Лунный календарь дачника на июль 2024: советы астролога

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Чтобы добиться хорошего урожая, нужно грамотно ухаживать за растениями и учитывать погодные условия. Но не будет лишним при планировании ориентироваться и на фазы луны.
Вместе с астрологом Кристиной Кудриной рассказали, какие дни лунного цикла подходят для разных видов работ в огороде.
В этот период можно избавляться от вредителей или сорняков. Кроме того, эти июльские дни хорошо подходят для того, чтобы:
внести удобрения;
провести восстановительную обрезку;
обильно поливать растения.
В день новолуния, за день до и за день после нежелательно проводить какие-либо работы в саду или огороде: прополку, поливку и т. д. Можно собрать урожать или заняться осмотром инвентаря.
В этот период рекомендуется удобрять растения, подвязывать кусты, опрыскивать деревья и проводить другие работы, связанные с повышением урожайности.
Полнолуние, а также дни до и после него считаются временем, когда лучше воздержаться от работ на земле. Можно составлять планы дальнейших работ, покупать удобрения и яды для опыления от вредителей, чинить технику.
В это время можно заниматься почти всеми видами работ, которые не связаны с посадкой:
поливать;
полоть;
окучивать;
уничтожать садовых вредителей;
вносить удобрения;
собирать урожай.
29 июля Луна достигает полной четверти. В этот день можно рассаживать растения.Кристина КудринаАстролог