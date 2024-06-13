Где и как отдохнуть летом с детьми: 5 идей от эксперта

Впереди сезон каникул и отпусков, и большинство родителей уже ломают голову: как провести лето интересно и с пользой для детей? А в идеале еще и самим отдохнуть. Трэвел-эксперт Дмитрий Лапатин составил дорожную карту этого лета для семей с детьми и объяснил, как не превратить свой отпуск в нервотрепку.
Нередко родители, планируя совместное путешествие с детьми, расчитывают на спокойное времяпрепровождение на пляже или идеальное поведение детей на экскурсиях в музеях. В реальности все зачастую происходит ровно наоборот. В итоге взрослые начинают раздражаться на детей, на себя и на отпуск в целом. Чтобы избежать этого, не думайте, что все пройдет идеально и без проблем, а также помните о ваших целях. Их по сути всего две: провести время с ребенком и отдохнуть. И мелкие неурядицы никак не помешают вам достигнуть этих целей.
Тщательно спланируйте поездку заранее: маршрут, средство передвижения, место проживания, программу. Отправляясь в путешествие с детьми, учитывайте их потребности — в питании, отдыхе, соблюдении режима, развлечениях, экскурсиях. К примеру, при выборе путевки обратите внимание на инфраструктуру отеля, наличие игровых площадок, бассейнов, нянь, стульчиков в ресторане. А переезды между городами планируйте, исходя из режима сна ребенка.
Обязательно перед путешествием (особенно в другую страну) оформите медицинскую страховку и возьмите с собой аптечку с полным набором лекарственных препаратов, которые могут понадобиться в непредвиденной ситуации. Обычно это жаропонижающие сиропы, средства при проблемах с ЖКТ, набор для обработки ран, антигистаминные препараты.
Говорите с ребенком — как до путешествия так и во время него. Важно разъяснить главные правила поведения и безопасности. Будет лучше, если вы сделаете это из позиции «взрослый — взрослый», а не «родитель — ребенок».
Самое главное — четко определить алгоритм действий, если малыш потеряется. Объясните и покажите на фото или видео, как выглядят стойки регистрации в аэропорту, объясните, к кому из взрослых можно обратиться за помощью. Также определите несколько удобных и понятных мест в отеле, где ребенок сможет вас ждать, если потеряется. Проверьте, знает ли ваше чадо свои и ваши имена и фамилии, контактные данные, название отеля. Подготовьте небольшую анкету с вашими контактными данными, которую в случае необходимости ребенок сможет показать полицейским, сотрудникам аэропорта или отеля.
Также расскажите ребенку о культурных традициях и особенностях менталитета жителей того места, куда отправляетесь в отпуск, и объясните, чего категорически нельзя делать.
Если ваше чадо чрезмерно увлекается гаджетами и вы боитесь, что отпуск ребенок проведет, уткнувшись в экран, попробуйте превратить девайс в инструмент развития. Можно все игры и познавательный контент перенастроить на английский язык. Или научить детей с помощью умной камеры изучать растения, птиц и насекомых, встреченных во время путешествия.
Можно учиться ориентироваться по карте, вместе искать интересные факты о месте вашего пребывания и составлять маршруты. Также попробуйте разделить с детьми их увлечения. К примеру, можно договориться час вместе поиграть в гаджет, а час — в активную игру.
Выбирайте отель с развитой детской анимацией — там ребенок не заскучает и будет в относительной безопасности, а вы сможете спокойно отдохнуть.
Плюсы:
отдых для всей семьи;
социализация ребенка;
развитие самостоятельности ребенка;
подходит всем.
Минусы:
некоторым такой отдых уже надоел.
Варианты: Турция, Египет (нужна виза) или Сочи.
Плюсы:
активное времяпрепровождение;
яркие впечатления — палатка и костер;
ребенок устает, но ему не скучно;
отдых на свежем воздухе;
подходит активной семье с ЗОЖ-ценностями.
Минусы:
есть дети, которым такой отдых категорически не подходит: например, по возрасту.
Варианты: Карелия, Байкал, Крым.
Плюсы:
многообразие локаций;
любопытно пожить на корабле;
экскурсии и развлечения.
Минусы:
не подходит людям с морской болезнью и/или страхом воды.
Варианты: по Волге, по Енисею, по Средиземному морю.
Плюсы:
гибкость программы и маршрута;
мгновенность в исполнении желаний ребенка — к примеру, можно в любой момент остановиться на обед или для изучения местности;
совместное времяпрепровождение для всей семьи еще до начала отдыха — на этапе планирования маршрута;
подходит тем, кто не любит массовые скопления людей.
Минусы:
дети не любят долго сидеть на одном месте;
количество мест в машине ограничено: если едут два родителя, то взять получится только двоих детей.
Варианты: Золотое кольцо, Краснодарский край, Татарстан.
Плюсы:
романтика поезда (верхняя полка, стук колес, станции);
посещение разных городов;
экскурсионный маршрут заранее продуман за вас;
нет статики, как в автомобиле.
Минусы:
отсутствие гибкости в маршруте;
идеально подходит только семье из четырех человек: в одном купе комфортно разместится только такое количество.
Варианты: Беларусь, Калининградская область, Карелия.
Что бы вы ни выбрали, в любом путешествии с ребенком позвольте ему побыть ребенком. Учитывайте его потребности, давайте вдоволь бегать, прыгать, изучать все вокруг и не настаивайте на полной неподвижности во время «скучных» экскурсий. Попробуйте подарить ребенку необычный опыт — прыжок с тарзанкой, катание на лошади, яхтинг. Тогда теплые воспоминания об этом лете надолго останутся в вашей семье.