Лунный календарь на ноябрь 2024 года: благоприятные и неблагоприятные дни

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Древние люди использовали фазы Луны для предсказания удачных периодов для посева, сбора урожая, охоты и других важных дел. В современном мире такой календарь не утратил своей актуальности. К нему обращаются последователи астрологических учений для гармонизации жизни в соответствии с природными ритмами.
Это система измерения времени, основанная на фазах Луны. В отличие от солнечного календаря, строящегося на движении Земли вокруг Солнца, лунный учитывает цикл смены фаз Луны с учетом знаков зодиака, через которые она проходит.
Несмотря на то что научные исследования не подтверждают влияние фаз Луны на различные сферы жизни человека, многие предпочитают придерживаться астрологических рекомендаций.
Рекомендуется: заняться медитацией и практиками самопознания. Во время полнолуния нужно сформулировать цели и намерения на предстоящий лунный цикл.
Не рекомендуется: в полнолуние не стоит начинать важные дела. Нельзя также ссориться и конфликтовать.
Рекомендуется: растущая луна — это хорошее время для развития новых навыков, личностного и профессионального роста, планирования будущих проектов. Также существует обычай стричь волосы, чтобы они быстрее отрастали.
Не рекомендуется: не стоит поддаваться эмоциям, принимать необдуманные решения или вступать в конфликты. Важно действовать с умом, не торопиться и не поддаваться импульсивным побуждениям.
Рекомендуется: новолуние символизирует новое начало. Нужно использовать этот день, чтобы поставить перед собой смелые цели и сделать первые шаги к их достижению.
Это время для обновлений, время избавляться от всего отжившего и ненужного. В это новолуние можете дать старт разгрузочной неделе, устроить себе спортивный челлендж, решить важные вопросы на работе. Избавьтесь от долгов перед Новым годом. Как моральных, так и материальных.Наталья ИвановаАстролог
Не рекомендуется: так как это время наполнено энергией начинаний, оно не подходит для завершения проектов. В этот период лучше не вести переговоры в бизнесе и не переезжать.
В такое время стоит быть аккуратнее с конфликтами и негативными ситуациям, которые вы создали собственноручно. Ведь это означает, что следующие 14 дней вы будете только еще больше погружаться в это.Наталья ИвановаАстролог
Рекомендуется: очищение от всего ненужного. Это хорошее время для решения проблем, избавления от плохих привычек и обновления своей энергии. Стоит посвятить время себе, чтобы восстановить силы.
Можно сходить в баню, чтобы хорошенько очиститься перед предстоящим декабрем. Несмотря на то что традиционно в период убывающей луны не начинают новые дела, в этом ноябре все иначе. Ведь декабрь 2024 года не подойдет ни для каких активных начинаний.Наталья ИвановаАстролог
Не рекомендуется: Луна в это время не поддерживает рост и развитие, поэтому, если есть возможность, лучше отложить важные решения на более благоприятное время. Если времени нет, то будьте осторожны в своих действиях.
1 ноября — полнолуние;
2-15 ноября — растущая луна;
15 ноября — новолуние;
16-30 ноября — убывающая луна.
В ноябре довольно благоприятными можно назвать: 3, 6, 10, 13, 19, 21, 29-е.Наталья ИвановаАстролог
В эти дни Луна довольна гармоничная, она положительно влияет на ваше общее настроение и самочувствие.
Такие дни будут полезны для важных мероприятий. Кстати, в ноябре нужно начать то, что вы давно откладывали. Иначе ждать придется до января.Наталья ИвановаАстролог
Самые неблагоприятные дни: 7, 8, 14, 28 ноября.Наталья ИвановаАстролог
В эти дни Луна приближается к самому неблагоприятному тренду осени — оппозиции двух «злых» планет: Марса и Плутона.
У людей в такие периоды повышена агрессия. Они склонны усугублять конфликты.Наталья ИвановаАстролог