Куда сходить с детьми в Алматы: 6 самых интересных мест

Когда родители отправляются в путешествие с детьми, нередко возникает вопрос: «Куда пойти с ребенком, чтобы было весело?» Казахстан не стал исключением, ведь это направление набирает все большую популярность среди туристов, а Алматы — один из часто посещаемых городов. Собрали подборку интересных мест в бывшей столице Казахстана, которые точно понравятся юным путешественникам и их родителям.

Почему Алматы популярен у туристов

Алматы — это мегаполис, расположенный у предгорий Заилийского Алатау. Город славится урбанистическими пейзажами на фоне величественных гор. Алматы также считается главным центром активного туризма в Казахстане и был его столицей, поэтому памятники советской эпохи здесь сочетаются с футуристичной современной архитектурой.

Фото benedek/istockphoto.com

Большинство туристов выбирают этот город в качестве отправной точки для путешествий по живописным горным окрестностям. Сюда приезжают и останавливаются, чтобы пойти в горы, познакомиться с древними артефактами и национальными традициями кочевников.

Зимний Алматы идеален для посещения высокогорных комплексов, горнолыжного отдыха и оздоровительного релакса на горячих источниках. Идеальный сезон для экскурсий на природу — это апрель, когда зацветают сады, альпийские луга и загородные тюльпанные поля. Сентябрь и октябрь также живописны и отлично подходят для экскурсионного и культурного отдыха, ведь в это время в городе проводятся празднества в честь сбора урожая.

Куда пойти с детьми в Алматы

Алматинский зоопарк

В восточной части Алматы, у подножия горы Кок-тобе, расположился старейший зоопарк Казахстана — Алматинский государственный зоологический парк. Среди его обитателей: слоны, амурские тигры, архары, носороги, обезьяны, рыбы, фламинго, филины, крокодилы, черепахами и многие другие.

Фото FamVeld/istockphoto.com

По желанию можно выбрать тематические экскурсии или просто пройтись в тишине по тенистым аллеям зоопарка и понаблюдать за животными.

Парк развлечений «Мир фантазии»

Парк развлечений «Мир фантазии» расположен в Алматы и насчитывает 41 аттракцион для детей и взрослых. Это и семейные, и детские, и экстремальные виды развлечений. Кроме аттракционов, здесь можно просто погулять по главной аллее с уличными киосками и фреш-барами, отдохнуть у подсвечивающихся в темноте фонтанов или посидеть на лавочке.

Фото venakr/istockphoto.com

Также на территории парка расположены различные заведения с фастфудом и горячими блюдами, при этом приносить с собой еду не запрещается. Однако на территории парка нельзя кататься на скейтбордах, велосипедах и самокатах. Работает «Мир фантазии» с марта по октябрь. Точных дат открытия и закрытия нет, все зависит от погодных условий.

Казахский государственный цирк

Казахский государственный цирк прославился на весь мир очень сильной школой подготовки цирковых наездников. Уникальное искусство джигитовки, объединяющее акробатику, пластику и трюки на движущихся лошадях, довольно популярно и востребовано у зрителя. Помимо собственной уникальной программы, в цирке регулярно проходят международные фестивали.

Фото Официальный сайт Казахского государственного цирка

Также здесь выступают зарубежные артисты с гастролями. Номера от артистов Казахского государственного цирка точно понравятся детям любого возраста.

Парк «Кок Тобе»

Парк «Кок Тобе» — это одно из самых популярных мест для семейных прогулок в Алматы. Он расположен на пике горы Кок Тобе на высоте 1100 метров над уровнем моря. Доехать до него можно на машине, но детям гораздо интереснее будет прокатиться на знаменитой канатке.

На вершине горы расположена одна из самых высоких телевышек в мире, у подножья которой располагается парк для прогулок и развлечений. Там дети могут посетить мини-зоопарк, сфотографироваться с «группой Битлз», покататься на аттракционах, походить в зеркальном лабиринте и даже пройти веревочный парк или спуститься вниз со скоростью 45 км/ч на санях.

Фото Collab Media/istockphoto.com

И конечно, нельзя обойти стороной колесо обозрения, ведь с него можно полюбоваться городом с высоты 1130 метров над уровнем моря.

Динопарк

Динопарк обязательно стоит посетить всем маленьким фанатам динозавров. Здесь можно не только узнать больше полезной информации о древней истории, связанной с удивительными существами, но и увидеть фигуры тираннозавра Рекса, Стегозавра, Трицератопса и многих других представителей эры динозавров.

Фото Официальный сайт Центрального парка отдыха города Алматы

Всего здесь «обитает» более 20 огромных ящеров высотой до пяти метров. Сам Динопарк представляет собой огромную пещеру, где воссозданы зеленые ландшафты лесов и скал древних времен. Детей и их родителей также ждет интересная и увлекательная экскурсия на тему динозавров.

Детские аттракционы в Центральном парке

Для маленьких гостей Алматы работает Парк детских аттракционов в Центральном парке города. Там можно проехать на настоящем детском поезде, который направит юных посетителей в пещеру, где они станут участниками сказочного шоу.

Для любителей вождения в парке предусмотрен автодром и семейная автошкола. Также дети смогут полетать на слониках, прокатиться на лошадках, попрыгать на батутах и многое другое.