Международный день пива в 2024 году: история и традиции праздника

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Веселый вечер в компании друзей, знакомство с новыми сортами напитка, соревнование по выпивке под крики «до дна!» — все это Международный день пива. Рассказали об истории праздника, а также выяснили, какие есть традиции, связанные с этим днем.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Праздновать Международный день пива принято в первую пятницу августа. В 2024 году она выпадает на 2 августа. Этот праздник не является выходным, потому что не имеет официального статуса.
Изначально День пива был придуман Джесси Авшаломовым в 2007 году в США. Он хотел, чтобы хотя бы раз в году выражалась признательность тем, кто участвует в производстве этого напитка. Со временем День пива распространился в другие страны и завоевал международное признание.
В Древнем Египте варкой пива занимались только женщины. Это было частью их домашних обязанностей. Связано это было с тем, что в стране была нехватка чистой воды, и египтяне вместо нее пили пиво.
В разных мифологиях существуют боги, покровительствующие пивоварению. Например, в шумерской — богиня Нинкаси,а в южной Африке — Мамламбо, почитаемая в племени Зулу.
Первая реклама пива была 4000 лет до нашей эры. Объявление было выцарапано на глиняной дощечке.
«Змеиный яд», производимый шотландской пивоварней Brewmeister, — самое крепкое пиво в мире. В нем содержится 67,5% алкоголя.
В психиатрии существует заболевание, связанное с хмельным напитком. Это ченосилликафобия — боязнь пустого пивного стакана.
В США есть огромный музей, посвященный исключительно пиву. В нем более миллиона экспонатов: этикетки, бутылки, пивоваренное оборудование.
Каждый год в Германии проводится крупнейший в мире фестиваль пива Oktoberfest. Его посещают около шести миллионов человек.
В пивоварне Schloss Starkenberger (Австрия) есть бассейн с пивом, в котором можно поплавать.