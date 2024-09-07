Где посмотреть спектакли в Москве: подборка лучших театров столицы

В Москве работает более 300 театров. Чтобы не сойти с ума от этого многообразия, «СЭ» составил подборку из семи театров, которые точно стоить посетить в столице России.

Большой театр

Адрес: Театральная площадь, 1.

Стоимость билетов: от 600 рублей.

Пожалуй, главной визитной карточкой театрального искусства в России считается Большой театр. Он имеет богатую, окутанную мистическими совпадениями историю, которая тянется со времен Российской империи. Так, на протяжении нескольких десятилетий театр сопровождала череда пожаров. Последнюю масштабную реконструкцию проводили во второй половине 2000-х годов. Именно тогда Бетховенский зал театра оснастили современным техническим оборудованием и обеспечили прекрасную акустику для камерных выступлений.

Фото Соцсети

За всю историю на сцене культурного объекта показали около 8000 постановок, среди которых произведения Равеля, Верди и других композиторов. По сей день репертуар Большого театра включает преимущественно классику оперы и балета.

Московский дворец молодежи

Адрес: Комсомольский проспект, 28.

Стоимость билетов: от 1200 рублей.

Московский дворец молодежи (МДМ) — это масштабная театральная площадка рядом с историческим центром Москвы. Он считается одним из самых популярных мест отдыха для жителей и гостей столицы.

Придумали МДМ в 1987 году несколько талантливых архитекторов. Они хотели создать грандиозную и уникальную площадку для отдыха и развлечений горожан, но прежде всего — молодых парней и девушек. За всю историю существования дворец распахнул двери для миллионов зрителей. В нем регулярно проводятся разнообразные мероприятия: концерты, спектакли, мюзиклы, встречи, презентации, танцевальные фестивали. Именно в стенах Московского дворца молодежи долгое время проходили игры КВН.

Фото Официальный сайт театра «Маска»

Кроме того, здесь можно посмотреть самые популярные мюзиклы, которые известны во всем мире: «Призрак оперы», «Поющие под дождем», «Привидение», «Золушка», «Русалочка», «Зорро», «Чикаго», «Бал вампиров» и др.

Иммерсивный театр «Морфеус»

Адрес: Садовническая набережная, 71.

Стоимость билетов: от 3600 рублей.

Иммерсивный театр «Морфеус» долгое время существовал в формате квеста и не представлял из себя театр как таковой, больше походил на шоу. Но в 2018 году, во времена появления первых иммерсивных театров в России, он навсегда распрощался со статусом квеста.

Сегодня «Морфеус» — театр, где нет сцены, зрителей в зале от 6 до 8 человек, а их глаза закрыты специальными повязками. Спектакли публика воспринимает исключительно на уровне эмоций и ощущений, ведь с закрытыми глазами обостряются все чувства. Кроме того, зрители сами участвуют в постановке, а от их решений и действий зависит то, как будет развиваться спектакль. В зависимости от развития сюжета они слышат звуки, чувствуют запахи и вкусы, трогают игровой мир и общаются с героями.

Фото Пресс-служба театра Морфеус

Всего иммерсивный театр «Морфеус» показывает шесть спектаклей: «Ответ Гиппократа» в жанре постапокалиптического триллера, мистический детектив «22.07», комедию «До свадьбы доживет», придуманную специально для женской аудитории, семейное приключение «Загадка амулета», куда можно прийти с детьми, и импровизационную игру «Вдох», где зрители сами создают предлагаемые обстоятельства. Особняком стоит спектакль «Судный день» — это постановка с открытыми и закрытыми глазами.

Драматический театр имени Пушкина

Адрес: Тверской бульвар, д. 23, стр. 1.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

Московский драматический театр им. А. С. Пушкина расположен в самом центре столицы — в старинном особняке середины XVIII века на Тверском бульваре. Однако до 1949 года здесь находился Камерный театр, где показывали зрелищное, пластическое и эмоциональное искусство. Потом его закрыли за «эстетство и формализм». В 1950 году после реорганизации театр получил привычное для современного зрителя название.

Фото Соцсети

Примечательно, что артисты театра много гастролируют по России и за рубежом, а также постоянно участвуют в престижных международных фестивалях. А в стенах театра можно насладиться постановками выдающихся мастеров и молодых режиссеров-экспериментаторов, актуальной драматургией и несравненной классикой.

Театр Наций

Адрес: Петровский переулок, д. 3.

Стоимость билетов: от 500 рублей.

Театр Наций имеет богатую историю. Его здание было построено в 1885 году в псевдорусском стиле и сразу же произвело на публику огромное впечатление. В залах и вестибюле было электричество, которое считалось редкостью для конца XIX века.

Однажды драматург Федор Корш официально открыл здесь частный драматический театр — Театр Корша, где впервые были поставлены знаменитые произведения русских и зарубежных авторов. Кроме того, в стенах театра познакомились Антон Чехов и Константин Станиславский.

Фото Соцсети

Всего за более чем 135-летнюю историю существования театр несколько раз менял название. Однако сегодня он носит гордое название Театр Наций. Его команда работает по уникальной для России системе, где нет штатных актерских и творческих групп. Каждый спектакль создается как отдельный проект. А на его сцену выходят не только недавние выпускники актерских вузов, но и известные актеры — Юлия Пересильд, Елизавета Боярская, Евгений Миронов и др.

Московский театр оперетты

Адрес: ул. Большая Дмитровка, д. 6.

Стоимость билетов: от 1000 рублей.

Здание, где сегодня находится Московский театр оперетты, знают многие москвичи. Это часть усадьбы Щербатовых-Шаховских, которую в 1863 году приобрел Солодовников и после перестройки открыл здесь магазин. Через 20 лет здание перестроили под театр.

Фото Соцсети

Именно в этом здании впервые в Москве выступил Федор Шаляпин. А 6 мая 1896 года здесь прошел первый в столице киносеанс: показали картины братьев Люмьер. С 1961 года здесь разместился Московский театр оперетты. На его сцене были поставлены такие известные спектакли, как «Нотр-Дам де Пари», «Джейн Эйр», «Золушка», «Король Артур», «Монте-Кристо», «Анна Каренина» и др.

Московский академический театр им. Маяковского

Адрес: Основная и Малая сцены — ул. Б. Никитская, 19/13, стр. 1, сцена на Сретенке — Пушкарев пер., 21/24.

Стоимость билетов: от 1000 рублей.

Московский академический театр имени Владимира Маяковского — один из самых старых драматических театров Москвы. Раньше его называли Интернациональным из-за всеевропейского состава выступающих артистов. На сцене театра играли такие мировые артисты, как Сара Бернар, Элеонора Дузе, Эрнст Поссарт, Муне-Сюли, Коклен-старший и другие знаменитости.

Фото Соцсети

Сегодня театр имеет три сцены со сложными декорациями и 3D-технологиями. В основу репертуара легли классические произведения и современные драматургические постановки. А на сцене служит одна из лучших трупп в Москве. Кроме того, в стенах театра им. Маяковского выпускают детские спектакли для самых маленьких поклонников театрального искусства.