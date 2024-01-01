Куда сходить с ребенком на новогодних праздниках в Москве: 7 идей

Впереди больше недели каникул — это хороший повод провести время с семьей и надолго зарядиться положительными эмоциями. На самые популярные мероприятия уже не достать билеты, но в Москве еще много мест, где можно побывать с детьми. Составили список доступных локаций вместе с педагогом Лейлей Эркеновой.

Ледяные и снежные горки

Санки-ватрушки стабильно попадают в список желаний для Деда Мороза. Покататься можно не только со склонов у школы, но и в парках. В этом сезоне горки подготовлены в 20 местах.

Некоторые горки, например в музее-заповеднике «Царицыно», платные, но в большинстве парков это развлечение бесплатно. На длинных склонах может кататься вся семья. Главное — не забывать о технике безопасности и не садиться в один тюбинг всем вместе. Ознакомиться с расписанием работы горок и условиями посещения можно на сайте мэра Москвы.

Каток

Самый популярный каток, конечно, на Красной площади. У этого катка есть как плюсы, так и минусы. Главный недостаток — большое количество людей. Для тех, кто не готов совмещать катание с толкотней и праздничной суматохой, открыто 23 катка Московских сезонов. Они бесплатны, но для посещения нужна предварительная регистрация: как раз для того, чтобы избежать очередей. Ознакомиться с расписанием и условиями можно на сайте организатора.

Фото Anna Perfilova/www.istockphoto.com

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Традиционное московское развлечение, которое позволяет увидеть и услышать что-то новое об истории родного города, поучаствовать в различных мастер-классах и посмотреть представление. Мероприятия проводятся бесплатно, но в центре города на них может быть довольно много людей. Выбрать удобную площадку, например в своем районе, можно на сайте.

Мероприятия в библиотеках

На каникулах центром притяжения становятся районные библиотеки. В них устраивают тематические новогодние и рождественские представления, проводят мастер-классы (например, по изготовлению ватных елочных игрушек, росписи пряников), организуют просмотры мультфильмов и кино и так далее. Вход на большинство мероприятий бесплатный, но по предварительной регистрации. Ознакомиться со списком доступных мероприятий и зарегистрироваться на понравившиеся можно на сайте.

Фото Kostikova/www.istockphoto.com

Музеи

Музеи на каникулах проводят тематические выставки, связанные с Новым годом и Рождеством. Например, можно сходить в Музей Победы, чтобы увидеть предметы, связанные с отмечанием праздника во время войны. Или можно узнать историю Нового года в нашей стране в музее на ВДНХ. А в Музее искусств им. А.С. Пушкина проводятся творческие занятия, интерактивные программы, театрализованные новогодние экскурсии.

Театральные представления

Новогодние детские спектакли проводятся практически во всех театрах Москвы. Самые популярные постановки: «Морозко», «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев». И если в Малый и Большой театр билетов на многие спектакли уже нет, то в менее раскрученные заведения, например в театр Спесивцева или театр «МЕЛ», еще можно попасть.

Кроме театров, можно сходить на ледовое шоу или на тематическое цирковое представление. Например, на новогоднего «Чебурашку». Или в цирк Мансуровых.

Фото Lusyaya/www.istockphoto.com

Елки

Современные елки по сути те же спектакли. Желательно до покупки билетов читать отзывы или смотреть рекомендованный возраст. А еще лучше делать и то и другое: не всегда заявленное в программе 6+ действительно 6+.

Любую из предложенных идей нужно обсуждать с детьми. Не стоит навязывать свой выбор. Возможно, некоторые дети с большим удовольствием останутся дома и предпочтут провести время с семьей, а не в дороге. Такие желания нужно учитывать и быть готовыми организовать досуг дома.