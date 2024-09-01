Топ-6 лучших усадеб Москвы, которые стоит посетить

Лето закончилось, а хорошая погода — нет. В это время особенно хочется насладиться последними теплыми деньками и дышать свежим воздухом. Насладиться природой в центре города можно, но ощущения совсем не те. Поэтому мы рекомендуем вам присмотреться к усадьбам. Красивая природа, старинная архитектура и интересные экскурсии — все это ждет вас в местах из нашей подборки.

Кусково

Адрес: ул. Юности, д. 2.

Как добраться:

— метро «Рязанский проспект», «Окская», далее автобусом 133 и 208 до остановки «Музей Кусково»; метро «Выхино», далее автобусом 409, 620 до остановки «Музей Кусково»; метро «Новогиреево», далее автобусом т64, т75, 247, 314, 974 до остановки «Улица Юности».

— станция МЦД-3 «Вешняки», далее 133, 208 до остановки «Музей Кусково»; станция МЦД-4 «Новогиреево», далее автобусом 133, 409, 208 до остановки «Музей Кусково»; станция МЦД-4 «Кусково», далее 10 минут пешком.

Фото istockphoto/iSailorr

Усадьба Кусково — летний загородный увеселительный дом графа Петра Борисовича Шереметева, который был одним из богатейших вельмож России. Усадьба строилась с 1750 по 1770 годы.

Зачем сюда ехать

Увидеть единственный в Москве сохранившийся французский регулярный парк

Полюбоваться главным домом бывшего владельца графа П.Б. Шереметева — это редкий образец деревянного дворца в стиле ампир

Насладиться покоем в каменном храме Шереметевых во имя Всемилостивого Спаса

Измайлово

Адрес: Городок им. Баумана, д. 2, стр. 14.

Как добраться: метро «Партизанская», а затем 15-20 минут пешком или на автобусе №322, 53, 133 до остановки «Измайловская улица». На троллейбусе № 22 до остановки «Главная аллея».

Фото istockphoto/vbel71

Измайлово — усадьба, которая стала родовым имением бояр Романовых при Иване Грозном. Сейчас Измайлово — музей-заповедник с сохранившимися постройками XVII и XIX веков.

Помимо исторических зданий и музейных экспозиций, рассказывающих о жизни царей и истории усадьбы, в Измайлове есть парк с прудом, где можно покататься на лодке.

Зачем сюда ехать

Вспомнить, что Измайлово известно с 1389 года

Увидеть Государев Двор, который находится на настоящем острове, проход к нему возможен через мосты

Зайти в тихий и величественный Покровский собор (с 1679 г.)

Коломенское

Адрес: Проспект Андропова, д. 39.

Как добраться: метро «Коломенское», метро «Каширское».

Фото istockphoto/klug-photo

Музей-заповедник «Коломенское» славится не только своей богатой историей, но и археологическими находками. Здесь были обнаружены следы пребывания людей каменного века (V-III тыс. до н.э.). В начале XVII века Коломенское стало резиденцией русских царей.

Зачем сюда ехать

Посетить дворец царя Алексея Михайловича — центр загородной резиденции в Коломенском в XVII—XVIII вв. Современники называли его «восьмым чудом света». Дворец простоял около ста лет, потом по указу Екатерины II был разобран «из-за ветхости». В 2010 году его восстановили.

Посетить собор Покрова Пресвятой Богородицы, который был построен в 1671-1679 гг. на месте деревянной церкви. Покровский собор внешне очень напоминает Успенский собор Московского Кремля.

Посмотреть на Церковь Вознесения Господня, которая построена в 1532 году. Это древнейший памятник Государева Двора в Коломенском. Она шедевр русского зодчества XVI века, с ее знаменитым шатровым куполом и декоративным оформлением. Но увидеть ее можно будет чуть позже — сейчас она, к сожалению, закрыта на реконструкцию.

посетить Атриум. Он расположен у входа в музей-заповедник со стороны станции метро «Коломенская». Там собраны все коллекции музея-заповедника, ранее хранившиеся в памятниках XVI-XIX веков.

В 2024 году Коломенское участвует в акции «Московская музейная неделя». Бесплатно посетить Коломенское можно:

13 сентября,

18 октября,

15 ноября.

Царицыно

Адрес: ул. Дольская, д. 1.

Как добраться: метро «Царицыно», метро «Орехово»;

МЦД-2 — до железнодорожной станции «Царицыно» по Курско-Рижской линии наземного метро.

Царицыно — это музей-заповедник, который включает в себя дворцово-парковый ансамбль и оранжереи. Дворец начали возводить еще при Екатерине Второй, однако он не сохранился. Все постройки, которые можно увидеть в усадьбе Царицыно сейчас, были возведены по старинным проектам с 2007 года.

Зачем сюда ехать

Чтобы увидеть уникальную «нежную готику», которую Екатерина II заказала архитектору В.И. Баженову, а он мастерски исполнил

Чтобы сравнить карты и увидеть полную переделку Большого Дворца — от Баженова там ничего не осталось, поскольку эту работу делал уже новый архитектор М.Ф. Казаков

Чтобы, глядя на Фигурный мост, найти схожесть с древним московским Кремлем

Остафьево

Адрес: п. Рязановское, с. Остафьево.

Как добраться: электропоездом Курского направления или МЦД-2 до станции «Щербинка», далее автобусом № 1045, 509 до остановки «Музей-усадьба «Остафьево» или «Школа»»; автобусом № 802 от станции метро «Ул. Горчакова» до остановки «Музей-усадьба «Остафьево» или «Школа».

Фото istockphoto/Mordolff

Остафьево — это уникальный памятник дворянской архитектуры. В этой подмосковной усадьбе представителей двух известных родов Вяземских и Шереметевых Карамзин написал первые восемь томов «Истории государства Российского». Когда-то здесь также гостили Александр Пушкин, Василий Жуковский и Николай Гоголь.

В последний четверг месяца можно бесплатно посетить парк и музей пенсионерам, лицам от 16 до 18 лет, студентам, членам многодетных семей и инвалидам 3-й группы (экскурсионное сопровождение согласно установленным ценам).

Зачем сюда ехать

Здесь находится единственный в России Кабинет медали, где хранятся около 20 тысяч памятных медалей с изображением российских правителей, писателей, поэтов, военнослужащих

С апреля по октябрь на пруду работает лодочная станция

В остафьевском парке живет бельчонок Гвидоша, ставший хранителем музея

Пушкин любил прогуливаться по этой усадьбе. Именно он назвал Остафьево русским Парнасом по семейному преданию князей Вяземских.

Валуево

Адрес: поселение Филимонковское, п. Валуево, с.1.

Как добраться: метро «Саларьево» на автобусе № 420 или от станции метро «Филатов Луг» на автобусе № 169 до остановки «Поворот на поселок Радиоцентр».

Фото Официальный сайт

Владельцами усадьбы Валуево были князья Мещерские, Толстые, Шепелевы. А нынешний облик усадьба обрела при Алексее Ивановиче Мусине-Пушкине. В 1885 году купец Дмитрий Семенович Лепешкин организовал здесь лечебницу. Так история усадьбы Валуево стала связана с оздоровлением населения.

Зачем сюда ехать