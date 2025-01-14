Гид по сериальному Стамбулу: локации из пяти популярных проектов

В Турции снимают десятки фильмов и сериалов. Многие из них продаются за границу, где становятся крайне популярными. В турецкой киноакадемии считают, что сериалы эффективны в продвижении культуры страны и в привлечении туристов, поэтому стараются запечатлеть в них как можно больше достопримечательностей. А сами поклонники проектов постоянно ищут (и находят!) места, в которых снимались даже самые незначительные эпизоды.

Рассказываем о точках Стамбула, связанных с пятью наиболее известными турецкими сериалами.

«Великолепный век» (2011-2014)

По сюжету действие разворачивается на территории дворцового комплекса в самом центре тогдашней столицы Османской империи. Все интерьеры для съемок были отстроены в павильонах, потому что арендовать помещения реальных дворцов было бы слишком дорого. Через некоторое время после завершения работы над сериалом постройки были разобраны. Хорошая новость в том, что можно посмотреть не бутафорские, а настоящие дворцы и мечети.

Дворец Сулеймана и Хюррем

Герои живут во дворце, который называется Топкапы (в переводе с турецкого — «Пушечные ворота»). Он расположен в центре Стамбула в районах Султанахмет и Фатих. Сейчас дворец перешел в достояние народа Турции и работает как музей, доступный как местным жителям, так и иностранцам. Можно увидеть сохранившееся внутреннее убранство множества помещений, в том числе гарема.

Фото Кадр из сериала «Великолепный век», реж. Ягмур Тайлан /Tims Productions

Адрес: Cankurtaran Mah. Babi Humayun Cad. No: 1 Sultanahmet/Fatih.

Дворец Ибрагима-паши

Место, где жил главный враг Хюррем, находится по соседству от дворца Топкапы, в районе Фатих. Резиденция визиря тоже стала народным достоянием и сейчас служит помещением музея турецкого и исламского искусства.

Фото Кадр из сериала «Великолепный век», реж. Ягмур Тайлан /Tims Productions

Адрес: Binbirdirek, At Meydani Cd No: 44, Fatih.

Мечеть Сулеймание

Мечеть была построена в честь реальной Хюррем по приказу султана Сулеймана. Здание неоднократно страдало от пожаров и землетрясений, но функционирует и в наши дни. Причем, в отличие от дворцов-музеев, зайти в него можно бесплатно. Мечеть находится возле дворца Топкапы. В комплекс входят бани, библиотека, обсерватория, медресе и другие учреждения. Здесь также находятся мавзолеи Сулеймана и Хюррем.

Фото Кадр из сериала «Великолепный век», реж. Ягмур Тайлан /Tims Productions

Адрес: Prof. Siddik Sami Onar Cd. No: 1, Fatih.

«Королек — птичка певчая» (2013)

Этот сериал стал третьей экранизацией романа Решата Гюнтекина, но от самого романа в нем осталось немного. Поэтому, если соберетесь брать экскурсию по локациям «Королек — птичка певчая», уточняйте, по какому именно «Корольку» вас будут водить. Дело в том, что книга (как, кстати, и сериал 1986 года) содержит гораздо больше узнаваемых мест, которые можно посетить. Проект 2013 года полностью снят в трех районах Стамбула.

Лицей Фериде

Фериде училась во французском лицее Богоматери в Сионе. В реальности эта частная школа находится в квартале Харбийе района Шишли. В сериале роль пансиона выполнил корпус университета Мармара. Кстати, этот университет окончил исполнитель роли Кямрана, Бурак Озчивит. Здание находится в районе Кадыкей.

Вход в университет только по пропускам, но, как отмечают туристы, попасть внутрь все-таки можно. Например, под предлогом подачи документов.

Фото Кадр из сериала «Королек — птичка певчая», реж.Чаган Ырмак / Tims Productions

Адрес: Egitim, Fahrettin Kerim Gokay Cd, Kadikoy.

Дом родственников Фериде

Родные Фериде, приютившие сироту, живут в большом поместье. В его роли выступил особняк Решата-паши, расположенный в районе Кадыкей. Любопытно, что по книге родственники жили в квартале, который входит именно в этот район Стамбула.

Для воссоздания в доме обстановки начала ХХ века съемочная группа закупила и арендовала множество антиквариата. После завершения сериала зданию вернули его обычный вид. Но посетить его можно: сейчас в нем находится ресторан.

Фото Кадр из сериала «Королек — птичка певчая», реж.Чаган Ырмак / Tims Productions

Адрес: Kadikoy, Kiziltoprak, 19 Mayis, Resat Pasa Konagi.

Ручей Гексу

По сюжету там Фериде и Кямран катались на лодке. Настоящий ручей Гексу впадает в пролив Босфор в стамбульском районе Бейкоз. В этом районе, точнее, в одном из его кварталов, который называется Канлыджа, сняты почти все натурные и уличные сцены турецкого проекта. Рядом множество исторических деревянных особняков на набережной, а также природный парк Михрабат, в котором протекает река Бюльбюль.

Но именно сцену с лодками снимали в дендрарии Ататюрка. Он находится в районе Сарыер, и за умеренную плату в него можно попасть.

Фото Кадр из сериала «Королек — птичка певчая», реж.Чаган Ырмак / Tims Productions

Адрес: Istanbul Universitesi Orman Fakultesi Ataturk Arboretumu Sariyer Koyu.

«Черная любовь» (2015-2017)

Сериал получил премию «Эмми», но и без престижной награды был невероятно популярным. Ведь в нем есть все, что так любят поклонники мелодрам: любовный треугольник, предрассудки разных социальных слоев, интриги и, конечно, всепобеждающая любовь. Фанаты опознали почти все точки, засветившиеся в сериале.

Кафе Otantik

То самое кафе, в котором Нихан и Кемаль оставили свои инициалы. Оно находится возле бухты Золотой рог. Если что-то заказать в кафе, можно будет сфотографировать инициалы.

Фото Кадр из сериала «Черная любовь», реж.Хиляль Сарал /Star TV

Адрес: Bereketsade Mh., Camekan Sk. No:4/1 (Istiklal Cd).

Дом Нихан

Обеспеченная семья живет в одном из самых роскошных кварталов Стамбула, Еникее. Он находится в районе Сарыер. Здесь селятся не только киношные, но и настоящие знаменитости.

Посмотреть на особняк можно только с улицы и издалека.

Адрес: Ahmetgazi Ayhan Sk. 12, Yenikoy Mahallesi, Sariyer.

Дом Кемаля

Кемаль и его семья живут в азиатской части Стамбула, в квартале Кузгунджук района Ускюдар. Чтобы попасть к дому, сначала нужно воспользоваться паромом из европейской части (заодно полюбоваться видом на пролив и мосты), затем ехать на машине. Здания в этом районе часто задействуют для съемок. За отдельную плату хозяева пускают внутрь туристов и разрешают делать фото.

Адрес: Icadiye Cd, Dere Sk No:173, Kuzguncuk Mahallesi, Uskudar.

«Постучись в мою дверь» (2020-2021)

Создатели сериалы сами дали точные координаты большинства мест съемок. Поэтому, несмотря на то что местные гиды организовывают экскурсии по локациям проекта, при желании можно справиться с задачей без помощников.

Место объяснения в любви

Серкан и Эда впервые целуются по-настоящему на набережной Босфора. Опознать ее можно по мелькающей в кадре Девичьей башне и Стамбульским мостам. Желающим повторить романтичный момент лучше приезжать на закате.

Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», реж.Юсуф Пирхасан / MF Yapim

Адрес: Cubuklu, Piri Reis Cd. 2-6, Beykoz.

Университет Эды

История начинается в университете Алтынбас. Вход сюда только по пропускам. Здание не так красиво, как старые университеты, поэтому вполне можно ограничиться фотографией издалека.

Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», реж.Юсуф Пирхасан / MF Yapim

Адрес: Altinbas Universitesi Mahmutbey, Dilmenler Cd. No: 26.

Офис Art Life

Офис, который занимал Серкан, снимали в деловом центре в районе Сарыер. Внутрь здания не пускают, но за деньги можно попасть за ворота комплекса и сделать фотографии у двери. Многие фанаты так и поступают

Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», реж.Юсуф Пирхасан / MF Yapim

Адрес: Maslak Mahallesi, Akasya Sokak Mashattan Sitesi Ticari Alanlar No: T1107, Sariyer.

Цветочный магазин тети Айфер

Для съемок задействовали настоящий цветочный магазин, где и сейчас торгуют цветами. В него можно зайти и заказать букет. Или сделать фото возле вывески.

Фото Кадр из сериала «Постучись в мою дверь», реж.Юсуф Пирхасан / MF Yapim

Адрес: Icadiye Cd. No:132 Uskudar.

«Зимородок» (2022)

Проект посвящен классической истории об отношениях социально неравной пары, где из бедной семьи происходит девушка. На турецком сленге слово «зимородок» значит «мажор». В сериале тоже очень много городских съемок.

Особняк Корханов

Богатый дом расположен в районе Уксюдар. Его можно рассмотреть с воды, отправившись на пароме из европейской части Стамбула в азиатскую. При желании можно сойти на берег и за 15 минут дойти до здания, чтобы рассмотреть его поближе. Если нет съемок, можно даже попасть внутрь.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Альптекин /OGM Pictures

Адрес: Beylerbeyi, Yaliboyu Cd. No:10, Uskudar.

Ресторан Cuba 42 Maslak

Ресторан и ночной клуб, в котором Суна целовалась с мужем своей сестры.

Это заведение часто снимают в сериалах. Во время съемок внутрь не попасть, но в обычные дни в этом довольно престижном ресторане можно поужинать. И заодно осмотреть знакомые по сериалу интерьеры.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Альптекин /OGM Pictures

Адрес: Maslak, Ahi Evran Cd. 6/A, Sariyer.

Дворец бракосочетания

Когда Сейран и Ферит убедились в постоянстве своих чувств, они сыграли свадьбу во второй раз. Церемония проводилась во дворце, который когда-то принадлежал дочери султана Махмуда II Адиле. После ее смерти в здании располагалась школа для девочек. В наши дни здесь открыт культурный и образовательный центр, также предлагаются в аренду банкетные и конференц-залы. Поэтому в здании действительно можно проводить свадьбы.

Фото Кадр из сериала «Зимородок», реж. Бурджу Альптекин /OGM Pictures

Адрес: Kandilli, Vanikoy Cd No: 12, 34684 Uskudar.

В районах Сарыер, Бейкоз, Уксюдар каждый год снимается множество сериалов. Поэтому есть шанс не только побывать в местах, промелькнувших на экране, но и застать съемочный процесс.