Лунный календарь на весь 2025 год

Наши предки использовали лунный календарь для предсказания удачных периодов для посева, сбора урожая, охоты и других важных дел. Сейчас лунный календарь по-прежнему остается актуальным. Хотя научно эффективность такого подхода и не была доказана, его активно применяют в агрономии для улучшения урожайности или для похода к парикмахеру. Люди обращаются к календарю также для того, чтобы гармонизировать жизнь в соответствии с природными ритмами.
Лунный календарь — это система измерения времени, основанная на фазах Луны. А также на знаках зодиака, через которые она проходит. В календаре учитываются циклы Луны, которые составляют примерно 29,5 дня.
Несмотря на то что научные исследования не подтверждают влияния фаз Луны на различные сферы жизни человека, многие предпочитают придерживаться астрологических рекомендаций.
Полнолуние — это неблагоприятный день для начала новых проектов и принятия важных решений. Лучше сосредоточиться на самоанализе: определить, от каких вредных привычек или нездоровых отношений нужно избавиться. Полнолуние также усиливает разногласия, поэтому следует избегать серьезных дискуссий с близкими людьми, иначе они могут привести к ссорам и конфликтам.
Отличное время, чтобы развивать навыки или учиться чему-то новому. Пробуйте заниматься творчеством, хобби или любыми другими активностями, которые способствуют вашему развитию.
Также удачно для финансовых вложений или начала новых бизнес-инициатив и для улучшения отношений — романтических и дружеских. Стремитесь к взаимодействию с людьми, общению и установлению новых связей.
Новолуние — это начало нового цикла.
Это хороший момент, чтобы ставить цели и планы на ближайшую лунную фазу. Время для самоанализа и избавления от лишнего — как в физическом, так и в эмоциональном плане.
Мощная, но спокойная энергия новолуния не подходит для завершения дел, важных переговоров, планирования будущего или крупных перемен в жизни. Лучше использовать эти дни для восстановления сил. Это период отдыха и размышлений. Воплощение задуманного стоит начинать на растущую Луну с новыми силами.
Некоторые люди в период новолуний чувствуют снижение энергетики и активности. Также рекомендуется с астрологической точки зрения учитывать знак зодиака, в котором находится Луна в этот момент, так как каждый из них может приносить свои уникальные энергии и эмоции.
В фазу убывающей Луны лучше завершать начатые проекты или планы. Если у вас есть задачи, которые требуют завершения, то это — удачный момент.
Активная работа по приведению в порядок себя и своего окружения — вот задача периода убывающей Луны. Это время очищения и освобождения от всего лишнего: старых привычек, проблем и застоявшейся энергии. Рекомендуется убраться в доме, выкинуть все ненужное.
Почистите хотя бы свой телефон от ненужной информации. Полезно будет освобождение от токсичного общения. Если у вас есть отношения, которые негативно влияют на вашу жизнь, убывающая Луна может быть подходящим временем для их пересмотра и, возможно, завершения.
Положение Луны, как считается, влияет на различные аспекты жизни человека, такие как здоровье, эмоциональное состояние, успех в делах.
В благоприятные дни рекомендуется начинать новые дела, планировать важные события, заниматься творчеством и саморазвитием, налаживать отношения с людьми. Считается, что в эти дни легче достичь успеха.
Неблагоприятные дни — это, напротив, периоды, когда энергия Луны считается менее позитивной. В неблагоприятные дни лучше не начинать новые проекты, отказаться от принятия серьезных решений. Стоит также быть осторожным, так как можно столкнуться с препятствиями или неудачами.
Растущая Луна: с 1 по 13 января.
Полнолуние: 14 января.
Убывающая Луна: с 15 по 28 января.
Новолуние: 29 января.
Растущая Луна: с 30 по 31 января.
Благоприятные дни: 2, 8, 9, 23, 30.
Неблагоприятные дни: 7, 14, 15, 21, 28.
Растущая Луна: с 1 по 11 февраля.
Полнолуние: 12 февраля.
Убывающая Луна: с 13 по 27 февраля.
Новолуние: 28 февраля.
Благоприятные дни: 4, 5, 8, 10, 11, 18.
Неблагоприятные дни: 16, 21, 23, 27, 28.
Растущая Луна: с 1 по 13 марта.
Полнолуние: 14 марта.
Убывающая Луна: с 15 марта по 28 марта.
Новолуние: 29 марта.
Растущая Луна: с 30 по 31 марта.
Благоприятные дни: 10, 19, 20, 24, 25, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 2, 15, 21, 22.
Растущая Луна: с 1 по 12 апреля.
Полнолуние: 13 апреля.
Убывающая Луна: с 14 по 26 апреля.
Новолуние: 27 апреля.
Растущая Луна: с 28 по 30 апреля.
Благоприятные дни: 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 28.
Неблагоприятные дни: 13, 20, 23, 24, 25, 27.
Растущая Луна: с 1 по 11 мая.
Полнолуние: 12 мая.
Убывающая Луна: с 13 по 26 мая.
Новолуние: 27 мая.
Растущая Луна: с 28 по 31 мая.
Благоприятные дни: 1, 6, 7, 8, 10, 11, 31.
Неблагоприятные дни: 16, 18, 22, 23, 30.
Растущая Луна: с 1 по 10 июня.
Полнолуние: 11 июня.
Убывающая Луна: с 12 по 24 июня.
Новолуние: 25 июня.
Растущая Луна: с 26 по 30 июня.
Благоприятные дни: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 30.
Неблагоприятные дни: 13, 15, 19, 20, 22, 25.
Растущая Луна: с 1 по 9 июля.
Полнолуние: 10 июля.
Убывающая Луна: с 11 по 23 июля.
Новолуние: 24 июля.
Растущая Луна: с 25 по 31 июля.
Благоприятные дни: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 28, 29.
Неблагоприятные дни: 13, 14, 18, 20, 21, 24.
Растущая Луна: с 1 по 8 августа.
Полнолуние: 9 августа.
Убывающая Луна: с 10 по 22 августа.
Новолуние: 23 августа.
Растущая Луна: с 24 по 31 августа.
Благоприятные дни: 2, 4, 5, 6, 7, 25, 27, 28, 30.
Неблагоприятные дни: 10, 12, 17, 18, 19, 22.
Растущая Луна: с 1 по 6 сентября.
Полнолуние: 7 сентября.
Убывающая Луна: с 8 по 20 сентября.
Новолуние: 21 сентября.
Растущая Луна: с 22 по 30 сентября.
Благоприятные дни: 2, 3, 4, 6, 20, 24, 25, 26, 27, 29.
Неблагоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 21.
Растущая Луна: с 1 по 6 октября.
Полнолуние: 7 октября.
Убывающая Луна: с 8 по 20 октября.
Новолуние: 21 октября.
Растущая Луна: с 22 по 31 октября
Благоприятные дни: 1, 2, 4, 18, 22, 23, 27.
Неблагоприятные дни: 10, 12, 14, 17.
Растущая Луна: с 1 по 4 ноября.
Полнолуние: 5 ноября.
Убывающая Луна: с 6 по 19 ноября.
Новолуние: 20 ноября.
Растущая Луна: с 21 по 30 ноября.
Благоприятные дни: 1, 3, 4, 6, 18, 25, 26.
Неблагоприятные дни: 7, 9, 16, 28.
Растущая Луна: с 1 по 4 декабря.
Полнолуние: 5 декабря.
Убывающая Луна: с 6 по 19 декабря.
Новолуние: 20 декабря.
Растущая Луна: с 21 по 31 декабря.
Благоприятные дни: 1, 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24, 29, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 5, 7, 19, 27, 28.