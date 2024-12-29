Куда бесплатно сходить в Москве в новогодние праздники-2025

Куда сходить во время новогодних праздников в Москве — вопрос, которым задаются и туристы, и местные жители. Зимняя столица готова порадовать гостей живописными народными гуляньями, захватывающими новогодними шоу и спектаклями для всей семьи.
Рассказываем, где погулять в Москве в новогодние праздники без лишних затрат.
Каждый Новый год Красная площадь в Москве притягивает тысячи посетителей. Это место превращается в настоящую зимнюю сказку, утопающую в огнях и новогодних украшениях. Для любителей активного отдыха здесь организуют зимние спортивные состязания. А бесплатные культурные мероприятия, такие как выставки и мастер-классы, помогут погрузиться в атмосферу праздника, не выходя за рамки бюджета.
31 декабря основные праздничные мероприятия стартуют ближе к полуночи, когда люди собираются у Спасской башни. Здесь начнется обратный отсчет до нового года. После пройдет новогодний концерт с включением главной елки. Также на площади можно будет попробовать традиционные новогодние угощения, такие как сосиски на гриле, сладкая вата и глинтвейн.
Усадьба Деда Мороза в Москве будет ждать гостей до 11 февраля 2025 года. Ее посетителей ждут новые сказочные интерьеры, познавательные экскурсии и увлекательные квесты. Также можно посетить мастер-класс и получить настоящий диплом об окончании учебного заведения главного новогоднего волшебника.
Кроме того, в выходные и праздничные дни на Изумрудной площади пройдут яркие представления, которые смогут посетить все желающие. Вход бесплатный.
Тверская улица во время зимних каникул традиционно оживляется. Здесь разворачиваются ярмарки, наполненные ароматами горячих напитков и необычных блюд. В новогодние праздники здесь можно будет встретить ярких уличных артистов, готовых удивить и порадовать номерами. Также Тверская улица станет настоящей площадкой для музыкантов.
По обе стороны улицы расположатся торговые лавки и киоски с разнообразными уличными угощениями. Кроме того, здесь можно будет найти множество сувениров, новогодних подарков и украшений.
В Новый год Выставочный центр ВДНХ (Всероссийский выставочный центр) превращается в настоящий зимний парк развлечений. Этот огромный комплекс с историей — центр зимних развлечений для москвичей и гостей столицы.
На территории работает не только самый большой каток столицы, но еще и ярмарки, где можно найти уникальные подарки, новогодние украшения, разные сувениры и вкусные угощения. А для любителей острых ощущений есть различные аттракционы.
Вечером территория ВДНХ преображается благодаря завораживающим световым эффектам, создающим уютную атмосферу.
Парк «Зарядье» расположен в самом сердце города, рядом с Красной площадью и Кремлем. В новогодние праздники он превращается в удивительное место, где гости могут насладиться новогодней иллюминацией, увидеть световое шоу и большую новогоднюю елку. Любители катания на коньках смогут прокатиться по ледовой арене и провести время под открытым небом. Кроме того, на территории парка можно найти ярмарку с подарками, новогодними сувенирами и вкусными угощениями.
А смотровая площадка станет отличным местом, чтобы полюбоваться ночным видом на Кремль и центр города, освещенный новогодними огнями.
Парк Горького в новогодние праздники становится волшебным зимним царством. В парке устроят различные мероприятия, музыкальные выступления и мастер-классы. В частности, с 2 по 8 января здесь будет проходить гастрономический фестиваль «Вкусные морозы». Гости смогут попробовать новогодние блюда как советской, так и современной кухонь. Также в рамках фестиваля будет возможность продегустировать натуральные продукты от местных фермеров и производителей.
Кроме того, запланирована масштабная развлекательная программа. Например, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению блюд.
Манежная площадь в Москве — это одна из популярнейших локаций для празднования Нового года, где царит волшебная атмосфера. В это время площадь преображается, здесь красуется огромная елка, которая станет прекрасным местом для фотосессий с близкими.
Для детей и взрослых организуются снежные горки и ледяные аттракционы, будут работать торговые павильоны, метки, где есть подарки, сувениры, украшения, а также вкусная еда.
Пушкинская площадь в Москве также становится особенно красивой в праздничное время. Здесь проводятся различные мероприятия, а великолепные украшения создают атмосферу настоящего волшебства.
В преддверии праздника проходят концерты, фестивали и выступления музыкантов. Организуются мини-ярмарки с новогодними подарками и сувенирами, работают фудкорты. Площадь превращается в идеальное место для фотосессий в окружении мерцающих огней.
Рождественская ярмарка у ГУМа — это волшебное событие, которое превращает Красную площадь в место, наполненное сказочным и праздничным настроением. Расположенная неподалеку от знаменитого центрального универсального магазина ярмарка традиционно привлечет множество желающих насладиться атмосферой новогоднего праздника. Здесь можно будет найти уникальные украшения, игрушки и разнообразные ручные изделия. Также гостей порадуют традиционные рождественские угощения: ароматный глинтвейн и сладкие карамельные яблоки.
Кроме того, здесь традиционно найдутся развлечения для всей семьи — карусели, мастер-классы и живая музыка.
В зимние праздничные дни Новый Арбат становится особенно красивым. В это время на ярко украшенной огоньками улице проводятся небольшие ярмарки, где можно приобрести подарки и сувениры, а также насладиться горячими напитками.
Кафе и рестораны предлагают новогоднее меню и праздничный ужин, а местные театры и развлекательные центры представляют новогодние программы и мероприятия как для детей, так и для взрослых.