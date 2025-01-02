Лунный календарь стрижек на январь 2025: советы астролога

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Парикмахерские и салоны красоты в конце декабря забиты посетителями, поскольку всем хочется быть красивыми при встрече Нового года. После первого января спрос снижается, и многие снова начинают ориентироваться на лунный календарь при выборе даты для стрижки.
Узнали у астролога Дарьи Лачиновой, в какие январские дни стрижка благоприятна, а в какие нет.
Начало календарного и лунного месяца почти в точности совпадают. Это удобно для любителей начинать новую жизнь с начала месяца или с начала года. Новый имидж тоже можно отнести к новой жизни.
На растущую Луну очень хорошо стричься всем, но особенно тем, кто хочет поскорее отрастить длинные волосы: считается, что они будут расти быстрее. Также можно наращивать волосы и ресницы.
Считается, что в полнолуние Луна особенно активно взаимодействует с Солнцем, что создает отрицательный энергетический фон. Поэтому от стрижки лучше отказаться в день полнолуния (14 января) и за сутки до него.
15 января волосы стричь можно.Дарья ЛачиноваАстролог
На убывающую Луну хорошо делать стрижку, если хочется подольше не менять прическу. Волосы будто бы растут медленнее. Поэтому при убывающей Луне лучше стричься тем, кто уверен в своей прическе и не нуждается в быстром отращивании длины.
Также на убывающую Луну можно делать восстанавливающие маски для волос, проводить процедуры по эпиляции, придавать форму бровям.
Удачные дни для стрижки: 16, 18, 19, 20, 21, 22 января. Но 26 января волосы лучше не трогать.Дарья ЛачиноваАстролог
Как и в полнолуние, энергия Луны активно взаимодействует с энергией Солнца. От стрижки в этот период лучше воздержаться.
28 и 29 января, то есть сутки до новолуния и само новолуние, для стрижки не подходят.Дарья ЛачиноваАстролог
В конце календарного месяца Луна снова входит в фазу роста, поэтому можно стричься и делать другие процедуры с волосами.