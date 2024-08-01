Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Статьи
Лунный календарь на август 2024: благоприятные и неблагоприятные дни в августе
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

4 мин.

Лунный календарь на август 2024-го: благоприятные и неблагоприятные дни

Мария Сальникова
Юлия Рольник
Астролог
Маяк и Луна
Фото istockphoto.com/David Marfil
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Лунный календарь — важная часть астрологии. Многие люди ориентируются на него в принятии повседневных решений. Вместе с астрологом Юлией Рольник рассказываем о благоприятных и неблагоприятных днях августа.

Православный календарь на&nbsp;август 2024 года: все праздники и&nbsp;именины. Православный календарь на август 2024 года: все праздники и именины

Фазы Луны в августе

1-3 августа — убывающая Луна

Убывающая Луна — время, когда видимая часть Луны уменьшается. Астрология считает, что такое состояние небесного тела отрицательно влияет на настроение и эмоции. Эта фаза не подходит для начала новых дел и проектов.

Убывающая Луна — время для погружения внутрь себя, подведения итогов и размышлений о том, что надо улучшить, чтобы приблизиться к своим целям.
Юлия Рольник
Астролог

Период убывающей Луны подходит для:

  • продолжения, завершения начатых дел и разработки новых планов;
  • избавления от негатива: это может быть как расхламление, так и, например, отказ от вредных привычек;
  • отдыха, заботы о себе и восстановления сил.

3-5 августа — новолуние

Во время новолуния, сутки до и сутки после него рекомендуется уменьшить деловую активность, снизить физические нагрузки и больше отдыхать. Силы пригодятся для подготовки новых целей. Это могут быть как конкретные цели, например виш-лист или список важных мероприятий, так и абстрактные планы и мечты. Кроме того, можно готовиться к началу реализации уже спланированного. К примеру, можно собирать и анализировать информацию, накапливать факты.
Важно ограничиться именно планами, а не полноценно начинать новые дела и процессы.

Новолуние не подходит для принятия важных решений, совершения крупных покупок, выяснения отношений.
Юлия Рольник
Астролог

Также не рекомендуется давать и брать деньги в долг, делать хирургические операции. Впрочем, в случае операций и других медицинских вмешательств нужно в первую очередь ориентироваться на показания и рекомендации врачей, а не на лунный календарь.

С 5 августа начинается ретроградный Меркурий. Это время, когда, по мнению астрологов, в жизни начинается некий хаос.

Как повысить стрессоустойчивость: 6 эффективных советов. Как повысить стрессоустойчивость: советы психологов

6-17 августа — растущая Луна

Растущая Луна символизирует новые старты, рост и развитие. Эта фаза благоприятна для активных действий и новых начинаний. Чем полнее становится Луна, тем больше появляется сил и энергии.

Фото istockphoto.com/kyoshino

В этот период можно:

  • начинать новые дела и проекты;
  • открывать денежные вклады, инвестировать;
  • заводить новые знакомства;
  • ухаживать за внешностью;
  • проводить лечебные процедуры;
  • начинать ремонт.
На растущую Луну не стоит затевать конфликты. Кроме того, вредно голодать. В это время организм активно наполняется энергией, поэтому важно заботиться о нем.
Юлия Рольник
Астролог

18-20 августа — полнолуние

Полная Луна — подходящее время для окончания различных процессов (и даже для завершения отношений), а также для начала реализации долгосрочных планов.

21-31 августа — убывающая Луна

Как и в начале месяца, фаза убывания Луны подходит для окончания дел, проектов и подведения итогов.

В этот период энергия находится на минимуме, но решения, принятые в это время, будут наиболее обдуманными и взвешенными.
Юлия Рольник
Астролог
Фото istockphoto.com/Moonstone Images

Благоприятные и неблагоприятные дни в августе

Благоприятные дни

По прогнозу Юлии Рольник, хорошие дни: 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15,16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 августа.
В это время удачными будут многие начинания. Особого успеха можно достигнуть в таких делах, как:

  • проведение очищающих процедур;
  • отказ от вредных привычек;
  • наведение порядка в доме;
  • начало новых рабочих проектов.

Неблагоприятные дни

Не слишком удачными будут 3, 4, 8, 12, 13, 18, 19, 26, 27, 30 августа.
В эти дни лучше воздержаться от:

  • начала новых дел;
  • крупных покупок;
  • денежных операций, особенно займов;
  • принятия важных решений;
  • заключения договоров;
  • свадеб.
Как ретроградный Меркурий влияет на&nbsp;события в&nbsp;жизни. Что такое ретроградный Меркурий и чем он всем так не угодил
Увлечения
0
Новости холдинга
ВМФ России завершил учения по применению сил флотов и Каспийской флотилии
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Постпред Алжира назвал терактом убийство главы политбюро ХАМАС
Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 лет
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже