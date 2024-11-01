Лунный календарь стрижек на ноябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

Ноябрь — это время начала подготовки к празднованию Нового года. Многие люди стремятся изменить свой образ, в частности, обновить прическу. Согласно астрологии, чтобы сделать этот процесс более эффективным, можно учитывать лунные циклы.

Астролог рассказала, какие дни в ноябре 2024 года будут наиболее удачными для стрижек, окрашивания и других процедур, а когда лучше отложить поход в парикмахерскую.

1 ноября — новолуние

1 ноября — это крайне неблагоприятный день для проведения стрижек, так как Луна перейдет в знак Скорпиона, который считается нестабильным знаком для волос. Однако обладательницам ослабленных, тусклых и тонких волос все же можно пойти к парикмахеру, чтобы придать волосам более жесткую текстуру и объем. Но нужно иметь в виду, что изменения в образе могут повлиять на отношения с противоположным полом как положительно, так и отрицательно.

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1 ноября идеально подойдет для питания волос и оздоровительных процедур, а также окрашивания с использованием натуральных красителей. Стоит избегать сильного химического воздействия.

2-15 ноября — растущая Луна

Это особенно подходящее время для значительных перемен в образе. Стрижки, окрашивание волос, а также химическая завивка или выпрямление будут особенно успешными в этот период.

Так, 3 и 4 ноября станут отличными днями для увлажняющих масок и согревающих обертываний. А с 6 по 7 ноября растущая Луна находится в Козероге. Этот период отлично подойдет для преображения, поэтому смело записывайтесь в салон красоты. После стрижки волосы будут расти быстрее и выглядеть более здоровыми и красивыми, даже если вы просто решили подровнять концы или избавиться от секущихся кончиков.

Фото Zorica Nastasic, iStock

Также это удачное время для окрашивания — вы получите именно тот оттенок, о котором мечтали. Если же у вас в планах кардинально изменить стиль, попробовать новую укладку или сделать смелую стрижку, то этот день окажется идеальным для реализации таких задумок.

В первую четверть 9 ноября лучше всего дать волосам отдохнуть и не экспериментировать с прической. А 11 и 12 ноября Луна будет находиться в знаке Рыб, и ее влияние в первую очередь отразится на коже головы. При стрижке или мытье головы может возникнуть перхоть, поэтому лучше воздержаться от этих процедур. Химические воздействия на волосы, такие как завивка или окрашивание, способны негативно сказаться на состоянии волос и даже нанести им вред. Это может привести к сечению кончиков, а кудри могут быстро распрямиться.

Тем не менее обладателям тонких и поврежденных волос стоит посетить парикмахера. В этот день рекомендуется проводить оздоровительные и укрепляющие процедуры для волос. А вот стрижка, сделанная 14 ноября, может послужить отправной точкой для новой жизненной главы, позволит оставить в прошлом весь негатив и привлечь позитивные изменения.

16 ноября — полнолуние

В день полнолуния энергия Луны наполняет всю природу, в том числе и волосы. Поэтому лучше воздержаться от стрижки, если нет намерения кардинально изменить имидж. Этот день не подходит для плановой стрижки с целью придания формы прическе. Однако если вы задумываетесь о полной перезагрузке своего образа, то можете воспользоваться мощной энергией Луны для радикального обновления.

17-30 ноября — убывающая Луна

17 ноября — убывающая Луна будет в знаке Близнецов. В этот день визит к парикмахеру может не оправдать ожиданий, поэтому лучше оставить волосы в покое. Избегайте принятия решений о кардинальном изменении внешности, поскольку результат может оказаться не совсем удачным.

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Особенно осторожными стоит быть тем, у кого волосы уже ослаблены или повреждены. Окрашивание и химическую завивку также лучше отложить или по крайней мере использовать только натуральные средства. В этот период волосы могут серьезно пострадать от химикатов и высокой температуры.

29 ноября убывающая Луна перейдет в знак Скорпиона. В эту дату лучше отложить все изменения в своем внешнем виде: не следует стричь волосы, даже простое подравнивание кончиков лучше не проводить. Стрижка может оказаться неудачным шагом, и вместе с волосами вы рискуете лишиться чего-то важного в жизни. Однако наращивание волос в этот день вполне допустимо. Если вы все же решите сделать окрашивание или химическую завивку, убедитесь в высоком качестве используемых материалов. В этот день лучше сделать маску для волос из натуральных компонентов.

Нейтральные дни

10 и 13 ноября, 15 и 18 ноября, 22 и 24 ноября, 26 и 28 ноября и 30 ноября — считаются нейтральными. Вы можете проводить с волосами любые манипуляции: стричь, окрашивать, тонировать, делать химическую завивку и другие процедуры. Хотя результат наверняка будет, он может не оказаться впечатляющим. Поэтому такие дни лучше использовать не для радикальных изменений внешности или смелых нововведений, а для проведения запланированных процедур, которые помогут поддерживать привычный имидж.