, скакать и даже ездить на машине.

Также можно посетить мыс Хобой — самую северную точку острова Ольхон. Чтобы попасть туда, нужно оформить пропуск в Прибайкальский национальный парк. Здесь идеально гладкий лед, где с удовольствием катаются на коньках.

Фото NickolayV/istockphoto.com

Еще можно посмотреть на удивительный Богоявленский собор в Иркутске, спуститься с горки на шкурах в этническом музее «Тальцы» или прокатиться на сноуборде на Соболиной горе недалеко от Байкальска.

Таиланд

Средняя температура в феврале: воздух +30 °C, вода + 28 °C.

Номер в трехзвездочном отеле: от 5000 рублей за ночь.

Если вы выбрали для отдыха Таиланд, то прилетать следует в Бангкок. Билеты из Москвы и Санкт-Петербурга дешевле, чем на Пхукет или Самуи. Виза вам не понадобится.

Фото Wirestock/istockphoto.com

Бангкок очень живой. Сама прогулка по городу — это уже настоящее приключение. Например, тайцы могут прилечь отдохнуть прямо на дороге с несколькими полосами движения. В городе советуем посетить парки «Бенджакити» и «Люмпини». Там можно покататься на катамаране, понаблюдать за местными жителями, которые кормят черепах кусочками бананов с помощью палочек.

Фото IakovKalinin/istockphoto.com

Любителям полежать на пляже лучше отправиться в Пхукет. Здесь минимум 10 больших пляжей и множество мелких. Тем, кто любит тусовки и веселый пляжный отдых, лучше остаться на Патонге. Приверженцам спокойного времяпрепровождения подойдет пляж Най Харн.

Помимо пляжей в Таиланде есть удивительные места, которые привлекают внимание туристов. Например, небольшой город Чиангмай, усыпанный множеством храмов. Из него можно уехать в «золотой треугольник» — на границу Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

Катар

Средняя температура в феврале: воздух +25 °C, вода + 24 °C.

Номер в трехзвездочном отеле: от 6000 рублей за ночь.

Февраль в Катаре настолько теплый, что можно купаться в Персидском заливе. Да и к тому же виза для россиян не требуется. В целях культурного просвещения можно посетить Музей исламского искусства, расположенный на отдельном острове. В музее находится самая большая в мире коллекция предметов, связанных с исламом. Например, здесь хранится одна из самых дорогих в мире рукописей — Голубой Коран Аббасидов.

После можно отправиться на остров Жемчужина. Это место современных высотных зданий, дорогих бутиков и ресторанов Катара.

Фото 3yephotography/istockphoto.com

В 20 км к югу от форта Дохи вы услышите поющие дюны: в ветреную погоду шуршание песка напоминает гул или рев. Также здесь катаются на джипе.

Помимо прочего, в Катаре вы можете посетить Голубую мечеть, Национальный музей и парк «Мия» и полюбоваться прекрасным видом на небоскребы.

Шри-Ланка

Средняя температура в феврале: воздух +28 °C, вода + 27 °C.

Номер в трехзвездочном отеле: от 5000 рублей за ночь.

Фантастическое сочетание февральской погоды и потрясающих пляжей западного и южного побережья точно не оставит никого равнодушным. Виза россиянам не понадобится.

Фото Andrey Danilovich/istockphoto.com

Вы сможете открыть для себя культуру и традиции острова, насладиться водными видами спорта, погрузиться в мир дикой природы, попробовать местную кухню, принять участие в фестивалях, один из которых проходит 4 февраля — День независимости Шри-Ланки.

В Берувале вы увидите золотые пески и можете посетить ярмарки драгоценных камней. Бентота известна прекрасным морским пляжем и самой большой фермой морских черепах. А Хиккадува славится бурной ночной жизнью, водными развлечениями, коралловым заповедником и длинным пляжем с белым песком.

Если хотите увидеть голландскую колониальную архитектуру, заняться дайвингом и поплавать с дельфинами, езжайте в Галле. Обязательно посетите чайные плантации в городе Нувара Элия.

Фото frentusha/istockphoto.com

Также советуем к просмотру Национальный парк «Яла», где вас ждет захватывающее сафари и разнообразие дикой природы.

Кроме того, рекомендуем взять с собой солнцезащитный крем, средство от насекомых и удобную обувь.