5 маршрутов для любителей приключений в стиле Индианы Джонса

Кто сказал, что кино интереснее жизни? Изучая историю и легенды древних мест, можно испытать азарт первооткрывателя и узнать факты, которыми вдохновлялись великие режиссеры и писатели. Вместе с экспертом по путешествиям Еленой Шелеховой выбрали локации, где вы сможете пройтись по следам исчезнувших цивилизаций и попробовать разгадать многовековые тайны.

Пирамиды, Египет

Погребальные сооружения с идеальными пропорциями до сих пор волнуют умы ученых и любителей загадок. Древние египтяне верили в загробное царство и хоронили правителей вместе с предметами быта, украшениями и даже слугами. Именно поэтому гробницы стали так привлекательны для искателей сокровищ. Согласно легендам, некрополи охраняют духи, и в истории немало случаев, когда нарушившие покой фараонов исследователи погибали при загадочных обстоятельствах.

Фото istockphoto.com/sculpies

До наших дней сохранились более сотни каменных усыпальниц, самые известные из них — пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе, недалеко от Каира. Интересно, что их грани ориентированы точно по сторонам света.

Правила въезда: туристическая виза на 30 дней ставится в аэропорту Египта.

Петра, Иордания

Затерянный между скалами город тысячелетиями оставался загадкой. Впервые европейскому миру о нем рассказал швейцарский востоковед Иоганн Буркхардт в 1812 году. Лабиринты из гробниц, храмов, амфитеатров и дворцов, высеченных из песчаника, сегодня стали одним из новых семи чудес света. Достоверных фактов о каменном городе нет, до сих пор изучено лишь 15% его территории.

Фото istockphoto.com/PocholoCalapre

Чтобы попасть в Петру, нужно пройти около 2 км по ущелью Сик. После этого вашему взору откроется величественная «Сокровищница фараона» Эль-Хазне с изумительным фасадом и колоннами, вырезанными в скале. По одной из легенд древний египетский правитель возвел храм с помощью магии и спрятал там свои сокровища. Именно здесь проходили съемки фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 1989 года.

Правила въезда: туристическую визу можно получить по прибытии в страну.

Мачу-Пикчу, Перу

«Город среди облаков» расположился на вершине горного хребта на высоте 2400 м над уровнем моря. По одной из версий, он был построен правителем Пачакутеком в качестве резиденции в 1440 году. После прихода испанских колонизаторов на бывшую территорию Империи Инков город оставался в запустении более 400 лет. Заново его открыл миру американский исследователь Хайрам Бингем лишь в 1911 году.

Фото istockphoto.com/Polhansen

Это место связывают с культом солнца — считается, что инки совершали здесь религиозные обряды и жертвоприношения. Помимо уникальных обсерваторий и древних солнечных часов, в городе можно найти храмы, жилые кварталы, кладбище и террасы для выращивания овощей.

Правила въезда: россиянам для пребывания в стране сроком до 90 дней виза не нужна.

Теотиуакан, Мексика

О дошедших до наших дней останках древнего города и исчезнувшей цивилизации доподлинно мало что известно. Примерно до VII века поселение было заброшено, после чего сюда пришли ацтеки и возродили город, дав ему название Место рождения богов. Два главных сооружения Теотиуакана — Пирамида Солнца и Пирамида Луны. В последней в конце ХХ века археологи обнаружили погребальную камеру с останками человеческих тел, койотов, пум и орлов.

Фото istockphoto.com/benedek

Если посмотреть на город сверху, можно увидеть улицы, строго параллельные и перпендикулярные друг другу. Чтобы следовать такому четкому плану, строителям пришлось повернуть русло реки.

Правила въезда: россиянам потребуется заранее получить электронное разрешение на въезд сроком до 180 дней.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Пожалуй, самый узнаваемый храмовый комплекс в честь бога Вишну был построен в X-XII веках. Культовое сооружение представляет собой трехуровневую конструкцию с лестницами, переходами и пятью башнями. Сверху план комплекса напоминает мандалу — сакральный симметричный рисунок, символизирующий вселенную.

Фото istockphoto.com/hippostudio

Всего на территории около 200 построек, некоторые из них стали особенно известными. Например, в храме Та-Пром проходили съемки фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли. Также считается, что Ангкор-Ват вдохновил Редьярда Киплинга на создание «Книги джунглей».

Правила въезда: получить туристическую визу сроком до 30 дней можно заранее онлайн или в аэропорту по прилете.

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