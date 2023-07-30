Лучшие города России для путешествий

С каждым годом российский туризм становится все более популярным и разнообразным. Даже знакомые места и маршруты стремятся предложить что-то новое и увлекательное. Расскажем о самых лучших туристических городах России.

Содержание статьи Скрыть Москва

Санкт-Петербург

Калининград

Казань

Волгоград

Пятигорск

Сочи

Грозный

Москва

Москва — столица России и ее политический, экономический и культурный центр. Сюда приезжают учиться, отдыхать, решать вопросы бизнеса и карьеры, работать и зарабатывать. Для туристов здесь большой выбор мест и развлечений.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Санкт-Петербурга

Добраться в Москву из Питера можно личным транспортом, автобусом, поездом или самолетом. Самый быстрый вариант, конечно, самолет: время полета — примерно час. Скоростной «Сапсан» доставит в Москву за 3 часа 40 минут. Самым дешевым вариантом будет автобус.

Где лучше остановиться

Во избежание проблем и чтобы сэкономить время на передвижении по городу, выбирайте официальные отели в центре — внутри Садового кольца и Кольцевой линии метро. Или хотя бы рядом со станцией метро. Подойдут такие районы, как:

Арбат;

Замоскворечье;

Хамовники;

Тверской;

Красносельский район (рядом с Казанским, Ленинградским и Ярославским вокзалами);

Таганский;

ВДНХ, проспект Мира и др.



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Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Стандартно в качестве сувениров можно привезти кружки, футболки, значки, сумки-шоперы с изображением исторических памятников, культурных ценностей и символов города, к примеру, храма Василия Блаженного.

Любителей сладостей можно порадовать конфетами:

«Подмосковные вечера»;

«Московские сокровища»;

монпансье в жестяных коробочках с видами столицы;

фабрик «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот-Фронт» и «Ударница».



Любителям истории, возможно, понравятся изделия с символикой Олимпиады-80 (одежда, сувенирные тарелки и кружки, значки и прочее с изображением олимпийского мишки).

Что попробовать из еды

В Москве обязательно попробуйте солянку и московский борщ, московские плюшки, тельное из белой речной рыбы и расстегаи с рыбой. Из десертов — торты «Наполеон» и «Москва».

Примерные цены

Номер в отеле — от 3000-3500 рублей (три звезды). Обед в кафе — от 400 рублей, экскурсии — от 500 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Москвы

Если вы планируете посетить столицу, обязательно загляните в эти места:

Красная площадь (Кремль, мавзолей, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ и прочее)

Большой театр;

Никольская улица;

Старый Арбат;

Государственная Третьяковская галерея;

Музей изобразительных искусств имени Пушкина;

храм Христа Спасителя;

Новодевичий монастырь;

собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии;

Сад «Эрмитаж»;

музеи-заповедники «Коломенское», «Царицыно», «Кусково», «Зарядье», кремль в Измайлово;

Москва-Сити;

парк Победы на Поклонной горе;

парк Горького;

ВДНХ;

Аптекарский огород;

Останкинская телебашня;

Воробьевы горы.



Перечислять большие и малые достопримечательности столицы можно бесконечно.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — это город, который сам по себе можно считать историческим и культурным памятником. Несмотря на множество испытаний, он по-прежнему украшает берега Невы. Идеальное место для любителей истории и ценителей архитектуры. Питер имеет свою особую атмосферу: летом туристов прельщает романтика белых ночей, в остальное время года — немного мрачноватая эстетика северного города.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы

Добраться в Питер из Москвы можно личным транспортом, автобусом, поездом или самолетом. Если есть желание сэкономить и немного лишнего времени — отправляйтесь на автобусе с автовокзала «Северные Ворота», «Котельники», «Новоясеневская», станций метро «Динамо» и «Речной вокзал». Место прибытия — Центральный автовокзал на набережной Обводного канала. Если хотите сэкономить время — выбирайте самолет.

Где лучше остановиться

Если вы планируете ехать в Питер, выбирайте отель в Адмиралтейском районе — здесь в пешей доступности располагаются Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский и Казанский соборы. Можно поселиться в окрестностях:

Невского проспекта;

набережной Фонтанки;

канала Грибоедова;

Литейного проспекта;

Васильевского острова.

Какие сувениры привезти

В качестве сувенира из города на Неве можно привезти:

фигурки Медного всадника и Алых парусов;

модели военных судов и первых кораблей времен Петра I;

блокноты, значки, футболки, сумки-шоперы с цитатами из книг Достоевского, Пушкина, Бродского, Ахматовой;

сувениры с царской тематикой.

Фото istockphoto.com

Что попробовать из еды

Если вы отправились в Питер, не откажите себе в удовольствии попробовать корюшку, шаверму, рассольник, пожарские котлеты. На десерт рекомендуем розовые блины, пирожное Павлова

и набор мини-пирожных «Ленинградский» (мини-буше, крошки-эклеры, трубочки и корзиночки).

Примерные цены

Номер в отеле будет стоить от 3000 рублей. Обед в кафе — от 300-350 рублей, экскурсии — от 350 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Санкт-Петербурга

Обязательно посетите места из этого списка, в зависимости от своих интересов:

музей-заповедник «Павловск», Екатерининский дворец и парк, Александровский дворец и парк, Эрмитаж;

дворцово-парковые ансамбли Петергоф и Ораниенбаум;

мосты Санкт-Петербурга и памятник Чижику-Пыжику;

музей Эрарта и Фаберже, Русский музей, Кунсткамера;

Военно-морской музей и крейсер «Аврора»;

Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Смольный собор, Казанский собор, Александро-Невская лавра и некрополь;

Дворцовая площадь и Александровская колонна;

Мариинский и Александринский театры;

Стрелка Васильевского острова;

Петропавловская крепость;

Главное адмиралтейство;

Невский проспект (дом купцов Елисеевых, дом компании «Зингер»);

Ботанический сад Петра Великого;

Летний сад;

«Лахта Центр».

Калининград

Калининград — самый западный и европейский город России. Он отделен от основной территории страны Литвой и Польшей. Калининград отличается особенной архитектурой и атмосферой, здесь определенно стоит побывать.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Из Москвы в Калининград удобнее всего отправиться прямым рейсом из аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово. Перелет до Храброво длится 2 часа 45 минут.

Из Питера в Калининград можно добраться:

личным транспортом (13-14 часов), но нужна шенгенская виза;

поездом (24 часа),

самолетом (1 час 55 минут);

на пароме (36-40 часов).

Где лучше остановиться

Туристам лучше всего разместиться в Центральном районе, где много достопримечательностей и старинных построек, когда город еще звали Кенигсбергом.

Самым красивым районом принято считать Амалиенау.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Удивить близких можно, если привезти из путешествия:

варенье и лечебные средства из калининградской облепихи (помогает при бронхите, гайморите, дерматитах, экземе, язвах желудка, колите, заболеваниях поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки);

копченого угря;

марципан;

украшения и сувениры из янтаря, а также косметику из янтарной кислоты.

Что попробовать из еды

Обязательно попробуйте в Калининграде любимое блюдо Иммануила Канта — кенигсбергские клопсы. Это нежные биточки из рубленого мяса, похожие на фрикадельки.

Примерные цены

Номер в отеле — от 3500 рублей. Обед в кафе — 700-1000 рублей, экскурсии — от 400 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Калининграда

Среди достопримечательностей, которые непременно стоит посетить, чтобы впечатлиться Калининградом

Фридландские, Королевские, Бранденбургские ворота и Музей марципана;

Замок Нессельбек;

Рыбная деревня;

кирхи Святого Семейства, Святого Адальберта и памяти королевы Луизы;

Кафедральный собор и музей Иммануила Канта;

площадь Победы и храм Христа Спасителя;

пояс «Ночная перина Кенигсберга», в который входят 15 фортов («Денхофф», «Король Фридрих Вильгельм III» и другие);

оборонительная казарма «Кронпринц»;

бастион «Грольман»;

Калининградский музей изобразительных искусств;

Музей Мирового океана;

башня Дона и Музей янтаря;

Историко-художественный музей;

Куршская коса в Калининградской области;

Танцующий лес.

Казань

Казань имеет тысячелетнюю историю и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидеть ее вживую, познакомиться с местной культурой, традициями и бытом понравится многим.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Из Москвы в Казань можно добраться на автобусе за 15 часов 55 минут, на поезде за 13 часов 07 минут и на самолете — примерно за полтора часа. Время в пути из Питера составит 23 часа 56 минут на поезде, 21 час 20 минут на автобусе и два часа на самолете.

Где лучше остановиться

Туристам лучше всего остановиться в историческом центре:

поблизости с Казанским кремлем;

на улице Баумана;

вдоль улиц Лево-Булачная и Право-Булачная;

рядом со станциями метро «Кремлевская» и «Площадь Тукая»;

близ железнодорожного вокзала.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Из поездки в Казань в качестве сувениров можно привезти:

тарелки, брелоки, магниты с символами города — татарским змеем Зилантом, башней Сююмбике, Спасской башней Казанского кремля;

татарскую посуду из керамики и фарфора с орнаментами (пиалы для чая, горшочки, супницы, блюда и прочее).

Что попробовать из еды

В Казани любят сытные блюда, особенно различные лепешки, такие как эчпочмак, элеш, перемячи, кыстыбый и прочие. Обязательно попробуйте:

конское сало;

бешбармак;

шурпу.



Среди сладостей стоит отметить чак-чак, талкыш-калеве (пирамидки из меда), татлы (рулет), кош-теле (хворост).

Примерные цены

Номер в отеле — от 2000-2500 рублей. Обед в кафе — 350-1000 рублей, экскурсии — от 300-600 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Казани

Среди мест, которые рекомендуются к посещению в Казани:

Казанский кремль (башня Сююмбике, мечеть Кул Шариф);

Благовещенский собор;

Центр «Эрмитаж-Казань»;

Кремлевская набережная;

Центр семьи «Казан», смотровая площадка;

Дворец земледельцев;

стадион «Казань Арена»;

Национальный музей Республики Татарстан;

Музей естественной истории Татарстана;

Музей чак-чака;.

парк Тысячелетия Казани;

собор первоверховных апостолов Петра и Павла

колокольня Богоявленского собора;

Казанский Богородицкий мужской монастырь;

подворье Раифского мужского монастыря.

Храм всех религий;

мечеть Аль-Марджани;

Татаватар;

дом Ушковой;

Комплекс зданий Казанского университета;

Национальная библиотека Татарстана;

Казанская Ривьера;

памятники Мусе Джалилю, дракону Зиланту, татарскому пирожку эчпочмаку, карете Екатерины II, Коту Казанскому.

Волгоград

Волгоград — город-герой, этим все сказано. За свою историю он именовался Царицыным, Сталинградом и сейчас гордо несет имя города на Волге. Богатая история и природные ресурсы делают его интересным для туристов разных возрастов.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Из Москвы в Волгоград можно добраться на поезде за 17-24 часа, на автомобиле и автобусе примерно за 13-14 часов или на самолете почти за два часа. Из Питера до Волгограда сейчас перелет занимает 5 часов 59 минут, на автобусе — 31 час 30 минут, на поезде — 32 часа 26 минут.

Где лучше остановиться

Оптимальным выбором будут гостиницы неподалеку от вокзала и автовокзала, то есть центр города, улицы:

Комсомольская;

Мира;

Маршала Чуйкова;

Коммунистическая и так далее.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Любителей сладостей порадуют фирменные изделия кондитерской фабрики «Конфил», например:

шоколад «Волгоград», «Царицын» и «Сталинград» с видами города на упаковке;

наборы конфет «Сталинградская битва», «Вечерний Волгоград», «Волгоградский», «Книга Волгограда» и другие;

сарептский пряник из музея-заповедника «Старая Сарепта».



Оригинальным и полезным сувениром может быть сарептское горчичное масло.

Среди традиционных презентов — копии знаменитого памятника «Родина-мать зовет!», ручки и брелоки в виде патронов, казачья атрибутика и тому подобное.

Что попробовать из еды

Самое любимое волгоградцами блюдо — котлета по-киевски, непременно попробуйте и оцените.

В Волгограде вы можете насладиться спелыми сочными арбузами, свежей рыбой и ароматным медом.

Примерные цены

Номер в отеле — 2000-3000 рублей. Обед в кафе — 300-700 рублей, экскурсии — от 350 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Волгограда

Начать прогулку по Волгограду стоит с Мамаева кургана и знаменитой на весь мир скульптуры «Родина-мать зовет!». Здесь же расположен храм Всех Святых.

Среди интересных для посещения мест:

Музей-панорама «Сталинградская битва»;

Мельница Гергардта;

Дом Павлова;

Центральная набережная;

фонтан «Искусство»;

фонтан «Бармалей»;

Музей изобразительных искусств имени И.И.Машкова;

Мемориально-исторический музей;

Музей «Память»;

Музей-заповедник «Старая Сарепта»;

Волгоградский планетарий;

Каланча царицынской пожарной команды;

Казанский кафедральный собор;

Александро-Невский собор;

памятник Ленину;

Метротрам;

Речной вокзал;

Волгоградский новый экспериментальный театр;

«Танцующий» мост;

Парк и интерактивный музей «Россия — моя история»;

Волго-Донской канал и шлюзы.

Пятигорск

Пятигорск — крупнейший город Кавказских Минеральных Вод и старейший бальнеологический и грязевой курорт, известный своими лечебными минеральными водами, горным воздухом и благоприятным климатом. Если вы хотите совместить путешествие с оздоровлением — это место для вас.

Фото Global Look Press

Как добраться из Москвы и Питера

Лучший способ добраться из Москвы в Пятигорск — самолет: через 5 часов 28 минут вы будете на месте. На автобусе дорога займет немногим больше 22 часов, а на поезде — сутки. Из Питера в Пятигорск можно долететь за 6 часов 25 минут или доехать на поезде через Москву за 27 часов 42 минуты. На автобусе время в поездке составит 32 часа 10 минут.

Где лучше остановиться

Как вы уже поняли по другим городам, лучше всего остановиться в центре. Например:

недалеко от площади Ленина;

вдоль улицы Пастухова (вблизи нарзанного источника № 19);

в районе парка с каскадным фонтаном на улице Лермонтова.

Фото Global Look Press

Какие сувениры привезти

С курортов Кавказских Минеральных Вод традиционно везут кружки для питья минеральной воды (питейники), местные сладости (пахлава, чучела и прочее), специи и соусы, домашнее вино, подушечки с лечебными травами и фарфор местного производства. Символичным сувениром будут изделия с изображением орла.

Что попробовать из еды

На Северном Кавказе проживает множество народов, каждый из них вложил свою немалую лепту в общую культуру. Поэтому угощения здесь весьма разнообразные: начиная от шашлыка, хычинов, заканчивая шурпой, осетинскими пирогами, чанахами и прочими блюдами.

Обязательно попробуйте местную речную форель. Ее могут при вас выловить и оперативно приготовить.

Примерные цены

Номер в отеле — от 3000 рублей. Обед в кафе — 300-500 рублей, экскурсии — от 300-350 рублей.

Фото Global Look Press

Достопримечательности Пятигорска

Оздоравливаться, наслаждаться свежим горным воздухом лучше всего в живописных и интересных местах. Таких как:

парк «Цветник» и Лермонтовская галерея;

Кофейня Гукасова и памятник Кисе Воробьянинову;

Озеро «Провал» и памятник Остапу Бендеру;

Ермоловские, Пушкинские, Пироговские, Верхние и Нижние радоновые, а также Народные ванны;

Пятигорская канатная дорога;

Машук и Горячая гора;

гора Бештау;

скульптура «Орел»

Ворота Любви (Ворота Солнца);

беседка «Эолова арфа»;

Музей каменных древностей;

Место дуэли Лермонтова;

Музей-заповедник Лермонтова;

Грот Лермонтова;

Грот Дианы;

Пятигорский некрополь и Лазаревская церковь;

Академическая галерея и Музей насекомых;

фонтан «Сказка»;

дом Эльзы.

Сочи

Сочи — столица зимней Олимпиады 2014 года, черноморская жемчужина и один из самых оживленных курортных городов России и Краснодарского края.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Лучше всего лететь самолетом, всего 6 часов 52 минуты из Москвы и 7 часов 56 минут из Питера. На поезде дорога из Москвы в Сочи займет примерно 23 часа 23 минуты, а из Северной столицы — 36 часов 48 минут, на автобусе — 35 часов 29 минут и 44 часа 34 минуты соответственно.

Где лучше остановиться

Предпочтительнее всего — центральный Сочи, Адлер или Имеретинская бухта. Отсюда удобно добираться на экскурсии.

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Традиционно с черноморского побережья везут сувениры на морскую тематику, различные напитки местного производства, соусы (ткемали и аджика). Из сладостей популярны чурчхела и пахлава. Также в качестве сувениров многие выбирают краснодарский чай, специи или косметику, произведенную в Красной Поляне.

Что попробовать из еды

Из гастрономических изысков на черноморском побережье стоит насладиться свежей рыбой, местными сырами (сулугуни, чанах, чечил), хинкали, хачапури, мамалыгой, сациви, шашлыками, лобио, домашней колбасой и так далее. Выбор довольно богатый.

Примерные цены

Номер в отеле — от 3500-5000 рублей. Обед в кафе — от 700 рублей, экскурсии — от 600 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Сочи

В Сочи есть множество мест для отдыха, как пассивного, так и активного. Например:

Олимпийский парк;

Сочинский Дендрарий;

парк «Ривьера»;

Смотровая башня на горе Ахун;

Агурские водопады;

Парк развлечений «Сочи-парк»;

Имеретинская набережная;

Скайпарк Сочи;

поселок Красная Поляна и курорт «Роза Хутор»;

Тисо-самшитовая роща и каньон Чертовы ворота;

парк «33 водопада»;

Свирское ущелье;

Навалищенское ущелье;

Дольмены;

Бальнеологический курорт Мацеста;

Сочинский океанариум;

Дом-музей «Дача Сталина»;

собор Святого Михаила Архангела;

Форелевое хозяйство.

Грозный

Почти разрушенный в ходе боевых действий Грозный был не только восстановлен, но и в последние десятилетия буквально расцвел. Сейчас он все больше привлекает туристов своей культурой, красивыми видами современного города и невероятной природой.

Фото istockphoto.com

Как добраться из Москвы и Питера

Лучшим вариантом будет самолет: из Москвы полет займет 4 часа 27 минут, из Питера — 5 часов 40 минут. На поезде из столицы придется добираться свыше 30 часов, а из Санкт-Петербурга — почти 46 часов. На автобусе — 42 часа 10 минут через Москву и 47 часов 8 минут через Элисту.

Где лучше остановиться

Лучше всего остановиться в центре города, около Комсомольского сквера, недалеко от мечети «Сердце Чечни».

Фото istockphoto.com

Какие сувениры привезти

Фанатам спорта по душе придется фирменная продукция с футбольной символикой клуба «Ахмат». В качестве презентов можно выбрать тарелки, брелоки, футболки с видами Грозного или достопримечательностей республики.

Ценным подарком будут изделия из металлов: посуда, кувшины, ножи, сабли, украшения, сувенирные копии чеченских башен.

Что попробовать из еды

Обязательно попробуйте в Чечне блюда местной кухни:

чеченские лепешки чепалгаш с начинкой из сыра, творога и зелени;

жижиг-галнаш (мясные галушки);

чудшан (открытые лепешки из кукурузной муки);

хингалш (пресные лепешки с тыквенной начинкой);

баараш (своеобразная ливерная колбаса из требухи барашка);

домашний сыр.

Примерные цены

Номер в отеле — 3500-5000 рублей. Обед в кафе — от 500-700 рублей, экскурсии — от 3000 рублей.

Фото istockphoto.com

Достопримечательности Грозного

Среди самых популярных и обязательных к посещению мест: