Лунный календарь стрижек на сентябрь-2024: советы астролога

Сегодня, 16:00
Существует поверье, что если подстричься на растущую Луну, то волосы будут расти быстрее. Но это далеко не все суеверия, связанные с влиянием фазы Луны на волосы. Сегодня расскажем, как распланировать бьюти-процедуры согласно лунному календарю, чтобы достичь желаемого результата.
Убывающая Луна — не лучшее время, чтобы проводить смелые эксперименты с внешностью, так как у этой фазы доминирует энергия завершения. Например, курс восстанавливающих процедур для волос в парикмахерской начинать точно не стоит. А вот для процедур по уменьшению и избавлению от чего-либо это как раз самое подходящее время. Дело в том, что, когда Луна начинает убывать, организм настраивается на уничтожение отработанных веществ: стоит делать пилинги, глубокие отшелушивающие маски.
Считается, что новолуние оказывает негативное влияние на человека: в это время как духовная, так и физическая энергия находится на минимуме. Многие в это время жалуются на упадок сил, раздражительность, апатию. В это время лучше воздержаться от физических и эмоциональных нагрузок. Сюда входят и бьюти-процедуры, которые требуют усидчивости и терпения: например, сложные окрашивания, химические или биологические завивки, процедуры по восстановлению. Также на новолуние, как и на убывающую Луну, не рекомендуется начинать что-то новое. Самым безопасным вариантом будет вообще не проводить никаких манипуляций с волосами.
Если вы уже запланировали стрижку на новолуние, то старайтесь оставаться как можно спокойнее и не конфликтуйте с мастером. Постарайтесь не опаздывать к назначенному времени.
В то же время фаза новолуния — отличное время для определения своих намерений. Поэтому в это время стоит поразмышлять над тем, какую стрижку вы сделаете в более благоприятное для этого время или к какому мастеру пойдете.
Если вы хотите, чтобы волосы росли быстрее, фаза растущей Луны — самое подходящее время для стрижки. Эта фаза способствует росту, увеличению, приумножению, поэтому тем, кто отращивает волосы, рекомендуется записываться к парикмахеру именно на эти дни.
Когда Луна растет, растут и жизненные силы человека. Во время растущей Луны люди часто испытывают душевный подъем: их настроение улучшается, они становятся более производительными. Поэтому если вы давно не могли решиться на долгую изнуряющую процедуру, то этот период — самое подходящее время.
Кроме того, растущая Луна — это период возобновления и регенерации. Поэтому тем, у кого поврежденные волосы, рекомендуется в это время предпринимать шаги по их восстановлению.
В полнолуние эмоции, которые накапливались в человеке на протяжении растущей Луны, достигают своего пика. В это время люди склонны принимать необдуманные решения. Поэтому за сутки до и после полнолуния стоит отказаться от кардинальных перемен во внешности.
Из-за влияния эмоций в этот день повышается вероятность ссор и споров. Поэтому если вы остались недовольны работой парикмахера, не спешите инициировать конфликт. Лучше спокойно объясните мастеру, как он может усовершенствовать работу.
Если вы хотите подольше остаться с вашей длиной волос и сохранить стрижку в ее изначальном варианте, то идти к парикмахеру лучше на убывающую Луну.
На убывающую Луну рекомендуется избавляться от всего ненужного. Поэтому если вы хотите, чтобы волосы отрастали медленнее, то рекомендуется стричь их именно во время этой фазы.Екатерина КалининаАстролог
К слову, есть еще одна ситуация, когда замедление роста волос может пойти на пользу. Убывающая Луна — отличное время для депиляции и эпиляции. Энергия убывающей Луны замедлит рост нежелательного волосяного покрова.