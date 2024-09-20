Романтика по-уральски: 6 мест для свидания в Екатеринбурге

Поиск локации для идеального свидания — задача непростая. Все усложняется, если речь идет о первой встрече, когда вы еще не знаете предпочтений и интересов друг друга. Но объединяет все пары одно — желание найти особенное место, которое украсит любой вечер. Сегодня в Екатеринбурге можно найти множество вариантов для романтического свидания: от уютных уголков до театральных представлений. Рассказываем, где лучше всего провести свидание в столице Урала.

Свердловский академический театр драмы

Для любителей театрального искусства это место станет настоящей находкой. Посетите одну из премьер или классических постановок, а затем обсудите впечатления за бокалом вина в ближайшем кафе. Театр драмы понравится тем, кто ценит культурные мероприятия и хочет разнообразить вечер незабываемыми эмоциями. Сейчас театр приглашает зрителей посмотреть постановки по мотивам культовых произведений — «Евгений Онегин», «Вий», «Мастер и Маргарита».

Фото istockphoto.com/lena_volo

Ботанический сад Уральского федерального университета

Если вы ищете уединение и любите природу, ботанический сад станет идеальным местом для прогулки. Здесь вы найдете множество экзотических растений и уютные аллеи, идеально подходящие для неспешной беседы. Подобная локация подойдет тем, кто предпочитает тихие прогулки в окружении природы. Но перед поездкой убедитесь, что у вас со второй половинкой в запасе много общих тем для разговоров.

Фото Ботанический сад УрО РАН / сообщество «ВКонтакте»

Выставочный центр " Екатеринбург-Экспо "

Здесь вы сможете попасть на выставки, концерты, конгрессы и форумы. Для пар, интересующихся современным искусством и дизайном, выставочный центр предлагает огромный выбор мероприятий. Вы сможете оценить работы талантливых художников и обсудить их вместе, найти новые темы для общения или разделить эмоции от посещения концерта любимого исполнителя.

Фото МВЦ Екатеринбург-Экспо

Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Локация станет настоящим открытием для любителей искусства. В постоянной экспозиции представлены работы как классиков, так и современных художников. После экскурсии вы сможете обсудить увиденное в одном из уютных ресторанов поблизости — идеальный вариант для пар, которые ценят культурный досуг.

Фото Екатеринбургский музей изобразительных искусств / сообщество «ВКонтакте»

Дендропарк

Для тех, кто предпочитает активные прогулки на свежем воздухе, дендропарк станет замечательным вариантом. Здесь можно насладиться красотой природы, прогуляться среди разнообразных деревьев и кустарников, а также устроить романтический пикник. В парке проводятся тематические экскурсии, на которых всех желающих также угостят фруктами — их выращивают прямо в зимнем саду.

Фото Дендропарк Екатеринбург / сообщество «ВКонтакте»

Это место идеально подходит для пар, которые любят проводить время на открытом воздухе и ценят спокойствие природы.