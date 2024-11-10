Международный день фитнеса в 2024 году: когда отмечается, история и традиции праздника

В 2024 году праздник выпадает на понедельник.

Фитнес в переводе с английского означает «находящийся в хорошей форме». Данное определение полностью описывает цель этого вида физической активности. Важно отметить его отличие от спорта. Задача фитнеса — не достижение спортивных рекордов, а поддержание здорового образа жизни.

Ежегодно растет число людей, занимающихся фитнесом, поэтому был придуман профильный праздник.

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Когда отмечается Международный день фитнеса

Ежегодно Международный день фитнеса отмечается 11 ноября. В 2024 году праздник выпадает на понедельник.

История Международного дня фитнеса

Международный день фитнеса — достаточно молодой праздник. Его отмечают с 2009 года по инициативе спортивной организации Fit for Kids' Sake, которая хотела популяризовать спорт и внедрить физическую активность в повседневную жизнь детей.

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История фитнеса

Фитнес ведет свою историю со времен античной Греции. Для греков было важно развивать свое тело наравне с личностными навыками — они придерживались философской идеи о единстве внешней красоты и внутренней гармонии. Распространению физической активности способствовали греческие медики и философы. Среди них Гиппократ, Пифагор, Сократ, Платон и Софокл. Спортом занимались не только мужчины, но и женщины, чтобы выносить здоровое потомство.

В древних Китае и Индии было популярно философское учение Конфуция, которое призывало к обязательной физической активности. В Римской империи времен до нашей эры время постоянным тренировкам уделяли только военные. В Средневековье заниматься спортом на регулярной основе было непопулярно. В те времена для победы в войне необходимо было хорошее оружие, а не подтянутое тело. Исключение составляли рыцари. В эпоху Возрождения увлечение фитнесом в его тогдашней форме вновь набирало обороты. В Европе начали открываться спортивные залы и школы.

В современной истории большую роль в популяризации фитнеса сыграл немец Герхард Вист. Он пропагандировал повсеместное создание гимнастических заведений. Именно Вист открыл первую спортивную площадку в Берлине, а также основал спортивные союзы в стране.

Современный фитнес появился в США в конце XIX века. Люди искали более здоровую альтернативу популярному бодибилдингу. В 1950-х после экспериментов в американских школах стало ясно, что ученики не могут сдать различные нормативы. Тогда спортивные организации начали пропагандировать здоровый образ жизни.

В России фитнес появился в 1980-х, а первый фитнес-клуб был открыт в Санкт-Петербурге в 1990 году. На популяризацию развития данного вида активности повлияло появление первых видеомагнитофонов. В магазинах начали продавать видеокассеты с записями занятий с различными направлениями фитнеса для женщин и мужчин. Сейчас число фитнес-клубов в стране превышает 13 тысяч.

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Традиции праздника

В Международный день фитнеса спортивные залы и секции устраивают дни открытых дверей, в рамках которых проводятся бесплатные мастер-классы от инструкторов. Некоторые организации организовывают лекции и семинары.

Кого поздравляют с Международным днем фитнеса

11 ноября принято поздравлять фитнес-инструкторов, тех, кто работает в данной индустрии, а также тех, кто занимается фитнесом.