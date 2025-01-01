Лунный календарь на январь 2025 года: благоприятные и неблагоприятные дни

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Январь 2025 года принесет множество возможностей для гармоничного планирования дел и мероприятий благодаря лунным фазам и их влиянию. Вместе с астрологом Анной Кляйн рассказываем, какие январские дни лучше всего подходят для начинаний, а когда следует отложить важные дела.
Это время подходит для начала новых проектов, знакомств, покупок и планирования важных шагов. Не рекомендуется принимать в этот период окончательные решения, лучше сосредоточиться на подготовке к их принятию.
В этот день нужно избегать новых начинаний и импульсивных действий, так как энергия Луны может быть слишком бурной и нестабильной.
Убывающая Луна подходит для завершения текущих дел, избавления от ненужного. Хорошее время для денежных операций и финансовых вопросов. Однако в это время не следует реализовывать крупные проекты или строить долгосрочные планы. Также стоит остерегаться крупных покупок.
По словам астролога, этот день прекрасно подходит для планирования новых дел и постановки целей. Но не рекомендуется начинать активные действия, лучше сосредоточиться на внутренней работе и саморефлексии.
Данный период прекрасно подходит для активных действий, покупок и начала новых дел. Он идеален для старта проектов, которые постоянно откладывались на потом.
Не рекомендуется спешить с серьезными решениями. Лучше действовать размеренно.Анна КляйнАстролог
Наиболее благоприятные дни в январе 2025 года:
2 января (четверг) в знаке Водолея: подходит для новых начинаний и активных действий.
8 января (вторник): хороший день для реализации идей и планов, выпадает на растущую Луну в Овне.
9 января (среда): удачный день для новых проектов, энергия Луны на стороне начинаний.
23 января (четверг): отличный день для переговоров, работы, пересмотра документов и свиданий. Будет много сюрпризов, подарков. Но в этот день лучше быть аккуратными на дороге.
30 января (четверг): подходит для активных действий и полон положительной динамики, растущая Луне в Водолее.
Неблагоприятные дни в январе 2025 года:
7 января (вторник): Луна в Овне, лучше избегать важных решений и начинаний.
14-15 января (вторник-среда, полнолуние): день с высокой агрессивной энергией, его нужно проводить в спокойствии, не подойдет для начала новых дел.
21 января (вторник): достаточно напряженный день, могут возникнуть конфликты, Луна в Скорпионе даст много эмоций. Еще в этот день все дела будут бесполезными, лучше заняться решением старых задач.
28 января (вторник): следует отложить старт новых дел. Лучше избегать конфликтов, а девушкам быть осторожнее с мужчинами.