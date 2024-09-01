Топ-6 лучших усадеб Москвы, которые стоит посетить

Лето закончилось, а хорошая погода — нет. В это время особенно хочется насладиться последними теплыми деньками и дышать свежим воздухом. Насладиться природой в центре города можно, но ощущения совсем не те. Поэтому мы рекомендуем вам присмотреться к усадьбам. Красивая природа, старинная архитектура и интересные экскурсии — все это ждет вас в местах из нашей подборки.
Адрес: ул. Юности, д. 2.
Как добраться:
— метро «Рязанский проспект», «Окская», далее автобусом 133 и 208 до остановки «Музей Кусково»; метро «Выхино», далее автобусом 409, 620 до остановки «Музей Кусково»; метро «Новогиреево», далее автобусом т64, т75, 247, 314, 974 до остановки «Улица Юности».
— станция МЦД-3 «Вешняки», далее 133, 208 до остановки «Музей Кусково»; станция МЦД-4 «Новогиреево», далее автобусом 133, 409, 208 до остановки «Музей Кусково»; станция МЦД-4 «Кусково», далее 10 минут пешком.
Усадьба Кусково — летний загородный увеселительный дом графа Петра Борисовича Шереметева, который был одним из богатейших вельмож России. Усадьба строилась с 1750 по 1770 годы.
Увидеть единственный в Москве сохранившийся французский регулярный парк
В Кусково можно ощутить себя вельможей славного XVIII века, ведь Кусково часто выбирают местом для съемок исторических фильмов и сериалов.
Полюбоваться главным домом бывшего владельца графа П.Б. Шереметева — это редкий образец деревянного дворца в стиле ампир
Насладиться покоем в каменном храме Шереметевых во имя Всемилостивого Спаса
Этот храм построен в уникальном стиле «аннинского барокко», а ангел с купола, стоящий перед алтарной апсидой (на улице) — настоящее произведение искусства.
Адрес: Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.
Как добраться: метро «Партизанская», а затем 15-20 минут пешком или на автобусе №322, 53, 133 до остановки «Измайловская улица». На троллейбусе № 22 до остановки «Главная аллея».
Измайлово — усадьба, которая стала родовым имением бояр Романовых при Иване Грозном. Сейчас Измайлово — музей-заповедник с сохранившимися постройками XVII и XIX веков.
Помимо исторических зданий и музейных экспозиций, рассказывающих о жизни царей и истории усадьбы, в Измайлове есть парк с прудом, где можно покататься на лодке.
Бывшая царская вотчина Измайлово расположена на территории одного из самых крупных европейских лесопарков — Измайловского на востоке Москвы.
Вспомнить, что Измайлово известно с 1389 года
Славу этому месту принесла династия Романовых — будущих правителей Российского государства, когда с 1571 года земли перешли к первому представителю рода — Н.Р. Захарьину-Юрьеву.
Увидеть Государев Двор, который находится на настоящем острове, проход к нему возможен через мосты
Зайти в тихий и величественный Покровский собор (с 1679 г.)
Глядя со двора на окрестности Измайлова, можно помянуть добрым словом царя Алексея Михайловича — именно он начал здесь свою бурную сельскохозяйственную деятельность — разбил сады, занялся разведением и выращиванием южных растений и не только, устроил поля и мельницы, расширил охотничье хозяйство, построил стекольный завод и пр.
Адрес: Проспект Андропова, д. 39.
Как добраться: метро «Коломенское», метро «Каширское».
Музей-заповедник «Коломенское» славится не только своей богатой историей, но и археологическими находками. Здесь были обнаружены следы пребывания людей каменного века (V-III тыс. до н.э.). В начале XVII века Коломенское стало резиденцией русских царей.
Посетить дворец царя Алексея Михайловича — центр загородной резиденции в Коломенском в XVII—XVIII вв. Современники называли его «восьмым чудом света». Дворец простоял около ста лет, потом по указу Екатерины II был разобран «из-за ветхости». В 2010 году его восстановили.
Посетить собор Покрова Пресвятой Богородицы, который был построен в 1671-1679 гг. на месте деревянной церкви. Покровский собор внешне очень напоминает Успенский собор Московского Кремля.
Посмотреть на Церковь Вознесения Господня, которая построена в 1532 году. Это древнейший памятник Государева Двора в Коломенском. Она шедевр русского зодчества XVI века, с ее знаменитым шатровым куполом и декоративным оформлением. Но увидеть ее можно будет чуть позже — сейчас она, к сожалению, закрыта на реконструкцию.
посетить Атриум. Он расположен у входа в музей-заповедник со стороны станции метро «Коломенская». Там собраны все коллекции музея-заповедника, ранее хранившиеся в памятниках XVI-XIX веков.
В 2024 году Коломенское участвует в акции «Московская музейная неделя». Бесплатно посетить Коломенское можно:
13 сентября,
18 октября,
15 ноября.
Адрес: ул. Дольская, д. 1.
Как добраться: метро «Царицыно», метро «Орехово»;
МЦД-2 — до железнодорожной станции «Царицыно» по Курско-Рижской линии наземного метро.
Несостоявшееся императорское Царицыно на юге Москвы также утопает в зелени лесов, поэтому после посещения резиденции можно неспешно пройтись по тихим тропинкам.
Царицыно — это музей-заповедник, который включает в себя дворцово-парковый ансамбль и оранжереи. Дворец начали возводить еще при Екатерине Второй, однако он не сохранился. Все постройки, которые можно увидеть в усадьбе Царицыно сейчас, были возведены по старинным проектам с 2007 года.
Чтобы увидеть уникальную «нежную готику», которую Екатерина II заказала архитектору В.И. Баженову, а он мастерски исполнил
Чтобы сравнить карты и увидеть полную переделку Большого Дворца — от Баженова там ничего не осталось, поскольку эту работу делал уже новый архитектор М.Ф. Казаков
Чтобы, глядя на Фигурный мост, найти схожесть с древним московским Кремлем
Царицыно стоит посетить, чтобы оценить масштабы построек, которые императрица приказала разобрать до основания, а это Большой Кавалерский, Камер-Юнгфарский, Крестообразный и Шестиугольный. Их масштабы хорошо читаются по остаткам фундамента.
Адрес: п. Рязановское, с. Остафьево.
Как добраться: электропоездом Курского направления или МЦД-2 до станции «Щербинка», далее автобусом № 1045, 509 до остановки «Музей-усадьба «Остафьево» или «Школа»»; автобусом № 802 от станции метро «Ул. Горчакова» до остановки «Музей-усадьба «Остафьево» или «Школа».
Остафьево — это уникальный памятник дворянской архитектуры. В этой подмосковной усадьбе представителей двух известных родов Вяземских и Шереметевых Карамзин написал первые восемь томов «Истории государства Российского». Когда-то здесь также гостили Александр Пушкин, Василий Жуковский и Николай Гоголь.
В последний четверг месяца можно бесплатно посетить парк и музей пенсионерам, лицам от 16 до 18 лет, студентам, членам многодетных семей и инвалидам 3-й группы (экскурсионное сопровождение согласно установленным ценам).
Здесь находится единственный в России Кабинет медали, где хранятся около 20 тысяч памятных медалей с изображением российских правителей, писателей, поэтов, военнослужащих
С апреля по октябрь на пруду работает лодочная станция
В остафьевском парке живет бельчонок Гвидоша, ставший хранителем музея
Пушкин любил прогуливаться по этой усадьбе. Именно он назвал Остафьево русским Парнасом по семейному преданию князей Вяземских.
Адрес: поселение Филимонковское, п. Валуево, с.1.
Как добраться: метро «Саларьево» на автобусе № 420 или от станции метро «Филатов Луг» на автобусе № 169 до остановки «Поворот на поселок Радиоцентр».
Владельцами усадьбы Валуево были князья Мещерские, Толстые, Шепелевы. А нынешний облик усадьба обрела при Алексее Ивановиче Мусине-Пушкине. В 1885 году купец Дмитрий Семенович Лепешкин организовал здесь лечебницу. Так история усадьбы Валуево стала связана с оздоровлением населения.
В усадьбе располагается санаторий, доступный для посещения
Для гостей санатория предлагается четыре площадки для барбекю (бронирование заранее, цена зависит от времени аренды, рассчитано на 8 человек)
Можно прогуляться по усадебному парку площадью более 30 гектаров