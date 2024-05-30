Лунный календарь на июнь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Еще в глубокой древности люди начали наблюдать за фазами Луны и связывать различные события — природные катаклизмы, эпидемии, неурожаи — с положением этого небесного тела по отношению к Солнцу. Сейчас лунный календарь продолжает быть важной составляющей астрологии, многие люди ориентируются на него в принятии повседневных решений. В этой статье расскажем, что такое лунный календарь, какие особенности у каждой фазы Луны и какие дни самые благоприятные в июне 2024-го.
Лунный календарь, в отличие от обычного, основан на фазах Луны. В течение всего цикла, который длится 29,5 дня, Луна проходит 4 фазы: различают новолуние, растущую Луну, полнолуние и убывающую Луну. Начало месяца отсчитывается от неомении (то есть появления Луны в виде узкого серпа на вечернем небе).
История использования лунного календаря уходит далеко в прошлое. Еще в древности люди предполагали, что фазы Луны оказывают влияние на природные явления: приливы и отливы, рост растений, поведение животных. Многие древние цивилизации, например, египтяне, майя, кельты, использовали лунный календарь для определения времени смены времен года, начала сельскохозяйственных работ, религиозных обрядов. В разных культурах лунный календарь отражал специфические верования и традиции.
Сегодня лунный календарь продолжает интересовать людей, увлеченных астрономией и астрологией. Некоторые полагают, что определенные фазы Луны могут влиять на здоровье, настроение и поведение, хотя научное подтверждение этих утверждений остается спорным.
На настоящий момент не существует научных подтверждений того, что фазы Луны влияют на какие-либо сферы жизни человека. Однако многим спокойнее выстраивать свою жизнь в соответствии с рекомендациями астрологов.
Рекомендуется: очищение и избавление от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, избавления от плохих привычек и обновления своей энергии.
Не рекомендуется: Луна в это время не поддерживает рост и развитие, поэтому не рекомендуется реализовывать важные планы и начинания.
Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало и возможность роста. В этот день нужно ставить себе амбициозные цели и делать первые шаги к их реализации.
Не рекомендуется: так как это время наполнено новой энергией и потенциалом, могут возникнуть сложности с финальными этапами каких-либо проектов. В это время лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.
Рекомендуется: растущая Луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы на растущую Луну, чтобы они быстрее отрастали.
Не рекомендуется: не стоит горячиться, нельзя конфликтовать, торопиться и принимать решения под влиянием эмоций.
Рекомендуется: в полнолуние рекомендуется завершать начатое, избавляться от негативных эмоций, проводить анализ своих поступков.
Не рекомендуется: энергия полнолуния способствует завершению, «замыканию» циклов. Не принято одалживать деньги и вступать в брак, поскольку считается, что это принесет неудачу.
Июнь начнется с убывающей Луны. 1 июня — это 23-й лунный день. Эта фаза продлится до 6 июня, когда наступит новолуние. С 7 по 21 июня Луна будет расти, и 22 числа наступит полнолуние. С 23 июня до конца месяца Луна вновь будет убывающей.
Самые благоприятные дни в июне: 4, 5, 12.
Благоприятные дни в июне: 7, 11, 13, 19, 20, 27.
Неблагоприятные дни в июне: 1, 2, 28, 29, 30.
Не совсем благоприятные дни в июне: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25.
Несколько дней заслуживают особого внимания:
14 июня — первая четверть (фаза Луны, при которой освещена ровно половина видимой ее части). В этот день рекомендуется быть как можно более активным: заниматься творчеством, спортом, умственной деятельностью.
29 июня — третья четверть (наступает посередине между полнолунием и новолунием, Солнце освещает другую половину видимого лунного диска). Этот день подходит для расставаний во всех смыслах. Можно забыть старые обиды, вычеркнуть из жизни токсичных людей или выбросить ненужные вещи.
Есть еще несколько важных астрологических событий, которые усиливают влияние лунных циклов на людей:
2 июня — Венера и Солнце соединяются в Близнецах. В этот день можно строить планы, начинать новые проекты.
3 июня — малый парад планет на убывающую Луну. Все семь планет Солнечной системы находятся по одну сторону от Солнца. В этот день нельзя торопиться, решения нужно принимать очень вдумчиво.
29 мая — 4 июня — гармоничный аспект Юпитера и Плутона. Это время перемен: можно найти новых друзей или каким-то образом резко поменять жизнь.
9 июня — ингрессия Марса в Тельца. В сочетании с растущей Луной это положение планет способствует материальному благосостоянию.
17 июня — переход Венеры и Меркурия в знак Рака. В этот день рекомендуется обратить внимание на романтические отношения.