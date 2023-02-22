7 идей, куда отправиться на длинные выходные в России

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С 23 по 26 февраля нас ждет четыре дня отдыха. Чем заняться, если вы любите путешествовать? Вместе с экспертами делимся идеями, куда поехать на длинные выходные в феврале.
Путешествие в самое сердце России. В конце февраля Ярославль, Ростов Великий, Суздаль, Переславль-Залесский, Кострома и другие исторические города выглядят по-настоящему сказочно. Величественные храмы и стены старых монастырей стоят в окружении заснеженных полей.
Зимой на Золотом кольце не так много туристов, поэтому путешествие получается спокойным и размеренным. Стоимость четырехдневного автобусного тура начинается от 14 тысяч рублей на человека. Если организовывать поездку самостоятельно, можно сэкономить.
Любители зимних развлечений — завсегдатаи лыжных курортов. Кроме Красной Поляны очень популярны склоны в Архызе, Домбае, на Чегете и Эльбрусе. На четыре дня можно поехать и зарядиться энергией на курорте Шерегеш в Кемеровской области, в Абзаково в Магнитогорске, в Губахе на Урале и Телецком на Алтае. Много лыжников приезжает на склоны Хибинских тундр в заполярном Кировске и на гору Соболиная на Байкале.
Зимние центры отдыха есть в Подмосковье и Ленинградской области. Однако конец февраля здесь считается высоким сезоном, и жилье лучше бронировать заранее.
Подойдет активным путешественникам. Зимой горнолыжники собираются в популярных центрах: Губаха, Жебреи и Такман. Одно из самых популярных мест в Пермском крае — это Каменный город. Также можно добраться до скалы Ветлан, гор Колпаки и Полюд, Усьвинских столбов. В Пермском крае можно отдыхать всей семьей в популярных термальных комплексах, с бассейном под открытым небом.Виктория БратухинаРуководитель турагентства
Отечественные здравницы принимают отдыхающих круглый год. Это прекрасная возможность сменить обстановку, увидеть новые места, комфортно отдохнуть, поправить здоровье и поплавать в крытом бассейне с теплой водой. Как правило, в стоимость размещения в санатории входят проживание в уютном номере, трех- или четырехразовое питание по меню и лечебные процедуры.
В феврале спрос на отдых с лечением не такой высокий, как летом, можно рассчитывать на скидки. А узнать о лучших спа-отелях мы рассказывали здесь.
Поездки к самому глубокому озеру планеты в последнее время пользуются популярностью круглый год. Зимний Байкал — это гигантский каток под открытым небом с самым чистым в мире льдом. В феврале можно застать его в лучшем виде: озеро полностью замерзает, а сильные ветра освобождают лед от снега.
Если вы путешествуете на автомобиле, в феврале у вас появится возможность попасть на Ольхон, так как в начале — середине месяца традиционно открывается переправа на самый живописный и загадочный остров Байкала.
Февраль — время событийного туризма на Байкал. Здесь проводятся многочисленные мероприятия: конкурсы ледовых скульптур, соревнования на коньках, хоккейные матчи. Широко празднуется Масленица и местный Новый год Сагаалган.
Считается, что в феврале на озере самый красивый лед. Можно сделать необычные фото. Это точно будет незабываемо. Развлечения зимой — это прогулки на снегоходах, хивусах (катера на воздушной подушке) и собачьих упряжках. Популярна у туристов также Листвянка, где много интересного для туристов.Виктория БратухинаРуководитель турагентства
В холодную погоду приятно поплавать в бассейнах с теплой лечебной водой. Россия богата горячими источниками, скорее всего, вы без труда найдете термы недалеко от того места, где живете.
Самыми известными российскими курортами считаются Мацеста, Горячий Ключ и Лаба в Краснодарском крае, Долина гейзеров и Цунами в Ставропольском крае, Бесстыжие ванны и Суворовские ванны на Кавказских Минеральных водах. Жителям Тюмени доступны Верхний бор и Волна, а Кабардино-Балкарии — Аушигер и Гедуко. Сибиряки любят алтайскую Белокуриху, бурятские Хакусы, Гоуджекит, Жемчуг и, конечно, знаменитые термы Камчатки.
В Карелии зимой снежно, поэтому лучше выбрать для остановки Петрозаводск или Сортавала. Из этих городов удобнее всего посетить экскурсии. Зимой доступно много достопримечательностей региона: национальный парк Кивач, горный парк Рускеала, остров Кижи, остров Валаам и другие. Путешествие в Карелию — это еще и знакомство с местной кухней: уха по-карельски, лохикейтто, калитки, севиче из форели, тартар из лосося. А согреться можно чаем с морошкой, клюквой, брусникой.Виктория БратухинаРуководитель турагентства