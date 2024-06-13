Где и как отдохнуть летом с детьми: 5 идей от эксперта

Впереди сезон каникул и отпусков, и большинство родителей уже ломают голову: как провести лето интересно и с пользой для детей? А в идеале еще и самим отдохнуть. Трэвел-эксперт Дмитрий Лапатин составил дорожную карту этого лета для семей с детьми и объяснил, как не превратить свой отпуск в нервотрепку.

Главные правила отпуска с детьми

Не думать, что все пройдет идеально, и помнить о своих целях

Нередко родители, планируя совместное путешествие с детьми, расчитывают на спокойное времяпрепровождение на пляже или идеальное поведение детей на экскурсиях в музеях. В реальности все зачастую происходит ровно наоборот. В итоге взрослые начинают раздражаться на детей, на себя и на отпуск в целом. Чтобы избежать этого, не думайте, что все пройдет идеально и без проблем, а также помните о ваших целях. Их по сути всего две: провести время с ребенком и отдохнуть. И мелкие неурядицы никак не помешают вам достигнуть этих целей.

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Учитывать потребности детей

Тщательно спланируйте поездку заранее: маршрут, средство передвижения, место проживания, программу. Отправляясь в путешествие с детьми, учитывайте их потребности — в питании, отдыхе, соблюдении режима, развлечениях, экскурсиях. К примеру, при выборе путевки обратите внимание на инфраструктуру отеля, наличие игровых площадок, бассейнов, нянь, стульчиков в ресторане. А переезды между городами планируйте, исходя из режима сна ребенка.

Готовиться к непредвиденным обстоятельствам

Обязательно перед путешествием (особенно в другую страну) оформите медицинскую страховку и возьмите с собой аптечку с полным набором лекарственных препаратов, которые могут понадобиться в непредвиденной ситуации. Обычно это жаропонижающие сиропы, средства при проблемах с ЖКТ, набор для обработки ран, антигистаминные препараты.

Проводить разъяснительную работу

Говорите с ребенком — как до путешествия так и во время него. Важно разъяснить главные правила поведения и безопасности. Будет лучше, если вы сделаете это из позиции «взрослый — взрослый», а не «родитель — ребенок».

Самое главное — четко определить алгоритм действий, если малыш потеряется. Объясните и покажите на фото или видео, как выглядят стойки регистрации в аэропорту, объясните, к кому из взрослых можно обратиться за помощью. Также определите несколько удобных и понятных мест в отеле, где ребенок сможет вас ждать, если потеряется. Проверьте, знает ли ваше чадо свои и ваши имена и фамилии, контактные данные, название отеля. Подготовьте небольшую анкету с вашими контактными данными, которую в случае необходимости ребенок сможет показать полицейским, сотрудникам аэропорта или отеля.

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Также расскажите ребенку о культурных традициях и особенностях менталитета жителей того места, куда отправляетесь в отпуск, и объясните, чего категорически нельзя делать.

Использовать гаджеты во благо

Если ваше чадо чрезмерно увлекается гаджетами и вы боитесь, что отпуск ребенок проведет, уткнувшись в экран, попробуйте превратить девайс в инструмент развития. Можно все игры и познавательный контент перенастроить на английский язык. Или научить детей с помощью умной камеры изучать растения, птиц и насекомых, встреченных во время путешествия.

Можно учиться ориентироваться по карте, вместе искать интересные факты о месте вашего пребывания и составлять маршруты. Также попробуйте разделить с детьми их увлечения. К примеру, можно договориться час вместе поиграть в гаджет, а час — в активную игру.

Топ-5 идей для отдыха с детьми

All inclusive

Выбирайте отель с развитой детской анимацией — там ребенок не заскучает и будет в относительной безопасности, а вы сможете спокойно отдохнуть.

Плюсы:

отдых для всей семьи;

социализация ребенка;

развитие самостоятельности ребенка;

подходит всем.

Минусы:

некоторым такой отдых уже надоел.

Варианты: Турция, Египет (нужна виза) или Сочи.

Поход, сплав на байдарках, рафтинг с проживанием в палатках

Плюсы:

активное времяпрепровождение;

яркие впечатления — палатка и костер;

ребенок устает, но ему не скучно;

отдых на свежем воздухе;

подходит активной семье с ЗОЖ-ценностями.

Фото istockphoto.com/evgenyatamanenko

Минусы:

есть дети, которым такой отдых категорически не подходит: например, по возрасту.

Варианты: Карелия, Байкал, Крым.

Речной или морской круиз

Плюсы:

многообразие локаций;

любопытно пожить на корабле;

экскурсии и развлечения.

Минусы:

не подходит людям с морской болезнью и/или страхом воды.

Варианты: по Волге, по Енисею, по Средиземному морю.

Автопутешествие

Плюсы:

гибкость программы и маршрута;

мгновенность в исполнении желаний ребенка — к примеру, можно в любой момент остановиться на обед или для изучения местности;

совместное времяпрепровождение для всей семьи еще до начала отдыха — на этапе планирования маршрута;

подходит тем, кто не любит массовые скопления людей.

Фото istockphoto.com/Alexandr Lebedko

Минусы:

дети не любят долго сидеть на одном месте;

количество мест в машине ограничено: если едут два родителя, то взять получится только двоих детей.

Варианты: Золотое кольцо, Краснодарский край, Татарстан.

Путешествие на экскурсионных поездах по маршруту

Плюсы:

романтика поезда (верхняя полка, стук колес, станции);

посещение разных городов;

экскурсионный маршрут заранее продуман за вас;

нет статики, как в автомобиле.

Минусы:

отсутствие гибкости в маршруте;

идеально подходит только семье из четырех человек: в одном купе комфортно разместится только такое количество.

Варианты: Беларусь, Калининградская область, Карелия.

Что бы вы ни выбрали, в любом путешествии с ребенком позвольте ему побыть ребенком. Учитывайте его потребности, давайте вдоволь бегать, прыгать, изучать все вокруг и не настаивайте на полной неподвижности во время «скучных» экскурсий. Попробуйте подарить ребенку необычный опыт — прыжок с тарзанкой, катание на лошади, яхтинг. Тогда теплые воспоминания об этом лете надолго останутся в вашей семье.