Куда сходить в Екатеринбурге с детьми: подборка лучших мест

Столица Урала может похвастаться многообразием достопримечательностей. Делимся списком мест, которые будут интересны и детям, и их родителям.

Екатеринбургский зоопарк

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 189.

Такая прогулка позволит детям увидеть более 1200 особей 360 видов животных со всех уголков Земли. В зоопарке обитают львы, пумы, тигры, рыси, белые медведи, волки, слон, бегемот и многие другие не менее впечатляющие животные. За отдельную плату можно посетить парк бабочек и контактный зоопарк.

Дендропарк

Адрес: ул. 8 Марта, 37А.

В Дендропарке произрастает более 100 видов растений. Вход в него свободный, за дополнительную плату можно посетить оранжерею с богатой коллекцией тропической флоры. Дендропарк расположен вплотную к реке Исеть, поэтому здесь можно прогуляться по набережной, покормить уток и белок. В парке периодически проводятся творческие мастер-классы для детей.

Фото istockphoto.com/saiko3p

Парк чудес «Галилео»

Адрес: просп. Ленина, 50Ж.

Отличное место для детского праздника — учебно-познавательный центр «Галилео». Здесь дети смогут не только наблюдать научные опыты, но и сами в них поучаствовать. В музее также можно побывать в комнате страха, иллюзионной центрифуге, зеркальном лабиринте и комнате-перевертыше.

Аквапарк

Адрес: ул. Щербакова, 2.

Настоящим местом притяжения для детей и их родителей в Екатеринбурге стал аквапарк. Для детей здесь есть горки разной высоты, волновой и детский бассейны. Родители оценят массажный салон, солярий, сауны и джакузи с теплой водой на крыше.

Екатеринбургский государственный цирк

Адрес: ул. 8 Марта, 43.

Цирк Екатеринбурга — одна из знаковых достопримечательностей города. Цирк располагается в интересном архитектурном сооружении в центре. Внутри здание отделано камнем, добытым на Урале. На представлениях можно увидеть не только клоунов, фокусников и гимнастов, но и дрессированных животных, включая тигров, верблюдов, лошадей и даже слона.

Фото istockphoto.com/:Gwengoat

Парк «Зеленая роща»

Адрес: улица Народной Воли, 111.

Это небольшой, но очень ухоженный парк. Здесь есть спортивные площадки, где можно поиграть с детьми в баскетбол и настольный теннис. Малыши могут поиграть на большой детской площадке, а владельцы домашних животных — потренировать питомца на собачьей.

Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского

Адрес: ул. Мичурина, 230.

Это один из крупнейших парков Екатеринбурга со множеством развлечений для детей и взрослых. Веревочный парк, детская железная дорога, картинг, колесо обозрения, аттракционы, выставка динозавров, батуты и детские площадки — вот неполный список того, что можно найти в парке.

Исторический парк «Россия — моя история»

Адрес: ул. Народной Воли, 49.

Этот музей истории создан по последнему слову техники. Здесь школьников ждут увлекательные интерактивные экспонаты, с помощью которых можно погрузиться в разные периоды истории России. Голограммы исторических личностей лично расскажут детям о событиях прошлого. Радует и удобное расположение музея — он находится в шаговой доступности от станции метро «Геологическая».

Сад имени Павлика Морозова

Адрес: ул. Красноармейская, 78А.

Поклонникам активного отдыха понравится в Саду имени Павлика Морозова. Здесь есть несколько спортивных площадок для воркаута и командных игр — волейбола и баскетбола. Для детей постарше здесь расположен скейт-корт. В саду все предусмотрено для комфортного отдыха с детьми: рядом с детской площадкой есть туалеты и кафе, где можно перекусить.

Фото istockphoto.com/Alex Manders

Ботанический сад

Адрес: ул. 8 Марта, 202А.

Ботанический сад — прекрасное место для прогулок всей семьей. Посетители отмечают ухоженную территорию, чистый воздух и наличие большого количества лавочек. В саду регулярно проводятся выставки и лектории, можно заказать экскурсию для любых возрастов.

Дом Вверх Дном

Адрес: ул. Вайнера, 21.

Дом Вверх Дном — удивительное место, где привычный мир перевернулся с ног на голову. Здесь можно походить по потолку и допрыгнуть до пола, даже входная дверь в аттракцион оказалась перевернута. Все предметы можно открывать и двигать. Организаторы также предоставляют возможность пройти интересные квесты и устроить запоминающуюся семейную фотосессию.