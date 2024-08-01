Лунный календарь на август 2024-го: благоприятные и неблагоприятные дни

Лунный календарь — важная часть астрологии. Многие люди ориентируются на него в принятии повседневных решений. Вместе с астрологом Юлией Рольник рассказываем о благоприятных и неблагоприятных днях августа.

Фазы Луны в августе

1-3 августа — убывающая Луна

Убывающая Луна — время, когда видимая часть Луны уменьшается. Астрология считает, что такое состояние небесного тела отрицательно влияет на настроение и эмоции. Эта фаза не подходит для начала новых дел и проектов.

Период убывающей Луны подходит для:

продолжения, завершения начатых дел и разработки новых планов;

избавления от негатива: это может быть как расхламление, так и, например, отказ от вредных привычек;

отдыха, заботы о себе и восстановления сил.

3-5 августа — новолуние

Во время новолуния, сутки до и сутки после него рекомендуется уменьшить деловую активность, снизить физические нагрузки и больше отдыхать. Силы пригодятся для подготовки новых целей. Это могут быть как конкретные цели, например виш-лист или список важных мероприятий, так и абстрактные планы и мечты. Кроме того, можно готовиться к началу реализации уже спланированного. К примеру, можно собирать и анализировать информацию, накапливать факты.

Важно ограничиться именно планами, а не полноценно начинать новые дела и процессы.

Также не рекомендуется давать и брать деньги в долг, делать хирургические операции. Впрочем, в случае операций и других медицинских вмешательств нужно в первую очередь ориентироваться на показания и рекомендации врачей, а не на лунный календарь.

С 5 августа начинается ретроградный Меркурий. Это время, когда, по мнению астрологов, в жизни начинается некий хаос.

6-17 августа — растущая Луна

Растущая Луна символизирует новые старты, рост и развитие. Эта фаза благоприятна для активных действий и новых начинаний. Чем полнее становится Луна, тем больше появляется сил и энергии.

Фото istockphoto.com/kyoshino

В этот период можно:

начинать новые дела и проекты;

открывать денежные вклады, инвестировать;

заводить новые знакомства;

ухаживать за внешностью;

проводить лечебные процедуры;

начинать ремонт.

18-20 августа — полнолуние

Полная Луна — подходящее время для окончания различных процессов (и даже для завершения отношений), а также для начала реализации долгосрочных планов.

21-31 августа — убывающая Луна

Как и в начале месяца, фаза убывания Луны подходит для окончания дел, проектов и подведения итогов.

Фото istockphoto.com/Moonstone Images

Благоприятные и неблагоприятные дни в августе

Благоприятные дни

По прогнозу Юлии Рольник, хорошие дни: 1, 2, 5, 6, 7, 14, 15,16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 августа.

В это время удачными будут многие начинания. Особого успеха можно достигнуть в таких делах, как:

проведение очищающих процедур;

отказ от вредных привычек;

наведение порядка в доме;

начало новых рабочих проектов.

Неблагоприятные дни

Не слишком удачными будут 3, 4, 8, 12, 13, 18, 19, 26, 27, 30 августа.

В эти дни лучше воздержаться от: