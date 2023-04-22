6 правил удачного макияжа от визажиста

Сегодня, 16:00
Красивая женщина с правильным макияжем не может остаться незамеченной. Однако косметика способна испортить внешний вид, если нанести ее неправильно.
Профессиональный визажист Светлана Близниченко рассказала, как использовать макияж, чтобы подчеркнуть природную красоту.
Вот шесть советов, которые помогут сделать макияж по-настоящему удачным.
Всегда нужно учитывать тон кожи и цвет волос -- теплый или холодный. То есть если в волосах есть «серинка» -- не делайте рыжие брови и наоборот.
Чтобы правильно нанести румяна, нужно набрать немного румян на кончик кисточки, улыбнуться себе в зеркало и сделать акцент на выступающей части щеки. Затем мягко растушевать румяна по скулам по направлению к вискам.
Пудра помогает получить матовую кожу лица без жирного блеска. Но ее нужно наносить только туда, где это необходимо: плотно на Т-зону и слегка на щеки.
Не делайте скульптурирование средством для бронзирования кожи. Иначе получатся нечеткие скулы и рыжий акцент на щеках. Лучше использовать скульптор более холодного оттенка и легко подчеркнуть им скулы. А бронзером, нанесенным по внешней стороне, создать эффект отдохнувшего лица и загара.
Перед тем как использовать тени, нанесите на веки обычную пудру для лица. Это поможет зафиксировать тени, и в течение дня они не будут скатываться.
Косметикой можно скрыть любые недостатки, но это не значит, что коже не нужен уход.
Чем лучше уход, тем лучше и естественнее ляжет тон. Не забывайте про очищение, увлажнение и питание.Светлана БлизниченкоВизажист, автор причесок
Один из самых важных этапов макияжа -- это подготовка и ежедневный уход.
Умывание при помощи геля, пенки или крема.
Увлажнение кожи лица с использованием тоника.
Повторное увлажнение сывороткой или кремом.
Эксперт также рекомендует эти 15 предметов для макияжа на все случаи жизни.
Тональный или ВВ-крем.
Консилер (поможет быстро убрать синяки под глазами и скрыть покраснения).
Пудра (для матовой ровной кожи).
Скульптор (если хочется подчеркнуть скулы и визуально сделать лицо тоньше).
Хайлайтер (для свежести и сияния).
Румяна (для свежести и эффекта отдохнувшей кожи).
Карандаш для бровей (при необходимости заполнить пробелы между волосками).
Гель для бровей (придать форму бровям).
Тени (для выразительности взгляда).
Тушь для ресниц (для эффекта пушистых ресниц и четкого контура глаза).
Карандаш и помада для губ (для увлажнения и четкой формы).
Кисточки (важно иметь минимум три кисти на каждый день: одну для румян и две для теней).
Отбеливающие капли (осветлить глаза, если не выспались, а нужно выглядеть на все 100%).
И еще один совет: чтобы макияж получился удачным, лучше использовать косметику разных производителей, чтобы выбрать лучший продукт в линейке и избежать привыкания.
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