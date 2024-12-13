Где кататься на коньках в Москве: 10 лучших катков столицы

Катание на коньках — одно из самых популярных зимних увлечений россиян. Собрали самые комфортные и атмосферные катки столицы, среди которых есть как огромные по площади ледовые гиганты, так и уютные камерные пространства.

Каток на ВДНХ

Где: м. ВДНХ, пр-т Мира, 119.

Режим работы: вторник-пятница — с 11:00 до 23:00, суббота-воскресенье — с 10:00 до 23:00 (с 15:00 до 17:00 — перерыв), 31 декабря и 1 января — особое расписание.

Прокат: входит в стоимость входного билета с прокатом.

Фото Пресс-служба ВДНХ

В этом сезоне каток на ВДНХ вновь стал крупнейшим ледовым пространством Москвы. Одновременно он вмещает более 5000 человек. Ледовые дорожки проложены вдоль главной аллеи и вокруг знаменитых фонтанов «Каменный цветок» и «Дружба народов».

Для посетителей доступны шесть павильонов с раздевалками, среди которых есть детский павильон, павильон «комфорт», а также бизнес-павильон, который можно арендовать для закрытых катаний большой компанией. Стоимость билета зависит от времени сеанса и дня недели (дешевле всего вход обойдется в первой половине дня со вторника по четверг). Билеты можно приобрести на сайте катка или в арке главного входа и в клиентских центрах между павильонами.

Новый зимний сезон на ВДНХ приурочен к 85-летию главной выставки и получил название «Вдохновляя поколения». Жителей и гостей Москвы, готовых встать на коньки, ждет насыщенная программа.

Каток в Лужниках

Где: м. «Спортивная», МЦК «Лужники», Лужнецкая наб., 24.

Режим работы: вторник-пятница — с 16:00 до 22:30, суббота-воскресенье — с 9:30 до 22:30.

Прокат: есть.

Фото Сергей Киселев, АГН «Москва»

Каток в Лужниках расположен слева от Центральной площади спортивного комплекса. Это одно из крупнейших мест для катания на коньках в Москве. Площадь катка составляет почти 16 тысяч квадратных метров. Лед здесь синтетический, поэтому кататься можно даже при плюсовой температуре.

На протяжении всего зимнего сезона (до марта 2025-го) на катке будут проводиться мастер-классы, соревнования, а для детей организуют развлекательные программы. Мероприятия будут проводиться по будням с 12:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 21:00 (точное расписание можно посмотреть на сайте катка). Для тех, кто интересуется историей спорта, на катке организовали выставку антикварного инвентаря.

ГУМ-Каток

Где: м. «Охотный Ряд», Красная площадь.

Режим работы: ежедневно с 9:30 до 23:30 (расписание часто меняют, проверяйте актуальное расписание на сайте).

Прокат: есть, но обязателен залог (2000 рублей наличными или документы).

Фото Ярослав Чингаев, АГН «Москва»

ГУМ-каток расположен в самом сердце столицы — на Красной площади. Он примечателен тем, что в определенное время вход свободный. Бесплатные сеансы проводятся по будням (не считая дни с 25 декабря по 08 января), в период с 09:00 до 14:30 включительно. Получить билет даром можно только в кассе катка в день посещения и не ранее чем за час до начала сеанса. На территории есть кафе, где можно перекусить.

The Rink

Где: Сколково, ул. Новая, д. 100.

Режим работы: с 10:00 до 22:00 (с перерывами)

Прокат: есть.

Фото therink.ru

The Rink — одно из самых уютных и стильных зимних пространств. Территория оформлена гирляндами и новогодними украшениями. Можно взять в прокат коньки, защитную амуницию, «помощника фигуриста» и нанять инструктора.

Каток находится в экологически чистом районе рядом с рекой Сетунь. В этом пространстве предусмотрена вся необходимая инфраструктура: есть парковка, кафе, туалеты. Рядом с катком есть площадка для керлинга.

Каток в саду «Эрмитаж»

Где: м. «Чеховская», сад «Эрмитаж».

Режим работы: доступны 4 сеанса: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00, с 17:00 до 20:00, с 21:00 до 23:00.

Прокат: есть, в наличии размеры 26-47.

Фото Василий Кузьмичёнок, АГН «Москва»

Каток в саду «Эрмитаж» — камерное пространство для семейного отдыха. На территории предусмотрено наличие отапливаемых раздевалок, где можно арендовать ячейку для хранения вещей. Каток предоставляет широкую программу скидок и льгот. Для людей с инвалидностью, детей до 7 лет, детей-сирот вход свободный. Бесплатно посетить каток также могут дети из многодетных семей (по вторникам и четвергам, кроме праздничных дней) и пенсионеры (по вторникам с 10:00 до 16:00).

Каток в парке Горького

Где: м. «Парк Культуры», парк Горького.

Режим работы: со вторника по воскресенье (утренний сеанс — 10:00—15:00, вечерний — 17:00—23:00).

Прокат: есть.

Фото Василий Кузьмичёнок, АГН «Москва»

Каток в парке Горького каждый год удивляет москвичей и туристов новыми концептуальными решениями. В этом году при оформлении места декораторы вдохновлялись картинами Александра Дейнеки — художника, прославившегося своими работами на спортивную тематику.

Рядом с основным ледовым пространством есть детский каток и хоккейная коробка (ее нужно бронировать заранее). На территории также есть теплые павильоны с ячейками для хранения, рестораны и кафе, туалеты и медпункт.

Каток «Гигант» в парке «Сокольники»

Где: м. «Сокольники», парк «Сокольники».

Режим работы: 10:00—23:00.

Прокат: есть.

Фото Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Каток «Гигант» вполне оправдывает свое название. Его площадь — более 16 тысяч квадратных метров. Здесь особенно понравится детям. На главной аллее парка планируется выставка ледовых скульптур, изображающих героев мультфильмов, а на Фонтанной площади установят большую новогоднюю ель.

Также на катке будут работать две зоны фудкорта, ярмарка с горячими напитками, едой и сувенирами. На территории есть три пункта проката спортинвентаря: на главной аллее (проезд Сокольнического круга, дом 11А), около кафе на Песочной аллее и на 1-м Лучевом просеке.

Каток в саду им. Баумана

Где: м. «Курская» или м. «Красные Ворота», сад им. Баумана.

Режим работы: доступны четыре сеанса: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00, с 19:00 до 22:00.

Прокат: есть.

Фото Ярослав Чингаев, АГН «Москва»

Каток в саду им. Баумана предлагает посетителям комфортные условия. Здесь есть теплый шатер для переодевания, прокат коньков и «помощников фигуриста», кафе, туалет и гардероб. По предварительной записи на катке проводятся занятия по фигурному катанию с профессиональным тренером.

«Серебряный лед» в «Измайлове»

Где: м. «Партизанская», Московский проспект, 4с2.

Режим работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00 (сеансы: 10:00—13:00, 14:00—16:00, 17:00—19:00, 20:00—22:00), с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 10:00 до 23:00 (сеансы: 10:00—13:00, 14:00—16:00, 17:00—19:00, 20:00—23:00).

Прокат: есть.

Фото vk.com/izm.park, соцсети

Каток находится неподалеку от главного входа в Измайловский парк сразу за пунктом проката. Здесь предусмотрен широкий спектр услуг для комфортного отдыха: прокат коньков, аренда «помощников фигуриста», теплые раздевалки со шкафчиками. Этот каток подойдет семьям с малышами: в здании работает кафе с детским меню. Выпить горячий чай и перекусить, не снимая коньков, можно в уличных бистро, расположенных прямо на льду.

City-каток в парке «Красная Пресня»

Где: м. «Деловой Центр», Мантулинская улица, д. 5, стр. 4.

Режим работы: с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00 (сеансы 10:00—13:00, 14:00—16:00, 16:00—19:00, 20:00—22:00), с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 10:00 до 23:00 (сеансы: 10:00—13:00, 14:00—16:00, 17:00—19:00, 20:00—23:00).

Прокат: есть.

Фото Сергей Ведяшкин, Агентство «Москва»

В парке «Красная Пресня» открылся каток с завораживающим видом на Москва-Сити. Посетителей ждет атмосферная музыка и новогоднее оформление пространства. Приятным бонусом станут теплые раздевалки со шкафчиками. Если у вас с собой особо ценные вещи, можно арендовать камеру хранения.