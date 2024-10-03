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Лунный календарь на октябрь 2024 года: удачные и неудачные дни
Хобби и развлечения

Сегодня, 06:00

5 мин.

Лунный календарь на октябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Екатерина Калинина
Астролог
Татьяна Пищева
Автор
Осенний сезон в ночном небе
Фото jakkapan21, iStock
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На протяжении многих веков люди связывали происходящее на Земле с положением планет и звезд на небе. Так постепенно сложились основные астрологические постулаты. Особую роль в этом учении играет лунный календарь. Рассказали, что это такое, какие особенности у каждой фазы Луны и какие дни самые благоприятные в октябре 2024-го.

Что такое лунный календарь

Лунный календарь составляется в зависимости от фаз Луны. Один полный цикл — около 29,5 дней. В течение этого времени Луна проходит четыре фазы: новолуние, растущая Луна, полнолуние и убывающая Луна. Начало месяца отсчитывается от неомении (то есть появления Луны в виде узкого серпа на вечернем небе).

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Корни лунного календаря уходят вглубь веков. Первые известные системы возникли в Месопотамии, Древнем Египте и у индейцев майя и инков. Например, шумеры использовали лунный календарь, состоящий из 12 лунных месяцев по 30 дней (с добавлением дополнительных дней для синхронизации с солнечным годом). Древние китайцы тоже разработали свою систему лунного календаря. Они использовали ее, чтобы определять благоприятное время для сельскохозяйственных работ.

Сейчас лунный календарь используется в астрологии, садоводстве и агрономии. Также с помощью него определяют лучшее время для некоторых духовных практик.

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Влияние Луны на человека

На настоящий момент не существует научных подтверждений того, что фазы Луны влияют на какие-либо сферы жизни человека. Однако многим спокойнее выстраивать свою жизнь в соответствии с рекомендациями астрологов.

Убывающая Луна

Рекомендуется: очищение и избавление от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, отказа от плохих привычек и обновления своей энергии.

В этот период многие чувствуют меланхоличность и подавленность. На убывающую Луну рекомендуется избавляться от того, с чем бы вы хотели больше никогда не сталкиваться. К примеру, от токсичных людей или лишнего веса.
Екатерина Калинина
Астролог

Не рекомендуется: реализовывать важные планы и начинания. Луна в это время не поддерживает рост и развитие.

Девушка смотрит на лунное затмение
Фото m-gucci, iStock

Новолуние

Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало и возможность роста. В этот день нужно ставить себе амбициозные цели и делать первые шаги к их реализации.

Не рекомендуется: так как это время наполнено новой энергией и потенциалом, могут возникнуть сложности с финальными этапами каких-либо проектов. В это время лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.

Растущая Луна

Рекомендуется: растущая Луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы, чтобы они быстрее отрастали.

В это время появляются отличные идеи для будущего, для всего, что должно подняться, взрасти, увеличиться.
Екатерина Калинина
Астролог

Не рекомендуется: не стоит горячиться, нельзя конфликтовать, торопиться и принимать решения под влиянием эмоций.

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Полнолуние

Рекомендуется: в полнолуние рекомендуется завершать начатое, избавляться от негативных эмоций, проводить анализ своих поступков.

Если во время фазы растущей Луны вы что-то «взращиваете», то на Полнолуние вы получаете итоговый результат.
Екатерина Калинина
Астролог

Не рекомендуется: энергия полнолуния способствует завершению, «замыканию» циклов. Не принято одалживать деньги и вступать в брак, поскольку считается, что это принесет неудачу.

Лунный календарь на октябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Фазы Луны в октябре 2024

В октябре этого года лунный месяц практически совпал с календарным. До середины месяца будет доминировать энергия растущей Луны. На второй половине октября будет сказываться влияние убывающей Луны.

  • 1 октября — убывающая Луна;

  • 2 октября — новолуние;

  • 3—16 октября — растущая Луна;

  • 17 октября — полнолуние;

  • 18—31 октября — убывающая Луна.

Луна за облаками
Фото Christopher Knox Photography, iStock

Благоприятные и неблагоприятные дни в октябре 2024

В октябре будет период, на который интересующимся астрологией стоит обратить особое внимание. Это 2 октября и две недели после него. Дело в том, что в этот день произойдет солнечное затмение. Его называют кольцеобразным, так как с Земли видно будет огромное огненное кольцо.

Затмения бывают всего раз в полгода, поэтому это очень особенное время. Затмение будет в знаке Весов, что дает благоприятную энергию чего-то нового, вдохновляющего.
Екатерина Калинина
Астролог

Знак Весы находится под покровительством Венеры — богини любви. Поэтому всем будет сопутствовать удача в поиске новых отношений или улучшении своего внешнего вида.

Однако в эти дни важную роль играет и планета Марс, которая известна своей воинственностью.

Хоть затмение и в знаке Весов, но в квадратуре к Луне будет находиться Марс. Поэтому в это время можно заметить повышенную эмоциональность и вспыльчивость в поведении окружающих, что может привести к конфликтным ситуациям.
Екатерина Калинина
Астролог

По словам эксперта, определить какие дни в октябре 2024 будут удачными для всех людей, а какие нет — невозможно.

В месяце нельзя выделить однозначно благоприятные и неблагоприятные дни. Это определяется астрологом индивидуально на основе других данных о человеке.
Екатерина Калинина
Астролог

Однако другие астрологи все же выделяют удачные и неудачные дни в месяце.

Благоприятные дни: 1, 12, 14, 17, 18, 21.

Неблагоприятные дни: 2, 6, 7, 15, 16, 22, 31.

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