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Лунный календарь на июль 2024: календарь стрижек — благоприятные дни
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

4 мин.

Лунный календарь на июль 2024-го: благоприятные и неблагоприятные дни

Мария Сальникова
Екатерина Максимова
Астролог
Луна и деревья
Фото istockphoto.com/Ignatiev
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Лунный календарь — важная часть астрологии. Многие люди ориентируются на него в принятии повседневных решений. Считается, что каждая фаза оказывает влияние на человека: его здоровье, настроение, удачу в делах. Но стоит отметить, что научных доказательств этому пока нет.

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Вместе с астрологом Екатериной Максимовой рассказали о благоприятных и неблагоприятных днях июля согласно лунному календарю.

Фазы Луны в июле

  • 1-4 июля убывающая Луна.

В целом считается, что убывающая Луна — неблагоприятный период. В это время нежелательно заключать браки, подписывать крупные контракты и одалживать деньги.

  • 5-7 июля новолуние.

Новолуние, сутки до него и сутки после него, по мнению астрологов, не подходят ни для каких новых начинаний.

В этом году новолуние выпадает на 6 июля: ночь накануне Ивана Купалы. Здесь лунный календарь входит в противоречие с приметами этого праздника. Ведь считается, что в этот день можно провести обряды на богатство, удачу, замужество и так далее.

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  • 8-20 июля растущая Луна.

Растущая Луна удачное время для разного рода перемен: как в жизни, так и во внешности.

  • 21-23 июля полнолуние.

Полнолуние, день до него и день после него время максимальной силы Луны. Люди обычно испытывают сильный прилив энергии, который могут использовать как во благо, так и во вред.

  • 24-31 июля убывающая Луна.

Рекомендации такие же, как в начале месяца.

Фото istockphoto.com/zoff-photo

Благоприятные неблагоприятные лунные дни в июле

Одни и те же лунные сутки могут оказаться удачными для одной сферы и провальными для другой.

Благоприятные дни для уходовых процедур и стрижек

  • 1 июля — прекрасный день для косметических процедур;
  • 3 июля — идеальный день для экспериментов со внешностью;
Смело укорачивайте волосы на любую длину, красьтесь в другой цвет и делайте неординарные прически.
Екатерина Максимова
Астролог
  • 5 июля — хороший день для укорачивания ногтей и SPA-маникюра;
  • 9 июля — подходящий день для стрижки, если нужно ускорить рост волос;
  • 10 июля — в этот день можно наносить натуральные маски на волосы;
  • 12 июля — день подходит для нанесения масок для лица и ухода за руками;
Это прекрасное время для лечения ногтей, если с ними были проблемы.
Екатерина Максимова
Астролог
  • 13 июля — подходящий день, чтобы делать маски для лица, ухаживать за руками и волосами;
  • 15 июля — идеальное время для стрижки и кардинальной смены имиджа, если вы давно планировали это сделать;
  • 21 июля — благоприятный день для уходовых процедур за ногтями;
  • 26 июля — время, чтобы сделать яркий маникюр.

Неблагоприятные дни для уходовых процедур и стрижек

Нежелательно планировать походы в салоны красоты 6 и 27 июля.

25 июля можно немного укоротить длину волос и слегка подкорректировать цвет волос. Для радикальных изменений день не подходит.
Екатерина Максимова
Астролог
Фото istockphoto.com/Tatsiana Volkava

Благоприятные дни для сделок

1, 12, 14, 17, 18, 21 июля можно заключать любые сделки: от покупок на маркетплейсах до подписания ипотечных договоров. В эти дни также можно:

  • брать и давать в долг;

  • выбирать недвижимость;

  • устраиваться на работу;

  • приниматься за новые проекты;

  • открывать вклады.

Неблагоприятные дни для сделок

2, 6, 7, 15, 16, 22, 31 июля лучше воздержаться от сделок. Во всяком случае, от крупных.

В это время не рекомендуется брать в долг (в том числе оформлять кредиты и займы), тратиться на бытовую технику и другие крупные покупки, заниматься инвестированием. Нежелательно в этот день проводить переговоры со стратегическими партнерами.

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