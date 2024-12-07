В 2024-м праздник выпадает на воскресенье.

Профессия художника — одна из самых древних. Ее история началась еще в каменном веке. В разные эпохи чествовали различные направления в искусстве. Например, в Средневековье актуальны были иконописцы и мозаичисты, в эпоху Возрождения — портретисты. Сегодня в мире популярно абстрактное искусство. А профессия художника до сих пор остается востребованной.

Когда отмечается Международный день художника

Ежегодно Международный день художника отмечается 8 декабря. Это официальная дата, в 2024-м праздник выпадает на воскресенье.

В некоторых источниках ошибочно указан вариант празднования 25 октября — в день рождения испанского художника и скульптора Пабло Пикассо.

При этом в некоторых регионах России День художника празднует в другие даты: в Липецкой области — 25 декабря, а в Курской — 9 августа.

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История праздника

Решение учредить День художника было принято на Международной ассоциации «Искусство народов мира» в 1988 году. Идея принадлежала деятелю искусства и художнику Николаю Корнилову.

В первые годы День художника относился к узкопрофессиональным праздникам. Однако быстро набрал популярность по всему миру.

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Традиции праздника

В Международный день художника проводятся различные выставки и вернисажи. Многие галереи устраивают дни открытых дверей, когда все желающие могут посмотреть на известные полотна абсолютно бесплатно.

Также есть традиция проводить 8 декабря распродажи картин именитых художников на аукционах. Организуются мастер-классы по рисованию, лекции и флешмобы.

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Кого поздравляют с Международным днем художника

С Днем художника принято поздравлять не только профессионалов, но и любителей живописи.